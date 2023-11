‫تقديراً لجهودهم المبذولة خلال 20 عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يحتفي بالموظفين الرواد

الرياض, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالموظفين والموظفات الرواد الذين أمضوا عشرين عاماً في خدمة المرضى، حيث تم تكريمهم من قبل معالي الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد الفياض وذلك خلال النسخة الرابعة والأربعون لحفل تكريم الرواد، الذي أقيم في كل من جدة والعاصمة الرياض، في العشرين والثاني والعشرين من نوفمبر الحالي على التوالي.

وأكد المستشفى، بهذه المناسبة، تقديره لكل جهد بُذل في سبيل الرعاية الصحية، ولكل لحظة مضت في تعزيز تجربة مريض، شكّل تراكمها عبر السنين نسيجاً غنياً من الخبرات والمهارات التي تُعد اليوم أساسًا للمكانة التي يُعرف بها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

ويولي التخصصي كوادره البشرية، التي أسهمت بتحقيقه لهذه المكانة، اهتماماً خاصاً، ويتمثل ذلك في تنظيم برامج نوعية وتقديم خدمات تعزز من جودة بيئة العمل وإنتاجية موظفيه، ما أثمر عن تتابع الإنجازات وتعزيز تجربة المرضى حتى غدا “التخصصي” من بين الأبرز عالميا.

ومن ثمرة تلك البرامج والخدمات التي تؤكد اعتناء “التخصصي” بكوادره؛ ما أظهره استبيان داخلي أن 78٪ من المشاركين يوصون ببيئة العمل، وأن 80٪ راضون عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للموظفين.

ولتعزيز جودة وجاذبية بيئة العمل، أنشئ “التخصصي” منذ سنوات النادي الاجتماعي للموظفين الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل إيجابية، وتعزيز رفاهية الموظفين من خلال إتاحة فرص التفاعل الاجتماعي والنمو الشخصي والمشاركة المجتمعية في وسط يشعر فيه الأفراد بالتقدير والتواصل والدعم.

يشار بأن التطوير الشخصي والمهني للموظفين يحظى بدعم متواصل في التخصصي، حيث ينظم المستشفى دورياً ورش عمل وندوات وجلسات حوارية حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك القيادة وإدارة الوقت والإجهاد والرفاهية المالية والتقدم الوظيفي، بهدف تقديم فرص تعليمية قيمة، تساهم في نموهم داخل المنظمة.

ويسعى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من خلال أنشطته المختلفة التي يقدمها لموظفيه إلى بناء بيئة عمل جاذبة، تستقطب أفضل الكوادر الصحية عالمياً، لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ودعم مسيرته التي انطلقت قبل ما يقرب من خمسة عقود ليكون رائداً عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية المدفوعة بالبحث والابتكار.

