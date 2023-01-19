‫تعلن Inspired Spine عن توسعها في شبه الجزيرة العربية

أوضح الدكتور عباسي، الرئيس الطبي في Inspired Spine : “تعد تقنيتنا أكثر أهمية في البلدان ذات الموارد الأقل من الولايات المتحدة، من خلال تقليل الوقت الذي يقضى في غرفة العمليات وفي المستشفى، وتقليل المخاطر المرتبطة بالجراحة، يمكن للعديد من البلدان توفير رعاية العمود الفقري عالية الجودة للمرضى الذين لم يحصلوا على خيارات أخرى”. أضاف الدكتور عباسي: “مع 10 سنوات من جمع البيانات لأكثر من 1600 مريض وأكثر من 10 دراسات منشورة تمت مراجعتها من قبل الأقران، أظهرنا الطبيعة المتغيرة لتقنية Trans Kambin OLLIF المغيرة لقواعد اللعبة”.

تُظهر البيانات أنه مقارنةً بـ Trans Kambin OLLIF ، فإن العمليات الجراحية المفتوحة تعرف فقدان دم أكثر بِـ10 مرات، وخطر الإصابة بٍـ15-20 مرة و3 أضعاف مدة الإقامة في المستشفى. أظهر هذا الانخفاض الكبير في حدة الرعاية في إحدى الدراسات أنه مفيد للغاية للاقتصاد الصحي.

تعد Trans Kambin OLLIF واحدة من أكثر جراحات العمود الفقري ابتكارًا المتاحة لعلاج حالات آلام أسفل الظهر التي تحتاج إلى دمج، بما في ذلك تضيق العمود الفقري والجنف والانزلاق الفقاري والانزلاق الغضروفي ومرض القرص التنكسي، وأكثر من ذلك. توفر تقنية OLLIF مزايا كبيرة في سهولة وسرعة التعافي. لم يسبق إجراء هذا النوع من الجراحة من قبل في هذه المنطقة، ولكن من المقرر أن يجري الدكتور عباسي 10 عمليات جراحية أثناء إقامته، بالإضافة إلى استضافة مختبر في مستشفى القوات المسلحة العسكري في مسقط بعمان.

تحتل عُمان حاليًا المرتبة 13 على مستوى العالم في السياحة العلاجية. يعتقد الدكتور الجهوري أن هذه التكنولوجيا المبتكرة هي بالضبط ما يحتاجه المجتمع العماني. سيؤدي تطبيق جراحات MIS إلى زيادة عدد السياح الطبيين، مما يعود بالنفع المالي في نهاية المطاف على البلاد ككل، بالإضافة إلى تزويد شعب عمان بإجراءات العمود الفقري البديلة التي أثبتت مزاياها سريريًا من ناحية الفعالية والسلامة وتحسين النتائج وتقليل الألم ووقت التعافي. أثناء وجوده في عمان، سيجتمع الدكتور عباسي مع جراح العمود الفقري الإقليمي آخر، وهو الدكتور بيتر، لبدء خطط لجلب تقنيات MIS إلى المنطقة.

تعد Inspired Spine من مينيسوتا مقدم رعاية شاملة للعمود الفقري مع 3 مواقع في مينيسوتا في الإسكندرية وبورنزفيل وكروكستون مكرسة لتحسين قيمة علاج آلام الظهر والنتائج باستخدام تقنية جراحة العمود الفقري البسيطة.

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