‫‫تعرض شركة ALPINION جهاز “X-CUBE-90 على GPX” بأحدث التقنيات التشخيصية المطبقة في معرض الصحة العربي 2023 

توفير حلول الأشعة والتوليد المحسنة المزودة بوظائف التشخيص الكمي للكبد الدهني وتليف الكبد وتحسين أداء الصور ثلاثية الأبعاد

كشف النقاب عن مجموعة X-CUBE الجديدة

سيول، كوريا الجنوبية ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — ستشارك شركة Alpinion للأنظمة الطبية المحدودة في معرض الصحة العربي 2023، أكبر معرض للأجهزة الطبية في الشرق الأوسط في يناير/كانون الثاني 2023، وتكشف النقاب عن مجموعة X-CUBE مع أحدث منصة تصوير ووظائف حلول تشخيصية محسّنة.

تم تصميم “ X-CUBE 90/70 على GPX” ، تتويجًا لتقنيات Alpinion المبتكرة، استنادًا إلى منصة X+ Architecture التي تتكون من محولات X+ FIT لتكوين الشعاع و X+ Crystal Signature ، وتم دمجها مع X+ Focus ، وهي عملية تصوير تقلل من الضوضاء والآثار. وفقًا لذلك، يوفر هذا الجهاز أداء دقيقًا لتمايز الأنسجة مع دقة وتباين وتوحيد ممتازين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجهاز لديه وظيفة محسنة، مما يزيد من دقة التشخيص للطب الباطني وطاقم التوليد. يمكن لوظيفة ATI (تصوير التوهين) لتحليل الكبد الدهني ووظيفة 2 D SWE (Shearwave Elastography) التي تقيس صلابة الأنسجة جنبًا إلى جنب مع خريطة الألوان تشخيص أمراض الكبد والثدي والغدة الدرقية. في الواقع، تم تقديم هذه الوظائف في الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية ( RSNA ) التي عقدت الشهر الماضي وحظيت بمراجعات إيجابية.

والجدير بالذكر، بما في ذلك التعبير المحسن للصور ثلاثية الأبعاد، ووظيفة “التدفق الرائع” التي تظهر تدفق الدم بصورة ثلاثية الأبعاد، ووظيفة X+ MicroView التي تعبر عن تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة تساعد طاقم التوليد على فهم بنية الأوعية الدموية والأنسجة وتمييز حدودها .

تخطط Alpinion لتقديم المجموعة الكاملة لسلسلة X-CUBE مع منصة X+ Architecture ، بدءًا من “ X-CUBE 90/70 على GPX” ، وهو طراز متطور، إلى X-CUBE i9 ، وهو طراز من نوع الكمبيوتر المحمول .

X-CUBE 60 هو منتج متوسط المدى في مجموعة X-CUBE استنادًا إلى منصة X+ Architecture ، والتي أثبتت أدائها وجودتها في السوق، وبالتالي توفير أداء محسن للصور وسهولة استخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز X-CUBE 60 بمنصة تصوير عالية الأداء، ولوحات تحكم سهلة التشغيل، ولوحات مفاتيح رقمية، ووظائف قياس تلقائية متنوعة، ومساعد X + الذي يدعم سير العمل المخصص، ونظام دعم عن بعد عبر الإنترنت، وخفيف الوزن و تصميم مدمج يزن 70 كجم. في الواقع، تم تصميم هذا المنتج لزيادة كفاءة عمل العيادات.

X-CUBE i9 ، جهاز تشخيص بالموجات فوق الصوتية من نوع الكمبيوتر المحمول سيصدر في النصف الأول من عام 2023، وهو منتج مبتكر آخر من Alpinion . والجدير بالذكر أنه من خلال قابلية الحمل وأداء التصوير القوي، من المتوقع أن يتم استخدام هذا المنتج على نطاق واسع ليس فقط في نقطة الرعاية وأقسام طب الطوارئ ولكن أيضًا في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

حول شركة Alpinion للأنظمة الطبية المحدودة

إن شركة Alpinion للأنظمة الطبية المحدودة تمثل كوريا الجنوبية في مجال تصنيع الأجزاء والمواد، وهي شركة تابعة لمجموعة ILJIN ، (015860.KS) متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الموجات فوق الصوتية الطبية. دخلت ALPINION في مجال الموجات فوق الصوتية في عام 2007، وارتفعت لتصبح مبتكرًا رئيسيًا للقيمة في الصناعة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1983083/Alpinion_Medical_Systems_takes_part_Arab_Health_2023.jpg