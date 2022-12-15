‫تقديم معدات كابسول أطلس الرياضية الواقية

تُمكن القمصان الواقية للرقبة التي تم اختبارها ميكانيكيًا الحيوي كل رياضي من فعل ما يحبه لفترة أطول – بغض النظر عن عمره أو مستوى مهارته.

واترلو، أونتاريو، 15 ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة كابسول للتكنولوجيا اليوم عن قميص كابسول أطلس، وهو قميص خفيف الوزن ومرن بياقة واقية مصممة لدعم رقاب الرياضيين دون المساس بأدائهم.

يملأ كابسول أطلس الفجوة في معدات الحماية بين الجذع والرأس بتقنية مبنية على الأبحاث الرائدة في الصناعة في الميكانيكا الحيوية للرقبة. توفر تقنية تثبيت الرقبة الديناميكية المدمجة من كابسول دعمًا للرقبة وثباتًا دون التأثير على نطاق حركة الرياضي أو حركته عن طريق تبديد القوى أثناء اللعب للمساعدة في التخفيف من مخاطر الإصابة أو الألم أو الإجهاد.

تلعب الرقبة دورًا مهما في الأداء الرياضي، وقد تم بناء تقنية كابسول الخاصة على سنوات من البحث مع الرياضيين من جميع الأعمار ومستويات المهارة في رياضات متعددة. في حين أن دعم الرقبة وحمايتها أمر بالغ الأهمية لجميع الرياضيين، فقد حدد بحث كابسول أيضًا مجموعتين تستفيدان بشدة من الحماية الإضافية – الرياضيون الأصغر سنًا الذين لا تزال عضلاتهم وعظامهم في طور النمو والرياضيات اللواتي لديهن عادة أعناق أطول مع كثافة عضلية أقل.

طوال حياتهم المهنية، يعاني الرياضيون من قوة التسارع المتكررة التي يمكن أن تسبب أضرارًا للقوة والتعب لعضلات وأنسجة الرقبة. متوسط قوة الجي لإقلاع الطائرة هو 0.4G – متوسط الضربة في كرة القدم هو 103 Gs . بالإضافة إلى التخفيف من هذه القوى، يمكن لكابسول أطلس أيضًا تقليل إجهاد العضلات والإصابات المرتبطة بالتعب، مما يمكن الرياضيين من اللعب والتدريب لفترة أطول.

قال الدكتور داريل شيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة كابسول للتكنولوجيا، “كابسول أطلس هو تتويج لسنوات من الابتكار والتصميم والاختبار، مع بعض من أفضل الرياضيين في العالم والبحوث العسكرية الممولة من الحكومة. وفريقنا متحمس للكشف عن هذا النموذج الجديد من الحماية والأداء لعالم الرياضة ورياضات القوة والسلامة والخدمة”، “الرقبة هي نقطة البداية المثالية لإظهار هذا النموذج الجديد الذي يدعم المفاصل من خلال مجموعة كاملة من الحركة دون عجز في الأداء.” الدكتور داريل شيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة كابسول للتكنولوجيا

يتطلب طرح أطلس كابسول في السوق طرق اختبار جديدة لأن الأبحاث حول أداء الرقبة في الرياضة متخلفة عن أجزاء الجسم الأخرى. أجرى كابسول بحثًا مشتركًا مع الجيش الكندي وجامعة واترلو لإنشاء FEM (نموذج العناصر المحدودة) باستخدام الاتحاد العالمي للنماذج البشرية. الاتحاد العالمي للنماذج البشرية.هو نموذج تم التحقق من صحته سريريًا يستجيب للقوى بنفس الطريقة التي يستجيب بها جسم الإنسان. وعلى عكس دمى الاختبار شائعة الاستخدام، فإن هذا يسمح بمستوى غير مسبوق من التفاصيل، مع الأخذ في الاعتبار: الأنسجة الرخوة والهيكل العظمي والعضلات والسوائل أثناء القوى المفروضة. هذا هو شكل الاختبار المستخدم أيضا من قبل العديد من مصنعي السيارات الرئيسيين.

يتوفر كابسول أطلس بمقاسات للرجال والنساء والصغار وهو متاح للشراء بسعر يبدأ من 79.99 دولارًا أمريكيًا. ‫ للحصول على المزيد من المعلومات رجاء زيارة : kapsultech.com.

حول كابسول

كابسول هي شركة تصميم وتكنولوجيا مهووسة بحماية الرقبة والرقبة وأهميتها لجميع الرياضيين. نحن فريق شغوف مكرس للنهوض بعلم الحماية. نحن هنا من أجل الرياضيين، من جميع الأنواع، على جميع المستويات – لتمكينهم من فعل ما يحبونه لفترة أطول.

للتواصل الإعلامي: ميليسا ميلنيتشوك، melissa@kapsultech.com

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=T68ZCE96c60

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