تكريم الموالين السود في كندا بعملة فضية جديدة من دار سك العملة الكندية تحتفي بتاريخ السود

أوتاوا، أونتاريو، 3 شباط/فبراير 2021 / بي آر نيوزواير / – تفخر دار سك العملة الكندية بإطلاق عملة فضية جديدة لتكريم الموالين السود. أعاد نقاشو سك العملة بدقة إنتاج المحامل النبيلة لجمعية تراث الموالين السود كإشادة بالسود الأحرار والمستعبدين الذين استقروا في أميركا الشمالية التي كانت تحت سيطرة البريطانيين قبل وأثناء وبعد حرب الاستقلال الأميركية. عُرضت الحرية على العديد من هؤلاء العبيد مقابل الانضمام إلى الجانب البريطاني خلال الحرب. بعد إرساء جذور جديدة في كندا السفلى والمقاطعات البحرية، تعتبر نضالات وإنجازات الموالين السود وأحفادهم جزءًا مهمًا من التاريخ الكندي، وقد تم سردها على عملة معدنية باتت متوفرة منذ اليوم.

“تفخر دار سك العملة بنفسها في صناعة العملات المعدنية التي تشيد بتاريخ كندا وثقافتها وقيمها. ويشمل ذلك الاحتفال بتنوعنا والاعتراف بالفصول الصعبة من تاريخنا”، كما قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الملكية الكندية. “نحن فخورون بإصدار عملتنا المعدنية الثالثة للاحتفال بتاريخ السود من خلال الاعتراف بالدور المؤثر الذي لعبه الموالون السود في تشكيل البلد المتنوع الذي نعرفه ونحبه اليوم.”

واجه الموالون السود العديد من الصعوبات ولم يتحقق الوعد بحياة أفضل لهم. أولئك الذين بقوا في أميركا الشمالية البريطانية على الرغم من المحن، ساعدوا في إعادة صوغ تاريخ كندا وشخصيتها. اليوم، يحق لأحفاد الموالين السود ادعاء حق تملك إرث استثنائي من الشجاعة والمثابرة.

وقال سعادة السيد بارديش شاغر، وزير التنوع والشمول والشباب الكندي: “ساعد الموالون من السود وأحفادهم في تشكيل المجتمعات من الساحل إلى الساحل إلى الساحل قبل وقت طويل من تسمية هذه الأرض بكندا، ويلهمنا إرثهم لبناء بلد أفضل وأكثر شمولية بوعي.” “وفيما نحتفل بشهر تاريخ السود، ندرك الصعوبات والعقبات التي كان على المجتمعات السوداء في كندا التغلب عليها والاستمرار في مواجهتها، ونقدر ونحتفي بالمساهمات الهائلة التي يواصلون تقديمها للنمو والرفاهية والازدهار لهذا البلد “.

يتميز وجه العملة السفلي بمحامل درع لجمعية تراث الموالين السود التي مُنحت لها في العام 2006 من قبل هيئة هيرالدك الكندية وصممها داريل إي كنيدي وأسينيبوي هيرالد.

وقالت سينثيا دورنغتون، مديرة موقع مركز تراث الموالين السود: “بصفتي سليلًا لمواليد الموالين السود، أنا فخور بأن أقول إن أجدادي كانوا من بين 3500 شخص من أصل أفريقي جاءوا إلى كندا العام 1783، حاملين بكل فخر شهادة حريتهم.” “لقد استقروا في أنحاء كندا السفلى، كل ذلك على أمل بناء حياة أفضل لعائلاتهم. لقد كان تاريخنا الغني أساسًا في تشكيل تاريخ كندا الجماعي، ويسعدنا أن نشاركه أكثر بعملة فضية جميلة.”

على الدرع، تمثل ثلاثة تيجان مدنية لموالين سود غير المقاتلين من السود الذين كانوا فروا إلى أميركا الشمالية البريطانية (كندا)، بينما تمثل عجلة السفينة الماضي (السفن التي رست العام 1783) والحاضر (تركيز الجمعية على تنمية المجتمع). يرمز أنصار الأسد إلى فخر إفريقيا والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين سعوا إلى حياة أفضل في نوفا سكوشا. تحت الدرع، يتم تمثيل المقاطعة بشعارها الزهري الرسمي، زهرة المايون، بينما ترمز الصخرة إلى عمليات الرسو بالقرب من بيرشتاون، نوفا سكوشا. تكرم المرساة في القمة تضحيات العائلات التي قامت بالرحلة، والتي تمثلت بآثار الأقدام في الوشاح. يتحدث شعار “قلب معرفتك يكمن في جذورك” عن اهتمام أعضاء الجمعية بتراثهم. تُحاط محامل الدرع أيضًا بأوراق القيقب.

يتميز وجه العملة الجديدة بنمط حقل أوراق القيقب المتكرر وتمثال صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية لسوزانا بلانت.

وإذ تقتصر على لا أكثر من 5,500 قطعة مسكوكة، عملة العام 2021 البالغة قيمتها 20 دولارا، والمصنوعة من الفضة الخالصة وتخلد تاريخ السود: تباع هذه القطعة التي تخلد ذكرى تاريخ الموالين السود بـ 99.95 دولارًا. يمكن طلب هذه المجموعة الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267–1871 في كندا، أو 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة، أو على موقع www.mint.ca .

صور هذه العملة المعدنية متوفرة هنا .

حول دار سك العملة الملكية الكندية

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