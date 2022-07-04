‫تعد تجربة عبر الأجيال أساس نجاح شبكات 5G وشبكة الجيل الخامس 5G هي على المسار السريع في أمريكا اللاتينية

كانون، المكسيك، 4 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — استضافت Huawei مؤتمر أمريكا اللاتينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مؤتمر LATAM لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بدعم من GSMA Intelligence و ITU . جمع الحدث مشغلي الشبكات والمؤسسات الصناعية وبائعي المعدات من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة “طريق شبكة الجيل الخامس 5G : إبراز مؤتمر LATAM الرقمي” وتبادل الأفكار حول كيفية تطور 5G بسرعة وتقديم قيمة للعملاء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

تحدث كولين شو، نائب رئيس خط إنتاج شبكة Huawei اللاسلكية للجيل الخامس 5G ، في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تجربة عبر الأجيال ستكون بمثابة الأساس لنجاح أعمال 5G ، وأن النطاق الترددي الكبير MIMO هو المفتاح للمشغلين لإنشاء شبكات 5G عالية الجودة.

نحن الآن في السنة الثالثة من الطرح التجاري شبكة الجيل الخامس 5G . على الصعيد العالمي، قام أكثر من 200 مشغل بنشر شبكات 5G التجارية، مما يوفر خدمات 5G لأكثر من 700 مليون مستخدم. لقد أدت تقنيات الهوائيات المتعددة والنطاق الترددي العالي إلى تحسن من 5 إلى 10 مرات في تجربة التوليد المتقاطع، وأصبح هذا الإعداد هو التكوين القياسي الذي يعتمد عليه معظم المشغلين عند إنشاء شبكات 5G عالية الجودة. في أسواق 5G الرائدة، جعل المشغلون تغطية 5G سلسة في جميع أنحاء المناطق الحضرية والضواحي خلال فترة زمنية قصيرة بشكل ملحوظ. تمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة عبر الأجيال، وتمكن المشغلون من ترقية خدماتهم وتحقيق أعمال مزدهرة.

في الصين، قام المشغلون بنشر النطاق الترددي العالي TDD مع تقنية MIMO الهائلة على نطاق واسع لتحسين الأداء بعشرة أضعاف، وتشجيع مستخدمي 4G والزوار على الانتقال إلى شبكات 5G . أكثر من 30٪ من حركة مرور بيانات الجوال الآن على شبكات 5G ، مما يساهم في نمو 30٪ من بيانات الاستخدام ( DOU ) وزيادة 10٪ في متوسط الإيرادات لكل مستخدم ( ARPU ). في الشرق الأوسط، ركز المشغلون على الوصول اللاسلكي الثابت 5G منذ الكشف عن تطوير 5G ، من أجل توفير تجربة تشبه الألياف. يوجد حاليًا 15 شبكة الوصول اللاسلكي الثابت 5G قيد التشغيل، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الوصول اللاسلكي الثابت 1.2 مليون بحلول عام 2022. بالمقارنة مع eMBB (النطاق العريض المتنقل المعزز)، يزيد الوصول اللاسلكي الثابت ( FWA ) متوسط العائد لكل مستخدم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات لكل سطر و بيانات الاستخدام ( DOU ) بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف. نتيجة لذلك، ساعد الوصول اللاسلكي الثابت 5 G (FWA) المشغلين على زيادة إيراداتهم في المرحلة الأولى من تطوير 5G .

مع استمرار دول أمريكا اللاتينية في ترخيص طيف 5G ، ستشهد 5G قريبًا نموًا عالي السرعة في القارة. ذكر شو أن النظام البيئي العالمي لمحطات 5G قد نضج، مع توفر أكثر من 1300 نوع من المحطات، وانخفاض الأسعار إلى 150 دولارًا أمريكيًا. سيزداد عدد مستخدمي 5G في أمريكا اللاتينية بسرعة، مدفوعًا بسلسلة صناعة 5G العالمية، ومن المتوقع أن يتجاوز 30٪ من إجمالي المستخدمين بحلول عام 2025.

سهّل أداء 5G المتميز التطور السريع في مقاطع الفيديو عالية الدقة والفيديو القصير وقطاعات الواقع الافتراضي/الواقع المعزز ( AR/VR ). في أمريكا اللاتينية، أصبحت خدمات الفيديو سائدة، حيث اكتسبت تطبيقات الفيديو القصيرة مثل تيك توك ( TikTok ) و كواي ( Kwai ) شعبية واسعة في الأسواق الرئيسية مثل المكسيك والبرازيل. اعتبارًا من نونبر/تشرين الثاني 2021، كان هناك أكثر من 112 مليون مستخدم نشط شهريًا لتيك توك ( TikTok ) في هذين البلدين وحدهما. أصبح من الواضح أن النشر المستمر لشبكات 5G سيعزز حركة المستخدم بشكل أكبر ويوفر قيمة للمشغلين.

نظرًا لأن المسافات بين المواقع تميل إلى أن تكون كبيرة في أمريكا اللاتينية، فقد طورت Huawei تقنية MetaAAU لمساعدة هؤلاء المشغلين على تحسين التغطية مع توفير الطاقة. تساهم الأجهزة والبرامج المبتكرة في تحسين تغطية الوصل الصاعد والهابط بنسبة 30٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30٪. غالبًا ما تكون مساحة تركيب الهوائي محدودة لشبكات 5G في أمريكا اللاتينية، وبالتالي أطلقت Huawei مجموعة كاملة من منتجات 64T BladeAAU Pro . نظرًا لوجود هوائيات سلبية ونشطة في صندوق واحد، يمكن لجهاز واحد دعم جميع نطاقات 6 جيجاهرتز الفرعية، مما يساعد المشغلين على تبسيط نشر 5G مع تلبية احتياجات 5 إلى 10 سنوات القادمة.

“ستزدهر شبكات الجيل الخامس في أمريكا اللاتينية وستخلق قيمة تتجاوز توقعاتنا الأكثر جموحًا. باختصار، الاستثمار في شبكات 5G هو استثمار في المستقبل “.