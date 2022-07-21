‫تقول التوقعات إن التفاؤل بنمو صناعة البناء لا يزال مرتفعًا، لكن نجاح التحول الرقمي يعتمد على التنفيذ الذي يركز على الإنسان

ستة وتسعون في المئة من المشاريع الرأسمالية ومهنيي البناء متفائلون بمستقبل مؤسستهم. التكنولوجيا الرقمية هي المحرك الرئيسي للنمو ولكن يجب أن تتحسن إدارة التغيير من أجل التحول الناجح

سكوتسديل، أريزونا، 21 يوليو 2022 / PRNewswire / — إن شركة InEight ، الشركة الرائدة عالميًا في برامج إدارة مشاريع البناء، تطلق اليوم توقعاتها السنوية الثانية للمشاريع الرأسمالية العالمية . تستمد التوقعات رؤى من الأبحاث التي أجريت مع 300 من أكبر مالكي المشاريع الرأسمالية والمتعاقدين المتخصصين في البناء في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا و APAC .

يكشف البحث أن 96% من المستجيبين إما متفائلون للغاية أو متفائلون إلى حد ما بشأن آفاق نمو مؤسستهم للعام المقبل، بعد أن كانت 92% في عام 2021. توفر التقنيات الرقمية (57%) وجمع البيانات والتحليلات والرؤى (53%) أفضل الفرص للنمو، ومع ذلك قال جميع المستجيبين تقريبًا (93%) إن تجربتهم في إدارة التغيير تركت مجالًا للتحسين، مما يشير إلى الحاجة إلى نهج لتنفيذ التكنولوجيا بحيث يكون أكثر تعقيدًا يركز على الإنسان.

ومما يثير القلق بشكل خاص، أن المجيبين حددوا التنفيذ غير المتكافئ أو المتقطع (58%)، ومسائل تكامل العمليات والبيانات (54%)، وضعف الاتصال (51%) والقيود الفنية والنظامية (51%) على أنها أعلى الإحباطات الناجمة عن تنفيذ التكنولوجيا.

كما تم تحديد اتجاهات مماثلة عندما سئل عن العوائق التي تحول دون زيادة الاستثمار في التكنولوجيا، حيث حدد المجيبون التحدي المتمثل في التكامل مع النظم القائمة، والافتقار إلى المواهب الماهرة تقنياً لتيسير العملية، باعتبارها قضايا رئيسية.

وتعليقًا على التوقعات، يقول جيك ماشولتز، الرئيس التنفيذي لشركة InEight : “كل من نتحدث إليه يتحدث عن فرص النمو لكل من المالكين والمقاولين. إن التفاؤل والمرونة والثقة في الصناعة ملموسة تقريبًا، وهي قوية جدًا. وهذا مشجع بشكل خاص نظرًا للخلفية الاقتصادية التي تعمل فيها المنظمات وتحديات التنفيذ المرتبطة بالتحول الرقمي. يبدو أن احتمال الاستفادة من التقنيات الرقمية لبناء عالم أفضل يبقي الأرواح عالية “.

التحول الذي يركز على الإنسان

وجدت التوقعات أن المستجيبين يرون أن التكنولوجيا الرقمية مفيدة على نطاق واسع في أدوارهم اليومية. من أكثر الفوائد: الحصول على معلومات مفصلة وشاملة حول المشاريع والأحداث (51%)، وتحديد أولويات المهام/إدارة سير عمل المشروع (50%) وإعطاء الطمأنينة بأن سياسات البيئة والصحة والسلامة ( EHS ) يتم اتباعها (54%).

ومع ذلك، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى نهج يركز على الإنسان، قال 94% من المستجيبين إن لديهم مخاوف محددة بشأن مستقبل التحول الرقمي. كان انخفاض التواصل الشخصي (45%)، والخبرة المهنية والحدس البشري الذي تم استبداله بالتكنولوجيا (43%)، والضرر الذي لحق بالتوازن بين العمل والحياة (41%) أو استبدال الوظائف بالأتمتة (39%) كلها في صدارة ذهن المستجيبين.

عندما سُئلوا عن الفوائد التي يأملون أن يحققها التحول الرقمي في المستقبل، قال المجيبون المزيد من الأتمتة (49%)، والمزيد من التحكم (48%)، ورؤى استراتيجية أكبر (47%) واتصالات أفضل (49%).

يقول ماشولتز: “إن المستجيبين واضحون بشأن فوائد التقنيات الرقمية ويتوقون إلى تحقيق هذه الرؤية الجديدة للمستقبل، لكن الصناعة الآن تقصر عندما يتعلق الأمر بإدارة التغيير التنظيمي، مما يجعل التحول الرقمي شاقًا دون داع”.

