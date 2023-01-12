‫تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): تتبنى أعلى هيئة تأديبية في الصين بياناً لتعزيز الحكم الذاتي الكامل والصارم للحزب

تم اقرار البيان فى الجلسة الكاملة الثانية للجنة المركزية العشرين لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى، والتى عقدت فى بكين من يوم الاثنين الى يوم الثلاثاء.

حضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الجلسة وألقى كلمة مهمة.

تمت دراسة الخطاب الذي ألقاه شي في الجلسة، وتم الاتفاق على أنه يقدم إرشادات أساسية لدفع المشروع الجديد العظيم لبناء الحزب في العصر الجديد وفحص الانضباط وأعمال الإشراف في رحلة الصين الجديدة في العصر الجديد، وفقا للبيان، الذي دعا جميع أعضاء الحزب إلى دراسة وتنفيذ روح خطاب شي.

يجب أن تأخذ أجهزة فحص الانضباط والإشراف دراسة وتنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني كمهمة سياسية أساسية في المرحلة الحالية وفي السنوات القادمة، وتحويل التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية إلى قوة دافعة قوية لتعزيز التطوير عالي الجودة للتفتيش التأديبي وأعمال الإشراف في الرحلة الجديدة للعصر الجديد.

طرحت الجلسة مطلبًا من ثماني نقاط:

للتركيز على تنفيذ القرارات الاستراتيجية للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني لتكثيف الرقابة السياسية؛

لتعزيز تحسين أنظمة ولوائح الإصلاح الذاتي للحزب؛

للتأكد من أن عمليات التفتيش السياسي تعمل كأداة قوية؛

لتنفيذ قرار قيادة الحزب المركزي المكون من ثماني نقاط بشأن تحسين السلوك بمثابرة، ومعالجة الشكليات التي لا طائل من ورائها، البيروقراطية والمرح والإسراف؛

لبذل جهود شاملة لتشديد الانضباط الحزبي؛

لكسب المعركة الصعبة والممتدة ضد الفساد؛

لدفع إصلاح نظام فحص الانضباط والإشراف على نحو متعمق؛

وتنمية الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تحمل المسؤوليات في فحص الانضباط والإشراف على الرحلة الجديدة في العصر الجديد.

الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s