‫تعلن Fundamental Hospitality عن توسع عالمي وإقليمي

من المقرر أن تقوم المجموعة القابضة العالمية بطرح التوسع في مفاهيم الضيافة المولودة في دبي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — تعلن Fundamental Hospitality اليوم عن التوسع الدولي لمفاهيم تناول الطعام ونمط الحياة المحلية التي نشأت في الإمارات العربية المتحدة. مع وجود خط أنابيب كبير، ستمتلك المجموعة وتشغل أكثر من 100 موقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مدى 5 سنوات.

تقدم Fundamental Hospitality ، المسؤولة عن تطوير وتقديم مفاهيم نمط الحياة المحلية، نظامًا بيئيًا دوليًا للعلامات التجارية التي تعرض الجودة والابتكار في المنطقة، بينما تقوم في الوقت نفسه بتصديرها إلى المدن العالمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ستقدم Fundamental Hospitality هذا العام، مفهومًا مبتكرًا لتناول الطعام والترفيه، Evie’s ، في مركز دبي المالي العالمي ( DIFC) ؛ Kygo ، مفهوم أوماكاسي ياباني في فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي؛ Maison La Plage ، ملاذ على شاطئ البحر مستوحى من تاريخ جنوب فرنسا؛ La Petit Ani ، مخبزة فرنسية متوسطية في مركز دبي المالي العالمي؛ أول إيزو برجر جوينت Izu Burger Joint ، وتقع في بوكس بارك بجميرا؛ و Sirene Beach ، التطور الساحلي لمؤسسة Gaia المولودة في دبي.

في الخارج، تهدف المجموعة إلى ترسيخ سمعتها وإبراز قوة مشهد الطهي في دبي، مع إطلاق Gaia London ، المقرر افتتاحه في مي فير في عام 2023؛ Gaia Marbella ، الذي سيتم افتتاحه داخل فندق بوينتا رومانا Puenta Romana الشهير؛ و Gaia Miami ، وتقع في ساوث بيتش. سيفتتح شبرياني دولتشي في الحي الدبلوماسي بالرياض، بالإضافة إلى المفهوم الفرنسي المتوسطي La Maison Ani ، المستوحى من مغامرات الطهي للشيف إيزو آني، والتي من المقرر افتتاحها في لندن بالمملكة المتحدة، في الاثني عشر شهرًا القادمة.

قال يفجيني كوزين، رئيس Fundamental Hospitality “إن هدفنا هو تنظيم العلامات التجارية التي تتحدث إلى العملاء الدوليين، ودمج شغفنا وموهبتنا وخبرتنا لخلق أماكن يستمتع بها الناس. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قمنا بدراسة احتياجات عملائنا وتفضيلاتهم، وقمنا بتطوير كل علامة من علاماتنا التجارية بناءً على بحثنا، ثم دمج تعليقات السوق باستمرار لضمان نضج مفاهيمنا وتنميتها. نحن نركز على بناء علامات تجارية تدوم طويلاً، مطاعم متجذرة في مجتمعاتهم، وأنا متحمس جدًا لمواصلة القيام بذلك تحت مظلة الضيافة الأساسية “.

وقال ماكسيم فلاسوف، الرئيس المشارك لشركة Fundamental Hospitality : “من خلال خط أنابيب طموح واستراتيجي، من المقرر أن يصبح عام 2023 أكثر أعوامنا إثارة حتى الآن. نهدف إلى إرساء أسسنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لإبراز قوة مفاهيم الطهي في دبي للعالم “.

أنشأت Fundamental Hospitality مجموعة ناجحة من العلامات التجارية بما في ذلك المفاهيم المشهورة عالميا Gaia (دبي، موناكو والدوحة)، Shanghai Me (دبي والدوحة)، Alaya ، و La Maison Ani ، و Piatti by the Beach و Izu Burger ، بالإضافة إلى الامتيازات الدولية، سكاليني دبي، وسكاليني الرياض، وشبرياني دبي، وشبرياني دولتشي الإمارات العربية المتحدة. تحافظ المجموعة على فهم جوهري لاتجاهات السوق والمستهلكين. من خلال التركيز على تفضيلات الطهي لجمهور عالمي، قاموا برعاية متابعين مخلصين من الضيوف بما في ذلك الملوك والمشاهير في مؤسساتهم، في جميع أنحاء العالم.

مع خطط التوسع الإقليمية والدولية المثيرة والافتتاحات الجديدة المقرر إجراؤها لعام 2023 وما بعده، ستواصل Fundamental Hospitality مسارها التصاعدي في النمو لخلق تجارب طعام فاخرة وتعزيز سمعة دبي كمحفز لتنظيم وتصدير التميز في الطهي.