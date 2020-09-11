تقرير شنغهاي إلكتريك نصف السنوي يظهر نموا هائلا في الطلب على الطاقة المتجددة

شنغهاي، 11 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK: 02727, SSE: 601727)، الشركة الرائدة عالميا المصنعة والمزودة لمعدات توليد الكهرباء والمعدات الصناعية والخدمات التكاملية، مؤخرا تقريرها المالي نصف السنوي.

الخلاصات الرئيسية من التقرير المالي نصف السنوي لشركة شنغهاي إلكتريك 2020

زيادة الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 0.53٪

زيادة مركبة في الطلبات الجديدة على معدات الطاقة وخدمات التكامل والمعدات الصناعية بنسبة 40.75٪

زيادة الطلبات على طاقة الرياح بنسبة 505.84٪

تزايد التركيز على قطاع الرقمنة الصناعية وتطوير المدن الذكية

وإذ تمثل نموًا بنسبة 0.53٪، تم تصنيف زيادة إجمالي الإيرادات بحوالي 280 مليون يوان صيني من خلال العدد الكبير من الطلبات الجديدة على معدات الطاقة وخدمات التكامل والمعدات الصناعية. ولوحظ أكبر نمو في الطلبات الجديدة لقطاع معدات الطاقة والتي تضاعفت بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة الزمنية في العام 2019، لتصل إلى أكثر من 52 مليار يوان. بالنسبة للقطاعات الرئيسية الأخرى، سجلت المعدات الصناعية 27 مليار يوان على هيئة طلبات جديدة وزادت طلبات خدمات التكامل بمقدار 2 مليار يوان عن النصف الأول من العام 2019 إلى ما يقرب من 29 مليار يوان من الطلبات الجديدة.

وما كان داعما للنمو الكبير لقطاع معدات الطاقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، قفزت الطلبات الجديدة لمعدات الطاقة الجديدة إلى 47 مليار يوان صيني. تستخدم هذه المعدات بشكل أساسي في تخزين الطاقة وإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، وتمثل طلبات المعدات هذه ما يقرب من 80 ٪ من إجمالي القطاع. وجاءت نسبة الـ 20٪ المتبقية في معدات إنتاج الطاقة التقليدية من الفحم والغاز والطاقة النووية.

ضمن الطاقة الجديدة، زادت الطلبات على معدات طاقة الرياح وحدها بنسبة 505.84٪ على أساس سنوي. ترجع هذه الزيادة جزئياً إلى الاختراقات التكنولوجية في تطوير وإنتاج طوربينات الرياح التشغيلية الأعلى قدرة في الصين، والطوربينات البحرية 8MW-167 offshore turbine ، وإعلان حزيران/يونيو عن نية المجموعة طرح قسم طاقة الرياح في المجموعة للاكتتاب العام. وبالإضافة إلى طاقة الرياح، ركزتشنغهاي إلكتريكأيضًا على معدات الطاقة النووية مع زيادة مسجلة 244.8٪ في الطلبات الجديدة في النصف الأول من العام 2020. تعكس هذه التطورات تركيزشنغهاي إلكتريك على الاستحواذ على السوق الناشئة الهائلة لحلول الطاقة المتجددة والجديدة.

وإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، ركزتشنغهاي إلكتريكأيضًا على هندسة مستقبل المدن الذكية. من خلال تحديد أربعة مجالات تقنية رئيسية سيتم تحويلها، عملت المجموعة مع السلطات الحكومية المحلية وشركاء محليين كبار آخرين لجعل المدن الذكية حقيقة واقعة. من خلال بناء المدينة، وتوفير حلول الطاقة الذكية والتصنيع والنقل، من المقرر أن تلعبشنغهاي إلكتريك ورًا رئيسيًا في تطوير مدن الصين الذكية في المستقبل.

نظرًا لهذا التركيز، ظهر أيضًا التطور في التصنيع الذكي والنقل والخدمات في التقرير المالي نصف السنوي للمجموعة مع زيادة في الطلبات الجديدة لهندسة وخدمات النقل الذكية بأكثر من 3716 ٪ إلى 2.2 مليار يوان صيني. تتكون المجموعة من أربعة مجالات رئيسية للخدمة الرقمية: السحابة وسلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية والعقود الذكية، وقد أطلقت المجموعة الحائزة على الجوائز منصة SEunicloud للإنترنت الصناعي، the award-wining Industrial Internet SEunicloud Platform ، بهدف تسريع تطور العمل وإعادة تجهيز صناعة الطاقة.