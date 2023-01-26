‫تم إطلاق حساب HFM سنت رسميًا وهو متاح لجميع العملاء

إيبين، موريشيوس, 26 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — أصبح التداول عبر الإنترنت سهلاً، بفضل القرار الأخير للعلامة التجارية الرائدة في مجال الوساطة HFM. قام الوسيط بتسهيل حسابات السنت للمتداولين، وهذا الخيار نشط الآن على موقع HFM.

ببساطة، يمكن للمتداولين الذين يختارون التعاون مع العلامة التجارية المشهورة الوصول إلى حساب بالسنت، وبالتالي يمكنهم التداول بكميات أصغر، وخاصة دفعات أصغر. هذا أكثر ملاءمة للمتداولين المبتدئين ذوي الخبرة الأقل، ولكن أيضًا للمتداولين ذوي الخبرة الذين يرغبون في تجربة استراتيجيات جديدة أو استكشاف فئة أصول جديدة.

قال المتحدث باسم الشركة في هذا الشأن: “نحن في HFM نسعى جاهدين للبقاء دائمًا منتبهين لاحتياجات عملائنا الكرام،” “نحن ندرك أن المناخ الاقتصادي الأخير جعل التجار يفضلون اللعب في الجانب الآمن في كثير من الأحيان، ونحن هنا للمساعدة. من خلال تقديم حساب السنت هذا، نفتح عالماً من الفرص لمستخدمينا، مع تشجيع نشاط السوق الذكي والآمن عبر الإنترنت.”

تعزيز عادات التداول الصحية

من بين المزايا العديدة لحساب السنت الجديد الخاص بـ HFM ، يتمتع المتداولون برافعة مالية تصل إلى 1:1000، إلى جانب سياسة صفر عمولة للعلامة التجارية. تم تعيين الحد الأدنى للإيداع بشكل منخفض للغاية، عند 5 دولارات أمريكية فقط، بحيث يمكن للمتداولين المبتدئين استخدام هذا الحساب كانتقال من الحساب التجريبي إلى التداول المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك جميع أصحاب الحسابات مديرًا شخصيًا تحت تصرفهم، لإرشادهم خلال العملية.

وأضاف المتحدث: “يمكنني القول حقًا أننا وضعنا كل التفاصيل الصغيرة في الاعتبار عندما صممنا هذا العرض”. “أنا متأكد من أن عرض حساب السنت التنافسي الخاص بنا يمكن أن يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المتداولين.”

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