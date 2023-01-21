‫تعلن شركة Jinko Power عن الإغلاق المالي والبدء في بناء مشروعها للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 300 ميجاوات في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 يناير 2023 / PRNewswire / — حققت شركة الغزالة للطاقة (“ غزالة“)، وهي شركة تابعة لشركة Jinko Power Technology المحدودة ومقرها المملكة العربية السعودية (601778 SH) ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، إغلاقًا ماليًا وبدأت في بناء مشروع سعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية (“المشروع“) بقدرة 300 ميجاواط في المملكة.

السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة (“ EET&D “)، وهي شركة هندسية وإنشائية تابعة لشركة السويدي إليكتريك المصرية متعددة الجنسيات ( EGX : SWDY.CA ) تم اختيارها كمقاول EPC للمشروع. يشمل نطاق عقد EPC الشامل التصميم والتوريد والبناء والضمان والتشغيل الأولي وصيانة المشروع.

يقوم كونسورتيوم من ثلاثة مقرضين رائدين في المنطقة بتقديم تمويل طويل الأجل للمشاريع بدون حق الرجوع إلى غزالة، شركة المشروع. تتكون تسهيلات ديون المشروع من شرائح إسلامية وشرائح عليا منظمة.

مع تحقيق الإغلاق المالي والموافقة من الشركة السعودية لمشتريات الطاقة (” SPPC “)، لبدء البناء، بدأت غزالة في تعبئة القوى العاملة ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء في الموقع.

وقال السيد تشارلز باي، رئيس شركة Jinko Power International Business : “إن الإغلاق المالي لمشروع سعد خلال الأوقات العصيبة بالنسبة للعالم وصناعة الطاقة الشمسية على وجه التحديد هو دليل على التزام Jinko Power بصناعة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وقدرات Jinko Power على تطوير وتنفيذ المشاريع مع فرق من ذوي الخبرة المهنية التي تمتد عبر التقنية وسلسلة التوريد والمالية والقانونية وإدارة المشاريع. ونبقى ملتزمين تجاه المملكة وبإنجاز وتشغيل المشروع بنجاح”.

وأضاف السيد مثنى قطيشات، العضو المنتدب الأول لشركة Jinko Power : “بداية رائعة لعام 2023. يؤكد إغلاق مشروع سعد التزامنا تجاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وهذا يضيف بشكل جيد للغاية إلى سجلنا في المنطقة مع أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم قيد التشغيل (مشروع سويحان 1.2 غيغاواط في أبو ظبي)، أكبر محطة في موقع واحد في العالم قيد الإنشاء (مشروع الظفرة 2.1 غيغاواط في أبو ظبي). يسعدنا اختيار السويدي إلكتريك كشريك لنا/ مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعنا الأول في المملكة، والذي يجلب معرفتهم الإقليمية.”

نبذة عن المشروع:

يقع المشروع بالقرب من مدينة سعد في المملكة العربية السعودية، وهو جزء من مشاريع الفئة ب في إطار الجولة الثالثة من المناقصات التنافسية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة. تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا في مارس 2022 مع SPPC . من المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الرابع من عام 2024.

نبذة عن Jinko Power :

تأسست Jinko Power في عام 2011، وهي شركة IPP عالمية معروفة تقوم بتطوير وبناء وتمويل وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية. نحن نسعى جاهدين لجعل الطاقة الشمسية المصدر الأكثر استدامة وتنافسية للطاقة في جميع أنحاء العالم.

اعتبارًا من سبتمبر 2022، امتلكت الشركة وربطت حوالي 3.3 غيغاوات من مشاريع IPP الشمسية في الصين وحوالي 3.6 جيجاوات من مشاريع IPP الشمسية التي تم تطويرها وبنائها وتشغيلها خارج الصين. تدير الشركة محفظة دولية من الأصول بما في ذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية التشغيلية في العالم. يقوم فريق الأعمال الدولي بالشركة بتطوير خط أنابيب عالمي لمشاريع GW الواسعة النطاق في أسواقنا الرئيسية بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.