Press Release

‫تعزز Mitratel موقعها بامتلاكها لأكثر من 34800 برج اتصالات من خلال الاستمرار في تحويل ملكية برج Telkomsel للاتصالات،

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جاكرتا، إندونيسيا، 4 أغسطس 2022 / PRNewswire / — وقعت شركات PT Dayamitra Telekomunikasi و Tbk (Mitratel) و PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) اتفاقية بيع وشراء ( SPA ) لتحويل ملكية 6.000 برج اتصالات من Telkomsel إلى Mitratel ، (29/7). ويعوض الاتفاق بين هذه الشركات عن الإجراء الذي اتخذته الشركة لتحويل الملكية بعد تحويل 10.050 برج اتصالات في عامي 2020 و2021.

بالإضافة إلى اتفاقية نقل ملكية أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية، وافقت Telkomsel أيضًا على التزام جديد ببناء برج من Telkomsel إلى Mitratel لما مجموعه 1000 برج اتصالات في السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن العديد من المبادرات التجارية الأخرى مثل استخدام IoT (إنترنت الأشياء)، وخدمات الطاقة الخضراء وغيرها من أعمال برج النظام الإيكولوجي الجديد. وبشكل عام، يصل إجمالي أبراج الاتصالات المملوكة لشركة Mitratel إلى أكثر من 34800 برج.

وقال رئيس شركة Telkomsel هندري موليا صيام : “من خلال اتفاقية البيع والشراء لتحويل ملكية 6000 برج اتصالات إلى Mitratel ، تعزز Telkomsel جهود التحول التي تبذلها الشركة من خلال تطوير ملف الشركة في الأعمال الرقمية التي تكون أكثر اتساقًا وشمولية وتعزز التزام الشركة بتقديم خدمات أكثر ابتكارًا. وتأمل Telkomsel ، بصفتها شركة الاتصالات الرقمية الرائدة في إندونيسيا، في تسريع تقوية الهيكل المؤسسي ليصبح مثالي لضمان تنفيذ الركائز الرقمية الثلاث التي يجري العمل عليها، وهي المزود الموثوق به للاتصال الرقمي والمنصات الرقمية والخدمات الرقمية ذات الصلة دائمًا بتطوير النظام الإيكولوجي الرقمي. متنوع ليفتح المزيد من الفرص ذات القيمة المضافة للنظام البيئي لتوفير نمط الحياة الرقمية للشعب الإندونيسي بطريقة أكثر شمولًا. وأكثر تركيزا على العملاء.”

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Mitratel بنشر خدمات Telkomsel الرائدة في مجال إنترنت الأشياء وتحليل البيانات لتوفير إدارة في الوقت الفعلي للأبراج وتحسين استهلاك الطاقة بشكل استباقي. ستساهم هذه الشراكة بالتأكيد في الحد من انبعاثات الكربون والبصمة وتظهر مرة أخرى التزام Telkomsel بمبادرات البيئة والاجتماعية والحوكمة.

“يمكن أن يكون تحويل ملكية 6.000 برج اتصالات رأس مالنا الرئيسي لتوسيع السوق ودعم تسريع تنفيذ 5G في إندونيسيا، وزيادة معدات إنتاج Mitratel ، وتعزيز مكانة Mitratel كأكبر مزود للأبراج في إندونيسيا وواحدة من أكبر الشركات في جنوب شرق آسيا. وإلى جانب الصفقة، اتفقنا أيضًا على استكشاف أعمال النظام البيئي للبرج مع Telkomsel من خلال استخدام إنترنت الأشياء ( IoT ) لدعم تشغيل الخدمة وتوسيع الأعمال التي تشمل خدمة الطاقة الخضراء وغيرها من أعمال برج النظام البيئي الجديد.” هذا كما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة Mitratel ثيودوروس أردي هارتوكو.

وأوضح بودي سيتياوان ويجايا، مدير المحفظة الاستراتيجية لشركة PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) ، قائلا: “يعد هذا الإجراء المؤسسي أحد جهود TelkomGroup لتعزيز مكانتها في أعمال أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية لتعزيز المزايا التنافسية للشركة وزيادة خلق القيمة لأصحاب المصلحة”.

