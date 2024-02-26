‫تم تحطيم الأرقام القياسية: UXLINK تجتذب 978،000 تسجيلاً جديدًا لمحفظة Web3 مع إيداع أصول بقيمة 78،000،000 دولار أمريكي منذ 01 فبراير/شباط وحتى 22 فبراير/شباط 2024

“سنغافورة” – Media OutReach Newswire – 26 فبراير/شباط 2024 – أطلقت UXLINK، منصة البنية التحتية الاجتماعية الرائدة من نوع Web3 المشهورة بميزاتها المبتكرة في مجال “Real World Social (العالم الحقيقي الاجتماعي)” و”Group (المجموعات)”، ميزة محافظ Web3 متعددة فاقت كل التوقعات، وذلك على مدار حملة إطلاق رائدة بدأت في الأول من فبراير/شباط.

أدت هذه الميزة خلال هذا الإطار الزمني المحدود إلى إنشاء وربط أكثر من 978،000 عنوان محفظة Web3 جديد بـ UXLINK. وتجاوز متوسط قيمة الأصول الموجودة في هذه المحافظ المتصلة 70 دولارًا أمريكيًا من الرموز المكافئة، بإجمالي استثنائي بلغ 78 مليون دولار أمريكي. وقد توسعت هذه الزيادة في تفاعل المستخدمين عالميًا، حيث امتدت عبر أكثر من 100 دولة ومنطقة، بما في ذلك “فيتنام” و”إندونيسيا” و”نيجيريا” و”أوروبا” و”الشرق الأوسط”. ومن الجدير بالذكر أن الذروة في نسبة التسجيل الجديد/UV قد وصلت إلى 42%، مما يؤكد الثقة والكفاءة التي نشأت من خلال شبكات التعارف الاجتماعي والتفاعلات الجماعية.

يمثل بروتوكول UXLINK بروتوكولًا اجتماعيًا لامركزيًا في العالم الحقيقي، يعمل على تمكين التطبيقات اللامركزية (DApps) من تسخير نطاق واسع من الموارد الاجتماعية المتصلة بالسلسلة وغير المتصلة. وتشمل هذه الموارد معلومات الحسابات الاجتماعية للمستخدمين والرسوم البيانية للعلاقات الاجتماعية والعلامات الاجتماعية وتوصيات العلاقات الاجتماعية وتسريع تطوير التطبيقات اللامركزية وتسهيل الوظائف عبر السلاسل ومواءمة البيانات الاجتماعية عبر سياقات متعددة لرفع مستوى تجربة المستخدم وتحقيق أهداف العمل التجاري.

علاوةً على ذلك، فقد كشفت UXLINK عن المرحلة الثالثة من مبادرة Odyssey Airdrop المرتقبة، حيث قدمت مجموعةً من الميزات المثيرة للاهتمام، بما في ذلك تسجيل المحافظ وربطها وتسجيل الوصول إليها. ويتم تحفيز المشاركين لكسب مكافآت رموز إضافية من خلال دعوة الأصدقاء للانضمام إلى المنصة. وقد حصلت مبادرة Odyssey حتى الآن على مشاركة أكثر من 40،000 شخص، مع وضع خطط لإطلاق رمز حوكمة خاص بـ $UXLINK في مارس/آذار 2024.

بفضل وجود قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 ملايين مستخدم معتمد يشاركون بنشاط في أكثر من 74،000 مجموعة ويصلون بشكل جماعي إلى 6 ملايين مستخدم، تلتزم UXLINK بإحداث ثورة في عالم Web3، بصفتها مزودًا للبنية التحتية القائمة على حركة المرور وبروتوكول الجيل التالي. وتهدف UXLINK، من خلال فتح البروتوكولات والتعاون مع المطورين وشركاء النظام البيئي، إلى تقديم خدمات بنية تحتية من نوع Web3 مخصصة ومصممة لسيناريوهات اجتماعية متنوعة تتكامل بسلاسة مع المنصات الشائعة مثل “واتساب” و”فيسبوك” وجهات اتصال البريد الإلكتروني وجهات اتصال دفتر عناوين الهاتف وجهات اتصال Google.

Web: https://uxlink.io

Twitter : https://twitter.com/UXLINKofficial

Telegram : https://t.me/uxlinkofficial2

Odyssey: https://dapp.uxlink.io/quest

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UXLINK

“إريك”

admin@uxlink.io