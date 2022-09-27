‫تقدم CHiQ +المزيد +More من الابتكارات للتأثير على سوق الأجهزة المنزلية

مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، أطلقت CHiQ حملة +المزيد (+ More ) – المرتكزة على الالتزام بتحسين حياة مستخدميها على مستوى العالم من خلال المنتجات التي تمنحهم المزيد، سواء كانت+تصميم، +اختيار، +إبداع، +أسلوب و+قيمة، هدف العلامة التجارية هو إضافة قيمة لحياة أفضل.

مدفوعة بمهمة CHiQ المتمثلة في العميل أولاً لخلق حياة أكثر حيوية وإثراءً لمستخدميها، أظهرت حملة +المزيد + More منذ ذلك الحين بشكل تجريبي كيف تعمل منتجاتها على تحسين جودة الحياة.

لم تكن CHiQ راضية عن تلبية المطالب الأساسية فقط، فقد أخذت في الاعتبار أهم احتياجات العملاء وردود الفعل لتحديث مهمتها لـ +المزيد + More في عام 2022 بالقيم الأساسية التالية: +المجهود، +الإمكانية، +التوقعات و+الاحتمالات.

يوضح CHiQ هذه القيم ويقدمها من خلال ما يلي:

+المجهود

تجعل CHiQ الجوانب التقنية ووظائف منتجاتها أولوية قصوى، وهي مكرسة لإنتاج الأجهزة المنزلية الأكثر ملاءمة لتلبية احتياجات الحياة اليومية للمستخدمين. يتجلى هذا الالتزام بمستوى أعلى من التميز التقني في ثلاجات CHiQ ، المصممة مع وضع رفاهية المستخدمين والتغذية المثلى في الاعتبار. تم تجهيز الثلاجات بتقنية الصقيع المنخفض لتقليل تراكم الجليد وزيادة مساحة التخزين. كما أنها تأتي مع محولات قوية للحفاظ على العديد من مناطق درجات الحرارة الباردة للحفاظ على الأطعمة المختلفة طازجة، بالإضافة إلى زر التجميد من فئة الأربع نجوم لتجميد الطعام بسرعة والحفاظ على نضارته.

+الإمكانية

بالإضافة إلى تلبية طلبات العملاء للأجهزة المنزلية الرائعة، تسعى CHiQ بنشاط لإمكانية تحقيق المزيد من الإنجازات. يتجلى هذا السعي وراء الابتكار التكنولوجي والانفراج في G7PF ،G7L Series TV – الذي يفترض دور مركز التحكم في منزلك، فضلاً عن السينما المنزلية الغامرة التي تعتبر استثنائية حقًا. يتميز خط G7PF الجديد من تلفزيونات CHiQ بتصميم بدون إطار، ونسبة شاشة إلى هيكل عالية لتجربة تشبه السينما، ومعالج رباعي النواة 64 بت يتيح التحليل التلقائي والتعديلات على الشاشة للحصول على مشاهدة غامرة للغاية. من خلال مساعد جوجل Google والتحكم الصوتي بدون استخدام اليدين المدمج، يمكن للمستخدمين التحكم في جميع أجهزتهم الذكية من خلال التلفزيون عبر الأوامر الصوتية في أكثر من 30 سيناريو، مما يجعل حياتهم أسهل باستخدام جهاز واحد.

+التوقعات

لا تكتفي CHiQ بمجرد الوصول إلى المستوى الجيد، وتتوقع تقديم المزيد مع المنتجات التي تكون ممتعة وسهلة الاستخدام، فضلاً عن وجود أساس علمي متين. يمكن رؤية هذا التفاني لتجاوز التوقعات في غسالة CHiQ – والتي تمنح المستخدمين راحة أكثر مما يتوقعون. يجعل تصميمها الفائق النحافة والقابل للتضمين من السهل تثبيته حتى في المساحات الصغيرة، بينما تأتي مع أسطوانة كبيرة لغسل المزيد من الملابس، ومهارات اللحام المتقدمة للحصول على أداء تنظيف عميق أفضل.

+الاحتمالات

تهدف CHiQ إلى توفير المزيد من الاحتمالات لتحسين حياتهم غير راضية عن مجرد تلبية احتياجات العملاء – وذلك بناءً على تعليقاتهم الحقيقية والقصص المشتركة. ومن الأمثلة على ذلك شاشة CHiQ 32P625Q فائقة الدقة، بشاشة مقاس 31.5 بوصة فائقة الدقة بدون إطار مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة في المشاهدة. كما تتيح وظيفة العرض والتبديل على الشاشة الكبيرة العمل في المنزل أو المكتب بسهولة، مع سطح مكتب متعدد النوافذ مثالي لتصفح المستندات وإدارتها. بالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة الألوان الواسعة بنسبة 100٪ sRGB ما قدره 1.07 مليار لون لصور نابضة بالحياة – لتمكين تجربة وإمكانيات المشاهدة الغامرة المطلقة.

الحسابات بسيطة: +المجهود+الإمكانية+التوقعات+الاحتمالات= CHiQ ، حل الأجهزة المنزلية للمستهلكين الذين يريدون +المزيد + More من الحياة. ترتكز العلامة التجارية أيضًا على مهمة الشركة المتمثلة في “إنشاء علامة تجارية للأجهزة المنزلية على مستوى عالمي، وبناء شركة عالمية رائدة في مجال المنزل الذكي”.

اليوم، دخلت CHiQ أكثر من 30 دولة ومنطقة في أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، ووسعت وجودها على أكثر من 40 منصة للتجارة الإلكترونية، مع منتجات تغطي أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والشاشات وغيرها.