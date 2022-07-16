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Press Release

‫ تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): شي يتفقد مدينة شيهيزي في شينجيانغ

 |  Jul 16, 2022

بكين، 16 يوليو 2022 / PRNewswire / — قام شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بزيارة إلى مدينة شيهيزي بعد ظهر الأربعاء خلال جولته التفتيشية في منطقة شينجيانغ ويغور ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

زار شي متحف استصلاح الجيش والفوج المحلي لفيلق الإنتاج والتشييد في شينجيانغ للتعرف على تاريخ إنجازات الفيلق في استعادة الأرض، وحراسة الحدود، وبناء وتدعيم المنظمات الشعبية، وتطوير الزراعة ذات الخصائص المحلية وتعزيز التنمية المتكاملة فيلق والمجتمعات المحلية.

الفيديو –  https://www.youtube.com/watch?v=5QElcmPXDkE

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