تعاون مجموعة دو مع وان زيرو بشأن مقاصة السيولة

هونج كونج, 1 أكتوبر 2021 /PRNewswire/– تعاونت مجموعة دوو مع وان زيرو- الرائدة عالميًا في تكنولوجيا تداول الشركات لتعزيز نظام مقاصة السيولة الخاص بنا.

تقدم البنية التحتية الخاصة بوان زيرو لمجموعة دوو تكنولوجيا تبادل مرنة وقابلة للتكيف لتنفيذ فئات الأصول المتعددة، وتوزيعها وتحليلها.

سيمكن هذا التعاون مجموعة دو من تحسين نظام مقاصة السيولة القوي، وتعزيز النظام الإيكولوجي للفوريكس.

دعم مجموعات السيولة لمجموعة دو

سوف تدعم تقنية وان زيرو مجموعات السيولة العميقة لمجموعة دو، والحزم المصممة خصيًا للعملاء المؤسسين.

تمكن البنية التحتية المرنة مجموعة دو من إدارة التجميع والتسعير، وتسمح بالتواصل مع منصات الطرف الخارجي بسهولة أكبر.

سوف تسمح خدمات وان زيرو لعملاء مجموعة دو الحالين بالتوسع أكثر حيث يتمتع عملائنا بأسعار السوق الأكثر تنافسية إلى جانب السيولة.

يتضمن أيضا النظام الإيكولوجي لوان زيرو البنوك الدولية، وما يزيد عن 200 وسيط تجزئة، ووسيط مؤسسي يوزعون السيولة، ويقدمون وصولًا مباشرًا إلى البورصات ومقدمي المقاصة. سوف تستخدم مجموعة دو الحلول التقنية النهائية والحيادية من أجل وسطاء التجزئة.

توفر مراكز وان زيرو الوصول إلى النقد الأجنبي، وعقود الفروقات ، والسلع، والعقود الآجلة، والأسهم النقدية، وأسواق العملات المشفرة، بينما تمكن الاتصال من مراكز البيانات في نيويورك (نيويورك 4)، وطوكيو (طوكيو3)، لندن (لندن 4)

تستخدم مجموعة دو نظام وان زيرو لبناء وربط مجموعات ECN بالمجموعات الأخرى بها. وتخطط مجموعة دو لربط نقطة Equinix لندن خلال وان زيرو

هذا سيمكن عملاء مجموعة دو من الحصول على تنفيذ سريع لأوامر التداول من خلال زمن انتقال منخفض للغاية.

مزيد من النمو العالمي لمجموعة دو

من خلال التعاون مع وان زيرو، تتمتع مجموعة دو بحل أكثر قوة وقابلية للتطوير، وسيمثل محركًا رئيسيا في تعزيز النمو العالمي، إلى جانب تعزيز الخدمات، وإتاحتها للعملاء.

فضلا عن ذلك، ستمكن مجموعة دو من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مع نطاق أكبر من الأدوات المالية.

تعد تقنية وان زيرو الرائدة سوقيا بمثابة عرض تنافسي شديد التكامل لتوجه مجموعة دو نحو تجربة تداول من الطبقة الأولى، والوصول إلى أفضل معايير تكنولوجيا التبادل

للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمجموعة دو جروب عبر: هاتف:

الهاتف: +852 6701 2091 (Hong Kong)

البريد الإلكتروني: marketing@doogroup.com

الموقع: www.doogroup.com

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