بيئة تشغيل هشة

وفي ظل خلفية من العجز في سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، وتحديات الطاقة، والحرب في أوكرانيا، فإن أصحاب المشاريع الرأسمالية والمقاولين يتمتعون بإيجابية ثابتة فيما يتصل باتجاه الصناعة. وتجدر الإشارة إلى أن المستجيبين أبلغوا عن زيادة كبيرة في الإنفاق على مشاريع البناء والمشاريع الرأسمالية (من 68% العام الماضي إلى 76% في عام 2022) في حين لا تزال المرونة عالية أيضًا، حيث اعتبر 91% من المستجيبين أن منظمتهم مرنة للغاية أو إلى حد ما.

ومع ذلك، وفي خروج عن توقعات العام الماضي، انخفض إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي الميزانية انخفاضا كبيرا. في الموعد المحدد، كما أفاد المقاولون، انخفض بنسبة 16% على أساس سنوي من 51% إلى 35%، في حين انخفض أيضًا الإنجاز في أو تحت الميزانية المعتمدة من 51% إلى 38%. لم ير المالكون بعد نفس التأثير، حيث أبلغوا عن 43% من المشاريع المنجزة في الوقت المحدد، و 45% على الميزانية.

وتأكيدا على بيئة العمل العالمية الهشة، أبرز المجيبون المخاطر غير المدارة أو غير المتوقعة باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على ما إذا كان المشروع سينجز في الوقت المحدد وعلى الميزانية.

للوصول إلى التقرير الكامل، تفضل بزيارة inight.com/annual-global-capital-projects-report

حول توقعات مشاريع رأس المال العالمية من InEight يستند هذا التقرير إلى دراسة استقصائية أجريت في مارس 2022، عن طريق دراسة استقصائية على الإنترنت، شملت 300 من كبار المهنيين في مجال المشاريع الرأسمالية والبناء.

تضمن الاستطلاع 26 سؤالًا مصممة لقياس مستويات الثقة والتفاؤل العامة في جميع أنحاء الصناعة، وتقييم سجل الإنجاز والخطط والمواقف تجاه التحول الرقمي.

من بين 300 مستجيب، تم اختيار 100 مشارك من كل منطقة من مناطق تركيزنا في الأمريكتين وأوروبا و APAC ، مع إعطاء كل منهم وزنًا متساويًا في التقرير. على الصعيد العالمي، 67% من المستجيبين هم من أصحاب المشاريع، و 33% هم من المقاولين.

يعمل جميع المستجيبين في مجال البناء، ولكن من أجل الحصول على قراءة حقيقية لقطاع البناء العالمي في جميع أنحاء العالم، قمنا بإدراج أولئك الذين يعملون في أدوار البناء داخل الصناعات الأوسع، بما في ذلك:

التصنيع خدمات تكنولوجيا المعلومات/الكمبيوتر الهيكلة والبناء التعدين النقل للاتصالات النفط والغاز والمرافق الخدمات الصحية الحكومة المحلية الحكومة المركزية أو الهيئة العامة غير الوزارية ( NDPB ) المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية منتجات وتكنولوجيات الرعاية الصحية

وقد صُممت الدراسة الاستقصائية وأُجريت بالاشتراك مع شريك عالمي متخصص في بحوث أسواق تكنولوجيا المؤسسات، ثم جرى تحليل النتائج وتقديمها إلى خبراء InEight للتعليق عليها استناداً إلى خبراتهم ونقاط تفوقهم في هذا المجال.

وحيثما أمكن، تمت مقارنة النتائج مع المسح السابق الذي أجريناه في عام 2021. ومع ذلك، فإن هذا غير ممكن في جميع الحالات بسبب الأسئلة الجديدة وتعديلات الصياغة في طبعة هذا العام.

نبذة عن InEight

توفر InEight برامج إدارة المشاريع المختبرة ميدانيًا للمالكين والمقاولين والمهندسين والمصممين الذين يقومون ببناء العالم من حولنا. تعتمد أكثر من 575000 مستخدم وأكثر من 850 عميلًا في جميع أنحاء العالم على InEight للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تساعد على إدارة المخاطر والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية طوال دورة الحياة بأكملها.

من التخطيط المسبق إلى التصميم، ومن التقدير إلى الجدولة، ومن التنفيذ الميداني إلى معدل الدوران، قامت InEight بتزويد أكثر من تريليون دولار في مشاريع على مستوى العالم عبر البنية التحتية والقطاع العام والطاقة والغاز والمواد الكيميائية والتعدين والتجارة. لمزيد من المعلومات، تابع InEight على LinkedIn أو تفضل بزيارة InEight.com.

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