‫‫تفوز شركة Royal Canadian MINT بجائزتي عملات معدنية لهذا العام، وحصلت على “أفضل تاج” و “أفضل دورة” لفئات العملات المعدنية

عملة الذئب الرمادي الفضية باللونين الأسود والذهبي وعملة 10 سنت للذكرى المئوية لعملة Bluenose الملونة المتداولة المعترف بها من بين الأفضل في العالم

أوتاوا، أونتاريو، 23 يناير 2023 / PRNewswire / — تتشرف دار سك العملة الملكية الكندية بالفوز بجوائز عملة العام في فئتين من الفئات العشر التي تتنافس فيها دار سك العملة من جميع أنحاء العالم للحصول على التقدير في برنامج الجوائز الأكثر طلبًا للتميز في تصميم وتصنيع العملات المعدنية. عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2021 – باللونين الأسود والذهبي: تم تسمية الذئب الرمادي “أفضل تاج”، في حين تم تتويج أول عملة معدنية ملونة بقيمة 10 سنتات صدرت في عام 2021 للاحتفال بالذكرى السنوية المائة لعملة Bluenose “أفضل تداول”.

قالت ماري ليماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة سك العملة الكندية الملكية: “دار سك العملة متحمسة لإيجاد طرق جديدة لعرض كندا على العملات المعدنية التي تمثل أعلى مستويات الحرفية والتصميم والابتكار”. “إن الفوز ليس فقط بجائزة واحدة، ولكن بجائزتين من جوائز Coin of the Year في نفس العام هو اعتراف مذهل بأن عملاتنا هي الأفضل في فئتها، ويعجب بها جامعو العملات في جميع أنحاء العالم.”

يجسد الفنان كلود ثيفييرج الشخصية المخيفة والمثيرة للإعجاب لأحد كبار المفترسين الكنديين في صورة يين ويانغ، تم تقديمها بطلاء متباين من الذهب والأسود بالروديوم، على عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2021 – الأسود والذهبي: الذئب الرمادي. على الرغم من أن التعدي البشري قد قلل من موطنه، إلا أن الذئب الرمادي المهيب لا يزال يعيش في مجموعات هرمية مكونة من ستة أو ثمانية حيوانات في أجزاء أقل استقرارًا في كندا، من لابرادور إلى كولومبيا البريطانية، وكذلك يوكون والأقاليم الشمالية الغربية.

أعطت الذكرى المئوية لميلاد Bluenose في عام 2021 الفرصة للاحتفال بأناقة. لقد أعدنا تخيل تصميم Bluenose بمساعدة فنان نوفا سكوتيا البحري إيف بيروبي وأضفنا لونًا إلى أصغر عملة متداولة لدينا لأول مرة. رمز بحري لا مثيل له تم بناؤه في لونينبورغ، نوفا سكوتيا، كان Bluenose مركبًا شراعيًا لصيد الأسماك يعمل بجد، وكانت كفاءته في السباق في سباق الصيادين الدولي لا مثيل لها منذ ما يقرب من عقدين. ولا يزال، حتى يومنا هذا، شهادة على الإبداع والحرفية والمهارة الاستثنائية للكنديين الذين قاموا بتصميمه وبنائه وطاقمه.

تتلقى مسابقة Coin of the Year السنوية ترشيحات من اتحاد دولي لممثلي Mint و numismatists . يتم إجراء التحكيم من قبل لجنة دولية من كبار مسؤولي دار سك العملة في العالم، والحائزين على الميداليات، والصحفيين، ومسؤولي البنك المركزي والمتاحف. تم اختيار الفائزين من بين 100 متسابق نهائي يشملون عشر فئات.

يمكن العثور على صور لأحدث العملات الحائزة على جوائز في دار سك العملة هنا .

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ‏. أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

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