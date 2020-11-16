تعلن مجموعة ايكو ميديا عن طرح حلها الجديد ايكوماكس الخاص بدليل البرامج الإلكتروني المتقدم في جميع أنحاء العالم

يُستخدم ايكوماكس، أحدث حلول مجموعة ايكو ميديا، باعتباره أداة تمكينية لموقع Sat.Tv الخاص بشركة يوتلسات

روما, 16 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — لقد أعلنت iKO Media Group (مجموعة ايكو ميديا) عن طرح حل إنشاء دليل البرامج الإلكتروني الجديد يُدعى ايكوماكس (iKOMAX). يتيح هذا الحل المتقدم للقنوات التلفزيونية أن تتصدر تقنية دليل البرامج الإلكتروني دون إنفاق الجهود والأموال على كل من رأس المال البشري والمعدات.

يقدم حل ايكوماكس نظامًا سحابيًا شاملاً لكل من دليل البرامج الإلكتروني التشغيلي والتلقائي. يتميز الحل بخاصية إضافية تتمثل في الوصول السريع والسهل عن بُعد، لذا يسهل استخدامه من أي مكان، وتُشكِّل ميزة مهمة في ظل هذه الأوقات العصيبة. تتضمن بعض الميزات المقدمة باعتبارها جزءًا من حل ايكوماكس التثبيت التلقائي وقائمة القنوات المحدثة وترقيم القنوات الإقليمي والقدرة على إضافة شعار القناة وفئتها ودليل البرامج مع رسوم توضيحية بلغات متعددة (باللغتين الإنجليزية والعربية حالياً).

ذكر مارك ديميتشوفسكي، نائب رئيس عمليات المبيعات في مجموعة ايكو ميديا: “لقد قدمنا أثناء جائحة كوفيد-19 حل التشغيل السحابي ايكوكلاود (iKOCLOUD)، والذي يسمح لعملائنا بمواصلة إدارة أعمالهم من أي مكان في العالم باستخدام كمبيوتر محمول بسيط واتصال واي فاي ، مع الحفاظ على صحتهم وسلامة أعمالهم”.

لا تقدم معظم القنوات المجانية (FTA) التي تُبَّث على منصات التلفزيون المباشر إلى المنزل (DTH)، إن لم يكن جميعها، معلومات عن دليل البرامج الإلكتروني (EPG) لمشاهديها، مما يعني أن المشاهدين لا يحصلون على أي معلومات على الشاشة في البرنامج الذي يشاهدونه أو أي معلومات أخرى حول العروض التالية. وأحد الأمثلة على التطبيق الناجح هو Sat.Tv من شركة يوتلسات (Eutelsat) مع تمكين دليل البرامج الإلكتروني التلقائي بالكامل من خلال حل ايكوماكس الذي طرحته مجموعة ايكو ميديا.

كما أضاف ديميتشوفسكي: “تركز مجموعة ايكو ميديا دائمًا على توسيع نطاق عروض خدماتنا بحلول مبتكرة ومتقدمة لديها حاجة حقيقية في السوق. وقد تماشى التعاون مع الفريق الفني لشركة يوتلسات وإيجاد مثل هذا الحل الرائع للقنوات مع هذه الإستراتيجية ليصبح العامل التمكيني لخدمة دليل البرامج الإلكتروني المحسّنة. لقد لعبت سمعتنا وخبرتنا الواسعة دورًا رئيسيًا في اختيارهم للتعاون معنا لتقديم حل بسيط لاحتياجات معقدة”.

نبذة عن مجموعة ايكو ميديا ( iKO Media Group )

مجموعة ايكو ميديا هي شريك خدمة وسائط مؤسسية شاملة للمذيعين ومالكي المحتوى. وتوفر مجموعة ايكو ميديا حلولًا مصممة خصيصًا تركز على احتياجات العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة لمجموعة واسعة من الشبكات العالمية والمحلية؛ حيث إنها تقدم حلولاً فعالة مخصصة لميزانيات ومتطلبات محددة دون المساومة على جودة الخدمة. تشتهر مجموعة ايكو ميديا، بوصفها شريكًا موثوقًا به لعشرات الشبكات العالمية والمحلية، بمعرفتها الفنية وخدماتها المتفانية والاحترافية. تركز استراتيجية الاستدامة للشركة على المسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

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للتواصل الإعلامي – مجموعة ايكو ميديا