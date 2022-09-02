‫‫تعلن MultiBank Group عن أرقام مالية غير مسبوقة لعام 2021

مع معدل دوران يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وإيرادات سنوية تبلغ 189 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 سبتمبر / أيلول 2022/ PRNewswire / — MultiBank Group أكبر وسيط للمشتقات المالية وأكثرها تنظيمًا في جميع أنحاء العالم، يكشف عن أرقام مالية قياسية لعام 2021.

أعلنت مجموعة الخدمات المالية الحائزة على جوائز عن رقم مبيعات يومي قياسي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي، مع إيرادات سنوية قياسية تبلغ حوالي 189 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021. كانت هذه زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 35.4% عن نتائج عام 2020، مما يمثل عامًا قياسيًا للعملاق العالمي.

تمتلك MultiBank Group ، التي تأسست في عام 2005، سجلًا تنظيميًا لا تشوبه شائبة، حيث تضم أكثر من 11 جهة تنظيمية مالية وأكثر من 25 فرعًا في جميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، واصلت المجموعة تركيزها الاستراتيجي على تطوير تكنولوجيات التجارة المتقدمة والاستثمار فيها. تمر MultiBank Group الآن بمراحل متقدمة من إطلاق بورصة أصول رقمية منظمة بالكامل في أستراليا، والتي تهدف إلى أن تكون أول نظام بيئي متعدد الأصول في العالم يهدف إلى سد الفجوة بين التمويل التقليدي والبديل.

كما صرح مؤسس شركة MultiBank ورئيسها ناصر طاهر، الذي منح جائزة في عام 2022 كأحد أكثر 50 شخصًا مؤثرًا ماليًا في الأسواق المالية العالمية:

“كان عام 2021 عامًا ضخمًا لمجموعة MultiBank ، وأنا فخور بهذه الأرقام المالية التي تحطم الأرقام القياسية. علاوة على ذلك، أنا فخور بأن أعلن أن عدد المستخدمين على منصاتنا قد تجاوز أكثر من مليون شخص بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022. وتشهد هذه النتائج على التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بمنصات متطورة وموثوقة وخدمة عملاء من الدرجة الأولى يقدمها أكثر من 600 موظف على مستوى العالم. تمنحنا هذه الإنجازات حافزًا مستمرًا لزيادة استثمارنا في التكنولوجيا والبنية التحتية التنظيمية لصالح المتداولين في جميع أنحاء العالم بشكل عام وعملائنا الكرام بشكل خاص. ولدينا آمال كبيرة في النصف الثاني من عام 2022 ونخطنط لإطلاق المزيد من المشاريع التي ستعزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في السوق”.

نبذة عن MultiBank Group :

تأسست MultiBank Group في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005. وهي تفتخر بحجم تداول يومي يزيد عن 12.1 مليار دولار أمريكي وتخدم قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 1000000 عميل في 100 دولة. تطورت المجموعة لتصبح واحدة من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم لعملائها الكرام منصات تداول حائزة على جوائز، مع ما يصل إلى 500:1 رافعة مالية على المنتجات بما في ذلك الأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقمية والمعادن والعملات الأجنبية.

لمزيد من المعلومات حول MultiBank Group , قم بزيارة https://multibankfx.com/

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/media/1884783/MultiBank_Revenue_Growth_Chart.jpg