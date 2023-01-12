‫تعلن شركة iFOREX عن ميزات جديدة على الموقع الإلكتروني ومنصة التداول

تشمل الميزات الجديدة عرضًا موسعًا للأدوات والمواد التعليمية

رود تاون، جزر العذراء البريطانية, 12 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — قامت iFOREX، وهي وسيط مالي عالمي رائد لها مكاتب في جزر العذراء البريطانية، مؤخرا بإجراء العديد من التحديثات الرئيسية على كل من منصة التداول والعروض التعليمية بما في ذلك مقاطع الفيديو التحليلية اليومية، والإطلاع على البث المباشر لخبير التداول الخاص بالعلامة التجارية، ومجموعة متنوعة من الأدوات بدون الرافعة المالية.

وقال متحدث باسم شركة Formula Investment House المحدودة، وهي المشغل لموقع . www.IFOREX.ae : “ تم تصميم هذه الميزات الجديدة لجعل التداول في شركة iFOREX في متناول المزيد من المتداولين من جميع مستويات الخبرة. نحن نؤمن بأن الفرص والتعليم يجب أن يسيران جنبا إلى جنب ، وبالتالي منح عملائنا خيار توسيع محافظهم بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعرفة هو طبيعة ثانية لنهجنا القائم على التعليم أولا “.

خبير التداول

توفر ميزة خبير تداول iFOREX فرصة فريدة للمتداولين لاكتساب خبرة قيمة من خلال مشاهدة خبير في التداول يفتح ويغلق صفقات تداول العقود مقابل الفروقات في الوقت الحقيقي من خلال مشاركة التعليقات الحية حول استراتيجيات التداول الفردية الخاصة بهم. باستخدام أدوات التحليل الأساسي والفني، يمكن خبير التداول في iFOREX العملاء من الحصول على نوع من الخبرة والتركيز الذي يمكن أن يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة خاصة بهم .

الأدوات المالية بدون الرافعة المالية

تقدم iFOREX مجموعة واسعة من الأدوات المالية والتي يمكن التداول عليها بدون الرافعة المالية لعملائها في أمريكا اللاتينية، وهي مخصصة لكل من المتداولين الذين يتداولون بحجم صفقات كبير وكذلك المتداولين المتوسطين والصغار الذين يبحثون عن استثمارات ذات مخاطر أقل. تتضمن التشكيلة هذة : الأسهم والعملات المشفرة مثل Apple و Intel و Tesla و Bitcoin و Ethereum وغيرها الكثير. يتم تنفيذ الأدوات غير ذات الرافعة المالية بنسبة 1: 1 (الهامش= حجم الصفقة) وتوفر للمستثمرين الذين لديهم أهداف طويلة المدى المزيد من الفرص من خلال تقليل التعرض للسوق ومخاطر المحفظة مع التخلص في نفس الوقت من رسوم التبييت على صفقات الشراء ، وبالتالي زيادة الوقت الذي يمكنهم فيه الاحتفاظ بأداة ما دون تراكم رسوم الصيانة أو الاحتفاظ .

لأكثر من 25 عامًا ، ما زالت iFOREX واحدة من أكبر الشركات وأكثرها احترامًا في مجال التكنولوجيا المالية ، حيث ظهرت في وقت مبكر كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي مع تفانيها في الثقة والتميز. “هدفنا هو التطور بطريقة تعود بالفائدة على عملائنا القدامى والجدد ، وبغض النظر عن مستوى خبرتهم. نحن وسيط يمكّن المتداولين من النمو “، أضاف المتحدث