‫تكريم قيادة BGI العالمية لأبحاث علوم الحياة في مؤشر Nature لعام 2022

وقال شو شون، مدير BGI-Research : “في حين أننا نتشرف بأن يتم الاعتراف بنا من قبل مؤشر Nature ، فإن التصنيف ليس سوى نتيجة، وليس هدف الباحثين العلميين. يجب أن يفيد البحث العلمي المجتمع وهذا ينطوي على تحويل البحث العلمي إلى اختراقات صناعية”.

مؤشر Nature هو مؤشر عالمي للبحوث عالية الجودة ويتتبع المساهمات في المقالات البحثية المنشورة في 82 مجلة عالية الجودة للعلوم الطبيعية، تم اختيارها بناء على سمعة مجموعة مستقلة من الباحثين. في عام 2021، وهي الفترة التي يغطيها مؤشر Nature لعام 2022، نشرت BGI 439 مقالًا، بما في ذلك 41 مقالة في CNNS ( Nature ومجلاتها الفرعية، Science ومجلاتها الفرعية، Cell ومجلاتها الفرعية، ومجلة .(New England Journal of Medicine

واصلت BGI سعيها لتحقيق انجازات بحثية في عام 2022. في مارس، نجحت BGI بالتعاون مع مؤسسات أخرى في زراعة الخلايا الجذعية البشرية من خلال تحريض الخلايا الجسدية، مما قد يؤدي إلى تجديد الأعضاء البشرية في المختبر في المستقبل. وفي أبريل، ساعد تعاون آخر في إنشاء أول أطلس للخلايا الكاملة للرئيسيات غير البشرية في العالم، ويقدم المساعدة لتشخيص الأمراض وعلاجها، وتطوير الأدوية المستهدفة، وتوفير إمكانية للبشر لاستكشاف تطور الحياة بشكل أفضل. تم نشر كلتا الورقتين البحثيتين من قبل Nature.

في مايو، استخدمت BGI وغيرها من المؤسسات تقنية Stereo-seq المكانية والزمانية التي طورتها BGI ذاتيًا، لإنشاء خرائط مكانية وزمنية للتطور الجنيني أو أعضاء أربعة كائنات حية نموذجية لأول مرة، مما يوفر طريقة جديدة لفهم بنية الأعضاء وتطور الحياة والأمراض البشرية وتطور الأنواع. تم نشر هذه الأوراق البحثية من قبل Cell and Developmental Cell كقصص غلاف.