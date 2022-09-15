‫تعمل Flutterwave على تمكين مجموعات eNaira للشركات في نيجيريا

Press Release

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لاغوس، نيجيريا, 15 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت Flutterwave، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في أفريقيا، اليوم أن التجار يمكنهم الآن قبول مدفوعات eNaira من عملائهم على منصتهم. هذه إضافة إلى طرق الدفع الأخرى الموجودة على Flutterwave بما في ذلك البطاقات والتحويل المصرفي والمقايضة بواسطة Flutterwave وما إلى ذلك.

eNaira هي عملة رقمية يتم إصدارها وتنظيمها من قبل البنك المركزي النيجيري كوسيلة للتبادل وتخزين القيمة. تم إطلاقه في 25 أكتوبر 2021 وهو متاح للمستخدمين الذين لديهم أو ليس لديهم حساب مصرفي، لأنهم يحتاجون فقط إلى التسجيل والوصول إلى المحفظة عبر تطبيق eNaira للهاتف المحمول. لإكمال المعاملات على Flutterwave ، يمكن للمستخدمين إما مسح رموز الاستجابة السريعة أو إنشاء رموز لمرة واحدة باستخدام التطبيق.

توفر Flutterwave التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات لتمكين الشركات العالمية ومقدمي خدمات الدفع والبنوك الأفريقية لقبول ومعالجة المدفوعات على أي قناة (الويب والجوال وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع). تعمل الشركة حاليًا في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والأسواق الناشئة الأخرى من خلال توفير مجموعة من أدوات الدفع التي تمكن أكثر من مليون شركة من قبول المدفوعات من عملائها في أي مكان في العالم بأكثر من 150 عملة، بما في ذلك النايرا و eNaira .

يمكن لتجار Flutterwave تمكين خيار الدفع eNaira على لوحة التحكم الخاصة بهم لاستخدام عملائهم.

قال أولوغبنغا جي بي أغبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave :

“مع اعتمادنا الجديد لـ eNaira كطريقة دفع على Flutterwave ، فإننا نتيح طرق دفع مختلفة للتجار وعملائهم لضمان وصول الجميع إلى حلول الدفع التي تناسبهم. ستواصل Flutterwave السعي لتكون في طليعة الابتكار بينما نقوم بتطوير وتنفيذ حلول جديدة لتسهيل المدفوعات العالمية لعملائنا”.

قال عزيز علوفيمي، نائب الرئيس الأول للمنتجات والتصميم: “نحن حل الدفع الذي يسعى إلى السماح للأفراد والشركات الذين لديهم احتياجات ومتطلبات دفع مختلفة للقيام بالأعمال التجارية بسهولة. ميزة eNaira مهمة للتجار والعملاء لأنها توفر طريقة دفع بديلة يجدها العديد من المستخدمين سلسة. إنه تحديث رئيسي لـ Flutterwave ونواصل البحث عن فرص مثل هذه لتحسين عرضنا لمجموعة عملائنا”.

أعلنت الشركة سابقًا عن إصدار ترخيص التحويل والمعالجة الخاص بها من البنك المركزي النيجيري ( CBN ) لتقديم خدمات تحويل المعاملات ومعالجة البطاقات للعملاء. وتشمل الخدمات الأخرى خدمات الوكالات المصرفية وبوابة الدفع.

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة تكنولوجيا مدفوعات تمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من توسيع عملياتها في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى من خلال منصة تمكن المعاملات عبر الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. تولت Flutterwave التعامل مع أكثر من 200 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار أمريكي حتى الآن وتقدم خدماتها إلى أكثر من 1.000.000 شركة بما في ذلك عملاء مثل Uber و Flywire و Booking.com وغيرهم. وتعتبر الميزة الرئيسية للشركة هي معالجة التحويلات الدولية بـ 150 عملة وإتاحة طرق دفع متعددة بما في ذلك المحلية والبطاقات الدولية والمحافظ المحمولة والتحويلات المصرفية والمقايضة وغيرها والتي تديرها Flutterwave . تمتلك Flutterwave بنية تحتية منتشرة في أكثر من 34 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وكينيا وجنوب إفريقيا. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave ، يرجى زيارة: www.flutterwave.com