‫تعلن شركة Redington عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2013؛ استمرار الزخم القوي بنسبة 25٪ على أساس سنوي

16,828 كرور روبية في إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2023

نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34٪؛ نمو الأرباح بعد الضريبة بنسبة 33٪ على أساس سنوي

تشيناي، الهند4 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Redington اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 23، والذي انتهى في 30 يونيو/حزيران 2022. لقد كان ربعًا قويًا للشركة مع أداء قوي عبر جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية. نمت الإيرادات العالمية بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي، ونمت نسبة الأرباح بعد الضريبة بِـ 33٪ عند 315.8 كرور روبية. توسعت هوامش التشغيل للربع بنسبة 34٪ على أساس سنوي.

قال السيد راجيف سريفاستافا، المدير العام لشركة Redington Ltd . “نحن سعداء جدًا بنتائج الربع الأول من السنة المالية 23. بينما يستقر نمو صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، فإن تنفيذنا يتماشى مع الركائز الاستراتيجية للابتكار والتكنولوجيا والشراكات يقود إلى نتائج قوية ومتميزة. في Redington ، نعمل على معالجة الاحتكاك التكنولوجي – الفجوة بين الابتكار والتبني – عبر مختلف القطاعات من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على إمكانية الوصول وتوافر مجموعة واسعة من المنتجات والحلول والخدمات التقنية “.

تواصل Redington العمل عن كثب مع شبكتها الواسعة من شركاء القنوات لتبسيط عمليات الشراء وسلسلة التوريد واعتماد المنتجات التكنولوجية للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستهلكين في جميع الأسواق الـ 37 التي تعمل فيها. ProConnect – وهو ذراع الخدمات اللوجستية لشركة Redington حيث يعمل على تعزيز مكانته في السوق من خلال التنفيذ القوي في الربع الأول.

في تحول كبير في نموذج الأعمال، شهد الربع الأول من السنة المالية 23 جذبًا متزايدًا لحلول المنصة الرقمية الخاصة به. انطلاقاً من الالتزام بمساعدة الشركات في الهند على اعتماد السحابة، دخلت Redington في اتفاقية تعاون استراتيجي متعددة السنوات ( SCA ) مع Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) ، لتقديم مجموعة من المنتجات وإدارة سحابة خدمات أمازون ويب ( AWS ) في الهند. ستساعد هذه المشاركة Redington على تعزيز قدراتها السحابية لدفع النمو في الأسواق الحالية والتوسع في مدن المستوى 2 والمستوى 3 من خلال شركائها.

ستواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية وقدرات المنصة لتحسين تجربة العملاء والبائعين والشركاء، في السنة المالية 2023.

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نبذة عن Redington

تقدم Redington حلول سلسلة التوريد الشاملة لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونمط الحياة والرعاية الصحية والطاقة الشمسية. لها آثار في 37 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا. إنها تقوم بتحويل نظام التوزيع وسلسلة التوريد من خلال التآزر بين الابتكار وتبني التكنولوجيا، مع أكثر من 290 جمعية للعلامات التجارية وأكثر من 39500 شريك قناة.

للتواصل:

هيماني روتيلا

نائبة المدير العام – اتصالات الشركة

Redington

بريد إلكتروني: rautela.himani@redington.co.in

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