تقوم هواوي وشركاؤها بتركيب أول نظام ترشيح بالذكاء الاصطناعي في العالم للسلمون في نهر طبيعي في النرويج

يمكن لنظام الترشيح الآلي تحديد وتصفية سلمون المحيط الهادئ الغازي لمنعهم من إغراق ومحو سمك السلمون المتوحش في النرويج.

أوسلو، النرويج، 25 أغسطس 2022 / PRNewswire / — قامت هواوي والشريك المحلي Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) بنجاح بنشر نظام ترشيح يعمل بالذكاء الاصطناعي في نهر ستوريلافا النرويجي والذي يسمح لسلمون المحيط الأطلسي بالمرور إلى أعلى مجرى النهر وتصفية سلمون المحيط الهادئ – وهو نوع غازي – في خزان احتجاز.

تم إدخال سلمون المحيط الهادي – المعروف أيضًا باسم السلمون الحدباء – في البحر الأبيض الروسي في الخمسينيات. وسرعان ما شقوا طريقهم إلى ساحل النرويج، وبدأوا يعيثون فسادًا في النظام البيئي المحلي. وإلى جانب إدخال أمراض جديدة، تهدد دورة التكاثر السريع للغازي والتنافس العدواني على الغذاء بغمور سلمون المحيط الأطلسي في مئات الأنهار على طول الساحل النرويجي.

في يونيو 2022 في إطار مبادرة Huawei TECH4ALL ، نشرت Huawei و BJFF نظام الترشيح لمنع سمك السلمون في المحيط الهادئ من دخول قناة أعلى مجرى النهر في نظام النهر النرويجي. تسمح البوابة الميكانيكية لسمك السلمون المحيط الأطلسي المحلي وسمك السلمون البقع الحمراء في القطب الشمالي بالاستمرار في أعلى مجرى النهر لإكمال عملية التكاثر المهاجرة. يتم تحويل الأنواع الغازية إلى خزان احتجاز لإزالتها لاحقًا.

“هذا ابتكار فريد من نوعه، سواء في النرويج أو على الصعيد العالمي. مع هذا الحل عالي التقنية، لدينا السيطرة الكاملة على النهر. كما أبدى مديرو الأنهار المحليون والإدارات المحلية والمركزية على طول الساحل اهتمامًا كبيرًا بالمشروع”.

كان الطلب على حل عاجل، وواحد مشترك بين المجتمع، والإدارات الحكومية، والجهات التنظيمية، ومالكي الأنهار، وصناعة تربية الأحياء المائية – السلمون البري على المحيط الأطلسي جزءًا لا يتجزأ من هوية النرويج وثقافتها واقتصادها. غير أن عدد أسماك السلمون في المحيط الهادئ التي يصطادها صيادون رياضيون في أنهار النرويج ارتفع ارتفاعا كبيرًا في السنوات الأخيرة. في عام 2019، تم صيد 13900، وقفز المستوى إلى مستوى قياسي 111700 في عام 2021 – 57% من جميع سمك السلمون تم صيده في النرويج. في حين أن جميعهم تقريبًا كانوا في ترومز وفينمارك، فقد تم تسجيل كميات سمك السلمون في المحيط الهادئ في كل مقاطعة.

وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أعداد سمك السلمون البري الأصلي بمقدار الربع عن مستويات الذروة. الأنواع الغازية مسؤولة إلى حد كبير، مع هرب السلمون المزروع الأقل تنوعًا وراثيًا مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة من خلال إضعاف جينوم السلمون الأطلسي بعد التكاثر.

“السلمون البري في النرويج مهدد بأنواع أخرى، بما في ذلك السلمون الحدباء والسلمون المزروع الهارب. وأكمل مسؤول BJFF تور شولستاد “إن نظام المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في وقف هذا وتمكين إدارة الأنهار في المستقبل”.

كما يمكن أن تكشف البيانات التي يتم جمعها عن أنماط دقيقة لسلوك الهجرة، ورصد أنواع مختلفة من تجمعات الأسماك، وتوفير المعلومات لمزيد من البحث، والمساعدة في تطوير تدابير لوقف الصيد المفرط.

“إن تركيب نظام تحويل في نهر مضطرب مهمة صعبة للغاية. لقد أعجبت بجهود شركائنا، BJFF ، والمجتمع المحلي. هنا، يطمح الناس إلى إثبات الدور الذي تلعبه الإدارة الجيدة في إنقاذ الأنهار من الكوارث البيئية”.

كعالم أولاً، يجب أن يكون الحل مصممًا من الصفر. في أوائل عام 2021، تم تصميم الخوارزميات بناءً على تقنية الرؤية الآلية من Huawei لتحديد أنواع الأسماك المختلفة. ثم في يوليو 2021، نشرت هواوي و BJFF محطة مراقبة مجهزة بكاميرا تحت الماء في نهر Storelva . من خلال توفير دفق فيديو مستمر، تحدد الأجهزة المقترنة بالخوارزمية سلمون المحيط الأطلسي بدقة 91% وتقلل متطلبات العمالة اليدوية بنسبة 90%. الأساليب التقليدية كثيفة العمالة، وتعتمد على المتطوعين للوقوف في النهر والتعرف على السلمون المحيط الهادئ بالعين المجردة، بشكل رئيسي من خلال البقع على ذيولهم. هذا يجعل من الصعب تحديد حجم التهديد – العديد من الأسماك مفقودة ومن المستحيل تحديد جنسها.

الخطوة التالية هي نشر الحل في مزارع السلمون النرويجية للحد من الضرر البيئي الناجم عن الأسماك المزروعة الهاربة.

نبذة عن TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة طويلة الأجل وخطة عمل أطلقتها هواوي لتعزيز الإدماج الرقمي. وهدفها الرئيسي هو ضمان عدم ترك أي شخص في العالم الرقمي. تعمل هواوي مع العملاء والشركاء لتعزيز الشمول الرقمي والتنمية المستدامة في أربعة مجالات – التعليم والبيئة والصحة والتنمية.

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