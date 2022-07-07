‫‫ تمت دعوة Geekvape إلى الدورة الرابعة عشرة من ICCMS 2022 بسبب تطبيق CFD الأول في الصناعة في التحسين الهيكلي للـ Ceramic Atomizer.

شنتشن، الصين، 7 يوليو 2022 / PRNewswire / — من 24 يونيو إلى 26 يونيو 2022، استضافت جامعة تشونجكينج للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بنجاح المؤتمر الدولي الرابع عشر لنمذجة ومحاكاة الكمبيوتر ( ICCMS 2022 ).

وفقًا لـ ICCMS ، منذ إنشائه في عام 2009، تم عقد ICCMS بنجاح في إيطاليا والصين وأستراليا وهولندا ودول ومناطق أخرى، حيث حضر المؤتمر ما يقرب من 2000 خبير وباحث من جميع أنحاء العالم في أكثر من 200 جلسة أكاديمية. سيتم نشر جميع الأوراق المقبولة في سلسلة وقائع المؤتمر الدولي من قبل ACM ، والتي سيتم أرشفتها في مكتبة ACM الرقمية، وستتم فهرستها بواسطة Ei Compendex ، و Scopus ، إلخ.

تلقت اللجنة العديد من الطلبات المقدمة من الأساتذة والطلاب من مجموعة متنوعة من معاهد البحث والشركات العاملة في مجال نمذجة الكمبيوتر وأبحاث المحاكاة.

بعد إجراء اختيار صارم، تمت دعوة شركتين صينيتين فقط لحضور المؤتمر. شاركت Geekvape Technology أحدث نتائجها البحثية في المؤتمر بصفتها شركة السجائر الإلكترونية الوحيدة التي طلبت المشاركة.

قدمت Geekvape تطبيق ديناميكيات السوائل الحسابية ( CFD ) في التحسين الهيكلي للـ Ceramic atomizer . عند تصميم البخاخات المسخنة كهربائياً، فإن ظاهرة انتقال الحرارة والكتلة ضرورية لتعظيم أداء المنتج النهائي. في مثل هذا البخاخ الذي يبدو بسيطًا، تصبح ظاهرة الموائع الحرارية المعقدة في التصميم التحدي الأكبر. نجح الفريق الهندسي في تطوير تصميمات المنتجات الحاصلة على براءة اختراع بكفاءة حرارة أعلى وأداء أفضل للانحلال. يشير هذا إلى أن تطوير ابتكار المنتجات في صناعة السجائر الإلكترونية قد تقدم بشكل ملحوظ.

صرح الدكتور جيادونغ تسانغ، ممثل معهد Geekvape Technology المتقدم وأبحاث التطبيق: “هذه الدعوة لشرف عظيم لـ Geekvape للتواصل مع العديد من الخبراء والعلماء الدوليين في مجالات البحث ذات الصلة، لمناقشة أحدث التقدم التكنولوجي ومشاركة أحدث النتائج التي توصلنا إليها. وهذا له آثار عميقة على التطور المستقبلي لصناعة السجائر الإلكترونية العالمية، فضلُا عن تحسين الابتكار العلمي والتكنولوجي لتسهيل تطوير الصناعة عالية الجودة”.

وفقًا لـ “تقرير البحث الخاص لاتجاه تنمية صناعة السجائر الإلكترونية العالمية 2021-2022” الذي نشرته شركة iiMedia Research ، فإن مقياس تجارة السجائر الإلكترونية العالمي بالتجزئة ينمو بسرعة خلال السنوات الثلاث الماضية. تقوم الشركات الصينية بالتصميم والتوزيع لأكثر من 200 دولة ومنطقة، وهو ما يمثل 95 بالمائة من القدرة العالمية. يوضح هذا أن الصين تتمتع بميزة كبيرة في السوق العالمية، حيث يقود التصنيع الصيني نمو صناعة السجائر الإلكترونية من خلال الابتكار التكنولوجي.

في السنوات الأخيرة، تبنت Geekvape موقفًا منفتحًا واتخذت خطوات استباقية لتعزيز احتياطياتها الخاصة بالملكية الفكرية الفنية والاحتفاظ بميزاتها المبتكرة، بالإضافة إلى تحديث وعيها الشامل بالتخصصات الابتكارية التكنولوجية.

لم يتلق تطبيق CFD إشادة واسعة النطاق في المؤتمرات الدولية فحسب، بل زاد أيضًا بشكل كبير من القدرة التنافسية العالمية لـ Geekvape . من المتوقع أن ينمو سوق السجائر الإلكترونية بسرعة في السنوات القادمة وله مستقبل مشرق.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1854306/14th_2022_International_Conference_on_Computer_Modeling_and_Simulaton.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1854307/14th_ICCMS_2022_CERTIFICATE_FOR_ORAL_PRESENTATION_JIADONG_ZANG_GEEKVAPE_TECHNOLOGY_CO_LTD.jpg