وعلاوة على ذلك، يكشف أردي هارتوكو أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية ورسالة Mitratel لتصبح الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية التي تدعم دائما عملائها وشركائها التجاريين لتعزيز وتوسيع خدماتها. قامت Mitratel بإعداد البنية التحتية للاتصالات، بما في ذلك الأبراج والألياف البصرية والطاقة إلى البرج المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة خارج جاوا، مما يسمح لمشغلي الاتصالات وغير المشغلين باستخدام الحلول الكاملة والمتكاملة التي تملكها Mitratel .

تقع أبراج الاتصالات البالغ عددها 6000 برج التي استحوذت عليها Mitratel بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد لدعم تسريع إمكانات التجميع وتطوير الأعمال ذات الصلة بالبرج. ويعتقد أن الاتفاقية تفيد نمو أعمال برج Mitratel لتنمو بشكل مستدام فوق المتوسط وتضمن أنها تؤدي إلى نمو مستدام. كما أنها مدعومة بموقع Telkomsel كمستأجر رئيسي طويل الأجل ولديها أعلى إمكانات التزامن بين مشغلي الاتصالات الآخرين.

ويضيف أردي هارتوكو أن Mitratel لديها حاليًا أبراج اتصالات منتشرة في جميع أنحاء البلاد تحدد مكانتها كشركة رائدة في السوق من حيث ملكية أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية في إندونيسيا. أكبر عميل لها هو Telkomsel ، الشركة الرائدة في السوق في صناعة المشغل الخلوي. كمزود للبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، تلتزم Mitratel بدعم جميع مشغلي الهواتف الخلوية في إندونيسيا باستمرار من خلال أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية الـ 35.000 المنتشرة داخل مخطط أعمال جذاب.

واختتم تيدي هارتوكو قائلا: “من المتوقع أن يعزز هذا الإجراء المؤسسي المستمر من Telkomsel و Mitratel زخم الشركتين في ضمان إنشاء إدارة الأصول وتوسيع خطوط الأعمال التي يمكن أن تشجع النمو في أداء الشركة الذي يزداد مثالية وإنتاجية وفعالية وكفاءة وصلة بكل تطور تكنولوجي”.

نبذة عن PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL)

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) أو المعروفة باسم Mitratel هي شركة تابعة لشركة PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk التي تعمل لتوفير البنية التحتية للاتصالات. تقوم Mitratel بتوفير وإدارة أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية منذ عام 2008. أدارت Mitratel ما يقرب من 35000 برج اتصالات منتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا. أصبح جميع مشغلي الهواتف الخلوية الإندونيسيين في إندونيسيا مستأجرين من خلال وضع أجهزة BTS الخاصة بهم في أبراج Mitratel . تلتزم Mitratel بتوسيع محفظة أعمالها بهدف توفير أفضل حلول المنتجات لعملائها. يمكن الوصول إلى خدمة العملاء عبر @ mitratel Instagram والبريد الإلكتروني mitratel@mitratel.co.id

نبذة عن Telkomsel ( www.telkomsel.com )

Telkomsel هي شركة اتصالات رقمية رائدة تواصل فتح المزيد من الفرص والإمكانيات من خلال تمكين الاتصال الرقمي والمنصات الرقمية والخدمات الرقمية التي تم تطويرها من خلال إعطاء الأولوية لفوائد التكنولوجيا لجميع مستويات المجتمع في جميع أنحاء البلاد. تعمل Telkomsel باستمرار على نشر شبكات النطاق العريض المتنقلة 4G وتطوير شبكات 5G ، بالإضافة إلى إثراء الحلول الرقمية المبتكرة بما في ذلك الألعاب المتنقلة والترفيه الرقمي ونمط الحياة الرقمي والخدمات المالية المتنقلة وحلول المؤسسات وإنترنت الأشياء. خلال 26 عامًا من وجودها، خدمت Telkomsel اليوم أكثر من 176 مليون عميل في جميع أنحاء إندونيسيا بدعم من أكثر من 251000 BTS . يمكن الوصول إلى وكلاء خدمة العملاء لدينا من خلال telkomsel.com facebook.com/telkomsel @telkomsel Twitter و Instagram @telkomsel بالإضافة إلى المساعد الافتراضي لشركة Telkomsel ، تطبيق MyTelkomsel .