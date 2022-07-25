‫ تكنولوجيا التأمين الإلكتروني لشركة BOXX Insurance تزيد من قوى فريق القيادة بتعيينات من باي بال وديلويت

تورونتو، 25 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة BOXX Insurance ، المتخصصة في التأمين الإلكتروني العالمي والتي يقع مقرها في تورونتو، اليوم عن تعيين إريك نيومان رئيسًا للعمليات، وستيف بيني رئيسًا للتكنولوجيا.

حيث تُحدث شركة BOXX التأمين الإلكتروني وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحديد التهديدات الإلكترونية ومعالجتها بشكل استباقي.

سيدعم نيومان تطوير برنامج النمو الاستراتيجي لشركة BOXX والتي تقود التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والوظائف القانونية والامتثال. وسيواصل في تعزيز فريق قيادة BOXX مع استمرار الشركة في التوسع عالميًا.

صرح نيومان قائلًا، “يسعدني الانضمام إلى فريق BOXX كما أنني متحمسًا لبرنامج النمو التي ينتظرنا”. “هذا وقت مثير للغاية لشركة BOXX”.

يعمل نيومان في شركة Palo Alto ، ويتمتع بخبرة عميقة في بناء وتوسيع نطاق تقنيات منع الغش والأمان المبتكرة. شغل نيومان مناصب قيادية في كل من الشركات العامة والخاصة، بما في ذلك باي بال و Simility و RiskIQ و Pindrop و RSA Security و Silvertail Systems ، قبل انضمامه إلى شركة BOXX .

سيقود بيني استراتيجية BOXX للتكنولوجيا والبيانات، وسيدافع عن نمو BOXX القائم على المنتج وتوسع السوق بصفته الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

صرح بيني قائلًا، “يُعد التحدي المتمثل في تطوير منظمة BOXX التكنولوجية من الصفر، والجلوس عند نقطة تلاقي التأمين والتكنولوجيا والبيانات، وتقديم ابتكارات رائدة، فرصة رائعة نادرًا الحصول عليها”.

انضم بيني إلى BOXX قادمًا من شركة ديلويت، حيث قاد مبادرات التكنولوجيا الرقمية والتجارة والتحول للعديد من المؤسسات الرائدة. قاد بيني، قبل ذلك، فريق التحول الرقمي في شركة تيلوس للاتصالات، حيث كان مسؤولًا عن تسليم منتجات ومنصات تطبيقات المستهلك الرقمية من تيلوس وإدارتها وحوكمتها.

صرح فيشال كوندي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BOXX قائلًا، “يسعدني مواصلة تعزيز فريق قيادتنا. ويسعدني الترحيب بإريك وستيف، أثناء استعدادنا للمرحلة التالية من النمو. حيث أنهم يقدمون خبرات وتجارب عميقة، وتؤكد تعييناتهم قدرتنا على جذب الأشخاص الموهوبين إلى فريقنا”.

نبذة عن BOXX Insurance

تساعد BOXX Insurance الشركات والأشخاص والعائلات في التأمين والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية. تُعد BOXX Insurance شركة خاصة ويقع مقرها في تورونتو، كندا. تتمثل رؤية BOXX في مساعدة الشركات والأشخاص والعائلات على البقاء في طليعة التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها والتعافي منها، ووضع سلامتهم الرقمية في المقام الأول. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.boxxinsurance.com



للتواصل الإعلامي: alex.tomaszewski@boxxinsurance.com

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