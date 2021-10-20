تعيين قيمة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كجهة مقبولة

هونغ كونغ, 20 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة قيمة، المقدم الرائد لحلول مراقبة الجودة والإمتثال في سلاسل التوريد، اليوم عن تعيينها كجهة مقبولة من طرف هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(GSO) لإصدار شارة المطابقة الخليجية(G-Mark) للمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض ولعب الأطفال التي يتم تصديرها أو بيعها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشمل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.

شارة المطابقة الخليجية (G-Mark) هي متطلب إلزامي يثبت أن المنتج يمتثل للوائح الفنية الخليجية المعتمدة والمواصفات المعمول بها التي تحددها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(GSO) وبالتالي هو آمن للإستخدام من طرف المستهلكين. يتعين على جميع المنتجات التي تخضع للوائح الفنية الخليجية إظهار رمز هيئة التقييس لتتبع المطابقة (GCTS) والذي يتكون من شارة المطابقة ورمز التتبع السريع (QR).

بصفتها جهة مقبولة، يمكن لقيمة إجراء تقويم المطابقة للتأكد من أن المنتجات تمتثل للوائح الفنية الخليجية وأنها مناسبة للإستخدام في السوق المشتركة لدول الخليج العربية.

يغطي نطاققيمة:

لعب الأطفال: جميع المنتجات المصممة أو المعدة للعب من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا .

المعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض (LVE) : جميع المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية / التركيبات التي تحتوي على مكونات مصممة للاستخدام بمعدل تيار متردد يتراوح بين 50 و 1000 فولت وما بين 75 و 1500 فولت للتيار المستمر (توجد بعض الإستثناءات) .

تم تجهيز قيمة لتوفير جميع الخدمات الإضافية الضرورية لمساعدة المصدرين على تأمين دخول منتجاتهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشمل هذه الخدمات:

اختبار المنتج من خلال شبكةقيمةالعالمية للمختبراتالمعتمدة من ISO 17025 ، للمنتجات التي لا تتوفر على تقرير اختبار أو لم يتم فحصها بشكل كامل

، للمنتجات التي لا تتوفر على تقرير اختبار أو لم يتم فحصها بشكل كامل تقييم المخاطر للمستوردين أو المنتجين غير الملمين بمتطلبات تقييم المخاطر .

مراجعة الملصقات لمساعدة العلامات التجارية على تجنب أي تأخير أثناء عملية تقويم المطابقة .

في تصريح لسيباستيان بروتو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةقيمة، قال “تتمثل مهمتنا في تحسين سلامة المستهلكين من خلال خدمات الفحص والاختبار والتدقيق وإصدار الشهادات التي نقدمها للشركات على مستوى العالم” وأضاف “منطقة الخليج هي سوق مزدهرة ويسعدنا أن نكون جهة مقبولة من هيئة التقييس لضمان سلامة لعب الأطفال والمعدات المنخفضة الجهدالتي يتم بيعها هناك “.

عن قيمة

قيمة هي شركة رائدة في تقديم حلول الإمتثال في سلاسل التوريد، شريك ل14000 علامة تجارية تعمل من أجل تأمين وتحسين جودة شبكة توريدهم العالمية.

تجمع قيمةبين توفرها على خبراء ميدانيين في 85 دولة يقومون بإجراء عمليات فحص الجودة، وتدقيق الموردين، وإصدار الشهادات والاختبارات المعملية ومنصة رقمية ذكية تضمن الدقة والوضوح في بيانات الجودة والامتثال.

بالنسبة لعملائنا المتواجدون في 120 دولة يستخدمون منصة قيمة الإلكترونية ويستفيدون من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بأكثر من 20 لغة فإن قيمة هي “عينك في سلسلة التوريد™“

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كورتني تيري

Press@qima.com