‫تقدم KRAFTON وضع المباراة الحاسمة الجديد كجزء من تحديثات شهر فبراير للعبة PUBG: NEW STATE

متوفر الآن على Android و iOS، يقدم التحديث موسماً خاصاً جديداً، وسلاحاً جديداً وخيارات تخصيص الأسلحة وغيرها المزيد.

سانتا مونيكا ، كاليفورنيا, 11 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة KRAFTON, Inc اليوم أن تحديث فبراير للعبة NEW STATE أصبح متاحًا الآن على Android و iOS. مع هذا التحديث، يمكنك تجربة وضع المباراة الحاسمة الجديد، وهو تجربة قائمة على تنافس الفرق بنظام 4 ضد 4. يضيف هذا التحديث أيضًا الجزء الرابع من الموسم الخاص، أسلحة MP5K والنشاب الجديدة، تحديثات لنظام العشيرة داخل اللعبة وغيرها المزيد.

انظر أدناه للحصول على ملخص كامل للميزات الرئيسية المضافة إلى اللعبة مع تحديث فبراير.

وضع المباراة الحاسمة: وضع 4 ضد 4 القائم على الجولات. على عكس أوضاع المباراة الحاسمة التقليدية، لن يعود اللاعبون للحياة بعد إقصائهم. الفريق الذي يتمكن أحد لاعبيه من البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجولة يفوز بتلك الجولة. ستتنافس الفرق في سلسلة من 7 جولات، الفريق الفائز بـ 4 جولات سيفوز في النهاية بالمباراة. في المباراة الحاسمة، سيبدأ كل فريق كل جولة على جانبي الحلبة – خريطة جديدة مخصصة للمباراة الحاسمة – بمجموعة من الأسلحة الأساسية. مثل مباريات الباتل رويال التقليدية، ستتشكل المنطقة الزرقاء في بداية الجولة وتنحصر تدريجيًا إلى مركز الخريطة مع تقدم الجولة.

الجزء الرابع من الموسم الخاص : مع هذا التحديث، يمكن للاعبين الآن التقدم من خلال الموسم الخاص الجديد لربح مجموعة متنوعة من المكافآت داخل اللعبة. مع الموسم الخاص، يمكن للاعبين إكمال سلسلة من المهام المتعلقة بالفصائل، والتي تركز على Doug Bikerway من عصابة مايهم راكبي الدراجات النارية، والتي تعد واحدة من الفصائل التي تتاجر بالأسلحة في NEW STATE MOBILE . يمكن للاعبين الذين يكملون مهام القصة كسب مظهر Doug Bikerway .

أسلحة MP5K والنشاب الجديدة: إن سلاح MP5K عبارة عن رشاش SMG عيار 9 ملم، ويمكن تزويده بمجموعة متنوعة من الملحقات للمساعدة في التحكم بالارتداد. يتوفر الآن النشاب الصامت طويل المدى أيضًا كسلاح يتم إسقاطه في خرائط Troi و إرانغل 2052.

والنشاب الجديدة: إن سلاح عبارة عن رشاش عيار 9 ملم، ويمكن تزويده بمجموعة متنوعة من الملحقات للمساعدة في التحكم بالارتداد. يتوفر الآن النشاب الصامت طويل المدى أيضًا كسلاح يتم إسقاطه في خرائط و إرانغل 2052. تعديلات نظام العشيرة: ستركز العشائر الموصى بها الآن على جنسية زعيم العشيرة لمساعدة اللاعبين على العثور على عشائر من جنسيات مشتركة. يمكن للاعبين الآن البحث عن العشائر بناءً على هذه المعلمة للعثور على أفضل ما يناسبهم. يمكن لزعماء العشائر الآن أيضًا تعيين شعار عشيرتهم باستخدام مجموعة متنوعة من الرموز والخلفيات والألوان، مع المزيد من الخيارات التي ستتم إضافتها لاحقًا. سيتم عرض شعارات القبيلة هذه على “صفحة العشيرة الموصى بها” وكذلك في صفحات الملف الشخصي لعضو القبيلة.

تحديث فبراير للعبة PUBG: NEW STATE متوفر الآن لمستخدمي Android و iOS. لمزيد من المعلومات حول PUBG: NEW STATE، يرجى زيارة http://newstate.pubg.com أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter, Facebook, Instagram و YouTube.

عن KRAFTON, Inc.

هي عبارة عن مجموعة من استديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios وBluehole Studio وStriking Distance Studios وRising Wings وDreamotion وUnknown Worlds، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة.