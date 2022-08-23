‫تكشف أبحاث Volante Technologies عن أن المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها خطط طموحة لتحديث المدفوعات

تستعد المنطقة لزيادة الاستثمار في تحديث المدفوعات خلال العامين المقبلين أكثر من أي منطقة جغرافية أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ – أعلنت شركة Volante Technologies الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات السحابية والرسائل المالية، اليوم أنه وفقًا لبحث أصلي جديد، فإن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) تخطط للاستثمار في تحديث المدفوعات خلال العامين المقبلين أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

بيانات من تقرير Payments Modernization: يشير الاستطلاع الكبير 2022 ، الذي نشرته Finextra بالتعاون مع Volante ، إلى أن بداية عام 2022 كانت فترة مزدحمة بشكل لا يصدق لتحديث المدفوعات، مدفوعة بالتفويضات على مستوى البنية التحتية الوطنية وعبر الحدود، والاندفاع نحو مدفوعات فورية حقيقية.

أظهر الاستطلاع أعلى نسبة من الردود التي تؤكد خطط التحديث في الإطار الزمني الممتد من عام إلى عامين من طيران الشرق الأوسط (22.3%) مقارنة ببقية دول العالم. على الرغم من أن COVID أوقف عددًا من المشاريع في بداية عام 2021، إلا أن التخطيط لتحديث المدفوعات كان قيد التنفيذ في تلك المرحلة وأدى إلى هذه الفورة من النشاط في عام 2022، وفقًا للتقرير.

أكدت المحادثة التي جرت مؤخرًا في مناسبتين حصريتين للمائدة المستديرة استضافتها شركة فولانت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالشراكة مع مجلة MEA Finance Magazine ، هذه النتيجة. وفي حديثه في حدث دبي، قال أناند سامباث، المدير التنفيذي ورئيس قسم المدفوعات العالمية والذمم المدينة، بنك أبوظبي الأول: “تحتاج البنوك إلى…ركوب الموجة، من منظور التأكد من أننا نعمل مع هذا التحديث للمدفوعات”.

في حديثه في مجلة MEA Finance Magazine ، طاولة مستديرة لتحديث مشهد الدفع في وقت سابق من هذا العام، سلط سمير النمازي، مدير المعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، الضوء على دور الجهات التنظيمية في دفع تحديث المدفوعات من خلال التفويضات، مشيرًا إلى طرح البحرين للمدفوعات الفورية باعتباره النجاح “لأن…البنية التحتية بأكملها هي البنك المركزي نفسه.”

يتمثل أحد العوامل الأساسية المهمة للتمايز التنافسي في التحول إلى تقنية خدمة المدفوعات السحابية ( PaaS ) ، التي تسرع سرعة الوصول إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة.

توقع عبد الرحمن الخرجي، مدير أول البرامج في بنك الجزيرة، أن استخدام الحلول المستندة إلى السحابة سيساعد البنوك في المنطقة على خدمة المزيد من العملاء مع القضاء على الأنظمة القديمة التي كانت مستخدمة منذ عقود. وقال إن “الحوسبة السحابية تقدم منصة ديناميكية لتطوير وتجريب وتقديم خدمات مبتكرة في صناعة الخدمات المالية – بما في ذلك المدفوعات”.

صرح فيجاي أوديراجو الرئيس التنفيذي لشركة Volante Technologies : “تُظهر مناقشاتنا مع المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوضوح أن هناك الآن سباقًا نحو أن تصبح في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في منطقة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن المستقبل ينقل المدفوعات إلى السحابة. نحن ملتزمون باستثمار وقتنا ومواردنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل كشركاء موثوقين للبنوك في المنطقة للتأكد من استعدادهم لتقنية تحديث المدفوعات المناسبة: تمكين الخدمات الصغيرة، وقابلية التهيئة بدرجة عالية، وفي الوقت الفعلي، وتمكين واجهة برمجة التطبيقات، و ISO 20022 بطلاقة، ومدعوم من رمز منخفض. “

فازت Volante Technologies مؤخرًا بـ “مزود حلول الدفع الأكثر ابتكارًا” للسنة الثانية على التوالي في جوائز MEA Finance Banking Technology لعام 2022 ، وتقدير “أفضل مزود خدمة سحابية” في عام 2021. تتميز الشركة أيضًا بمعالجة أول دفعة فورية من البداية إلى النهاية في المملكة العربية السعودية.

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بالنيابة عن Volante Technologies :

Holly Finn أو Damien Fletcher

Streets Consulting

هاتف رقم: +44 (0)20 7959 2235

Holly.Finn@Streetsconsulting.com

damien.fletcher@streetsconsulting.com

نبذة عن Volante Technologies

Volante Technologies هي المزود العالمي الرائد للمدفوعات السحابية وحلول المراسلة المالية لتسريع التحول الرقمي. نحن نعمل كشريك موثوق به لأكثر من 100 بنك، ومؤسسة مالية، والبنية التحتية للسوق، وغرف المقاصة، وخزائن الشركات في 35 دولة. تعالج حلولنا وخدماتنا ملايين المعاملات وقيمتها تريليونات كل يوم، وتدعم أربعة من أكبر خمسة بنوك للشركات، و 40 في المائة من جميع ودائع البنوك التجارية الأمريكية، و 70 في المائة من حركة مرور البطاقات في جميع أنحاء العالم. نتيجة لذلك، يمكن لعملائنا البقاء في صدارة الاتجاهات الناشئة، وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة، ويقدمون تجارب عملاء متفوقة، وينمو أعمالهم من خلال الابتكار السريع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.volantetech.com . تابعنا على linkedin.com/company/volante-technologies و twitter.com/volantetech .