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Press Release

‫  تمنح مجموعة Select أكثر من 3 مليارات درهم في عقود البناء للمشاريع التي تم إطلاقها حديثًا 

 |  Jan 16, 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 16 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — منحت مجموعة Select لكل من شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (الشرق الأوسط) وشركة المقاولات الهندسية (مجموعة ECC) وشركة iBUILD للبناء وشركة البسطي ومكتاه ش ذ م م، عقود إنشاءات تزيد قيمتها عن 3 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين قدم مربع من التطوير.

Six Senses Residences The Palm, Dubai

بعد عام قياسي في إطلاق عمليات التطوير والمبيعات، نجحت مجموعة  Select ، التي مقرها في دبي، في منح عقود البناء لكل مشروع من مشاريعها التي تم إطلاقها مؤخرًا لضمان التزامها في الوقت المناسب بتقديم منتجات متميزة تتجاوز توقعات أصحاب المصلحة.

 تم تكليف شركة  iBUILD  للبناء بمسؤولية تسليم واحدة من أرقى مشاريع مجموعة  Select ، وهي سيكس سينسيز ريزيدنس النخلة بدبي، وهي واحدة من آخر قطع الأراضي المتاحة على الهلال الغربي لنخلة جميرا. تشتهر  iBUILD ، وهي جزء من إينوفو  Innovo  القابضة، بتقديمها من خلال إدارتها وفرق البناء مشاريع أيقونية مثل مرسى العرب وكوكاكولا أرينا ومتحف الاتحاد وغيرها من المعالم.

تمتد مساكن سيكس سينسز على مساحة 1.2 مليون قدم مربع، وتتكون من بنتهاوس، وفيلات دوبلكس سكاي، وتسعة فيلات مميزة على شاطئ البحر، وفندق سيكس سينسز، وسكن سيكس سينسز، وهي منشأة صحية وترفيهية فاخرة تبلغ مساحتها 60 ألف قدم مربع.

مع استمرار أعمال البناء واستكمال أعمال الحفر والتدعيم، يسير مشروع سيكس سينسيز ريزيدنس النخلة بدبي على المسار الصحيح للانتهاء منه في عام 2024.

 صرح سامح فام، المدير العام لشركة  iBUILD  (مجموعة  Innovo ) للبناء: “نحن متحمسون للعمل في مثل هذا المشروع الأيقوني مع مطور رئيسي كمجموعة  Select.  نحن فخورون بأن نكون المقاول الرئيسي لمشروع سيكس سينسيز ريزيدنس النخلة بدبي، ونحن ملتزمون بتقديم التميز التشغيلي، ولعب الدور في خلق مجتمع أكثر استدامة سيكون له عدد لا يحصى من الآثار الإيجابية. إنه لشرف كبير أن أضيف هذا التطور البارز إلى محفظتنا من مشاريع الضيافة ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع مجموعة  Select “.

علق رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة  Select : “المشاريع الفخمة للغاية مثل سيكس سينسيز ريزيدنس النخلة في دبي تجمع العقول العظيمة معًا. بعد الحصول على أفضل الشركاء في فئتهم، مثل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، لتحقيق هذا المشروع، يسعدنا العمل مع شركة  iBUILD  للبناء ونتطلع إلى تجاوز توقعات المشترين والمستثمرين.

مع بيع أربعة أبراج من أصل ستة بالكامل خلال مرحلة الإطلاق، يمثل مشروع  Peninsula Master Development  في الخليج التجاري علامة بارزة لمجموعة  Select  في عام 2022.

 منح المطور عقودًا للأبراج الفردية لمجتمع الواجهة البحرية هذا، مع الأعمال الجارية بشكل جيد والانتهاء من المجمع الرئيسي المقرر في عام 2026.

ستكون شركة البسطي ومكتاه ش ذ م م في طليعة تقديم مشروع بينينسولا فايف  Peninsula Five  من  The Signature Collection  والرائد في التطوير، جميرا ليفينج بيزنس باي، وهو تصميم سكني ذو علامة تجارية من تصميم  Killa Design ، المصمم الرئيسي وراء متحف المستقبل.

في وقت مبكر من هذا العام، تم منح شركة هندسة البناء الحكومية الصينية مشروع  Peninsula One  و Peninsula Two ، بينما نجحت مجموعة  ECC  مؤخرًا في محاولتها لقيادة تطوير  Peninsula Three .

“بعد عام ناجح من المبيعات لمشروع  Peninsula ، ينصب تركيزنا الرئيسي على ضمان الوفاء بوعدنا من منظور المنتج والجدول الزمني مع الالتزام بمعاييرنا المتميزة والسياسات المعمول بها.

استنادًا إلى سجلهم الحافل والالتزام المشترك بتقديم التميز، يسعدنا أن نتشارك مع شركة البسطي ومكتاه ش ذ م م ومجموعة  ECC  وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، بالإضافة إلى الاستشاريين الفرعيين والمقاولين من الباطن، لإحياء هذا التطور البارز،” كما قال رحيل أسلم.

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حول مجموعة  Select  

يقع مقر مجموعة  Select  في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تطوير واستثمار عقاري حائزة على جوائز ومتخصصة في مجموعة مختارة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري والاستثمارات والضيافة وتجارة التجزئة.

قامت مجموعة  Select  بتسليم أكثر من 7000 منزل، أكثر من 20 مليون قدم مربع، حاليًا مع 5000 منزل آخر قيد الإنشاء، بقيمة تطوير إجمالية مجمعة تزيد عن 20 مليار درهم إماراتي.

https://select-group.ae/

الصورة : https://mma.prnewswire.com/media/1981272/Six_Senses_Residences_Dubai.jpg
 لشعار : https://mma.prnewswire.com/media/1981270/Select_Group_Logo.jpg

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