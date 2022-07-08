‫ تعلن UNIPLAT من Unify Platform AG الشراكة الاستراتيجية مع EUTECH لتحفيز نجاح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

– تصبح UNIPLAT واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الستة فقط لتحالف EUTECH لأهداف التنمية المستدامة –

يوكوهاما، اليابان، 8 يوليو 2022 / PRNewswire/ — UNIPLAT ، وهي أول منصة عبر الإنترنت (*) للباحثين ورجال الأعمال لعرض مشاريعهم البحثية التي تركز على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( (SDGs ، أعلنت رسميًا عن شراكة استراتيجية في 7 يوليو مع غرفة التكنولوجيا الأوروبية (EUTECH) ، وهي منظمة غير حكومية مسجلة تقوم بربط التقنيات والناس والاقتصاد والمجتمعات والبلدان والسياسة لتحقيق الرخاء للبشرية. (*) استنادًا إلى نتائج بحث Google.

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI3fl_4ugteuB9.jpg

تشترك المنظمتان في نفس المهمة المتمثلة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، تركز الشراكة والتعاون على البرامج والمشاريع والتبادلات الأكاديمية والأحداث التي ينظمها تحالف أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال لا الحصر.

تحالف أهداف التنمية المستدامة هو أحد تحالفات EUTECH التي تمكن الشركات الأوروبية والدولية من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال تمكينها من الوصول إلى التمويل والموارد التي ستسمح لها بتحقيق أهداف النمو. من خلال أن تصبح واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الستة الوحيدين لتحالف أهداف التنمية المستدامة، ستحصل UNIPLAT على وصول حصري إلى الأحداث والأنشطة والدعاية الإعلامية التي ينظمها تحالف أهداف التنمية المستدامة، مما يخلق المزيد من التعرض وفتح المزيد من الفرص لجميع أعضاء UNIPLAT .

“إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أشهد الشراكة الاستراتيجية التي تم تشكيلها بين UNIPLAT وتحالف أهداف التنمية المستدامة لغرفة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي. وكما كنا نعتقد دائمًا، فإن التعاون هو مفتاح التصدي للتحديات الملحة وإطلاق العنان لفرص جديدة. أعتقد بقوة أنه من خلال جهودنا المشتركة، يمكننا تسهيل إحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقال فلوريان فون توتشر، رئيس EUTECH : “نتطلع إلى رحلتنا معًا”.

“إنه لشرف عظيم أن تصبح UNIPLAT شريكًا استراتيجيًا لـ EUTECH ، منصة البحث والتكنولوجيا الرائدة في الاتحاد الأوروبي التي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لأعضاء UNIPLAT في جميع أنحاء العالم، تعد EUTECH حجر الزاوية لبناء شبكة أعمال قوية في أوروبا. علاوة على ذلك، نأمل أن يتم استخدام UNIPLAT كمكان لتقديم العروض حول التوسع العالمي للعديد من الشركات والمؤسسات التي يدعمها EUTECH . نحن واثقون جدًا من أن هذه الشراكة المؤثرة دوليًا والهامة للغاية ستدعم بقوة حل أهداف التنمية المستدامة التي تنادي بها الأمم المتحدة “، هذا ما قاله تاكاهيسا كاريتا، المؤسس المشارك، والمدير المالي، والمدير التنفيذي لشركة Unify Platform AG ، وهي شركة إدارة UNIPLAT .

نبذة عن UNIPLAT

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI2fl_0bd6j091.jpg

UNIPLAT هي أول منصة إلكترونية في العالم (*) متخصصة للباحثين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل أفكارهم ومشاريعهم البحثية والحصول على الدعم من الأفراد أو المؤسسات. تم تطويرها وإدارتها بواسطة Unify Platform AG ( https://unify21.com/ ( الذي يقع مقرها في سويسرا، وتتمثل مهمة UNIPLAT في تسريع نجاح أهداف التنمية المستدامة. (*) استنادًا إلى نتائج بحث Google.

الصفحة الأولى لـ UNIPLAT : https://www.uniplat.social/

نبذة عن EUTECH

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202207013304/_prw_PI1fl_LJi0rR7I.jpg