تعيين الخبير النجم في الصناعة الجيومكانية مستشار استراتيجي أول في شركة أيه أيه أم، إحدى شركات وولبيرت

ملبورن، أستراليا، 18 تموز/يوليو 2022 / PRNewswire / — انضم الدكتور ظفار صادق محمد غاوس، وهو خبير جغرافي مكاني حائز على العديد من الجوائز، إلى المراتب القيادية لشركة أيه أيه أم، وهي إحدى شركات وولبيرت. . يعمل محمد غاوس كمستشار استراتيجي أول ضمن فريق القيادة الجيومكانية في وولبيرت، مما يعزز خدمات وقدرات الشركة الجيومكانية العالمية.

يتمتع محمد غاوس بأكثر من 25 عامًا من الخبرة خلال عمله مع العديد من شركات الاستشارات الهندسية الدولية، والعمل في القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والشركات. وقد شغل مناصب قيادية عليا في مؤسسات جيومكانية متعددة الأطراف، بما في ذلك شبكات إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة ومجلس الصناعة الجيومكانية العالمي، وقاد مشاريع بملايين الدولارات لعملاء الحكومات الفدرالية والولائية في أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وإندونيسيا والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يوضح الأستاذ في جامعات الهند وأستراليا، محمد غاوس، كيف تعمل العلوم المكانية على تحسين البيئة المبنية.

وقال نائب رئيس شركة وولبيرت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والمدير الإداري لشركة أيه أيه أم، بريان نيكولز، إن الخبرة الاستشارية الجغرافية المكانية الواسعة التي يتمتع بها محمد غاوس ستزود عملاء وولبيرت بحلول مصممة خصيصًا ومؤثرة.

وقال نيكولز: “أظهر ظفار قدرته على إحداث تغيير إيجابي في جميع أنحاء الصناعة، ونتطلع إلى العمل معه والتعلم منه والبناء على خبرته وتجربته”.

تم الاستحواذ على شركة وولبيرت في العام 2021. وقال جوزيف سيبي، نائب رئيس شركة وولبيرت الأول، إن إضافة محمد غاوس يوفر ميزة استراتيجية للشركة ويفيد عملاءها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وتحدث محمد غاوس عن الفرص التي يراها في الانضمام إلى وولبرت.

وقال محمد غاوس “إنه فريق مذهل ومتنوع ومتعدد الثقافات يتمتع بمهارات وخبرات فنية متنوعة”. “أتطلع إلى العمل مع هذه المجموعة وتوسيع مجموعة خدماتنا الواسعة للنهوض بالصناعة الجغرافية المكانية.”

حول أيه أيه أم، واحدة من شركات وولبيرت

أيه أيه أم، وهي إحدى شركات وولبيرت، هي شركة تكنولوجيا جيومكانية، متخصصة في جمع وتحليل ودمج المعلومات الجغرافية المكانية. نحن نؤمن بأن الخرائط والقياسات الرقمية تجعل عالمنا مكانًا أفضل. من خلال التقاط وقياس وتقديم البيانات الجيومكانية، نساعد العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في عالم يزداد تعقيدًا. شركة وولبيرت شركة رائدة متخصصة في قطاعات الهندسة المعمارية والتصميمات الهندسية، وتقنيات الجغرافيا المكانية ( AEG ) والاستشارات الإستراتيجية، وتهدف الشركة إلى أن تصبح واحدة من أفضل الشركات في العالم في مجال عملها. وقد تأسّست الشركة في العام 1911 ، وأصبحت أسرع الشركات العاملة في قطاعات AEG نموًا في أميركا منذ العام 2015. وتضم الشركة أكثر من 1900 موظفً من 60 مكتبًا في أربع قارات. يرجى زيارة aamgroup.com و woolpert.com .

للتواصل الإعلامي:

ستيفن هندرسون، +61 431 090 338, s.henderson@aamgroup.com</2483><2489 > وجيل كيلي 937-531-1258، jill.kelley@woolpert.com

رابط الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1860337/Zaffar_Sadiq_Mohamed_Ghouse_Woolpert.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_Logo.jpg