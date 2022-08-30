‫‫تم تسمية Pylontech في قائمة Forbes China 50 الأكثر ابتكارًا لعام 2022

شنغهاي، 30 أغسطس 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Pylon Technologies (Pylontech) ، وهي شركة متخصصة في توفير نظام تخزين طاقة البطاريات (BESS) ، عن تسميتها كواحدة من أكثر 50 شركة ابتكارًا في مجال الطاقة الجديدة وفقًا لمجلة فوربس الصينية لعام 2022.

Pylontech هي واحدة من الشركات القليلة التي تتمتع بقدرات بحث وتطوير وتصنيع مستقلة للمكونات الأساسية المستخدمة في تخزين الطاقة بما في ذلك خلايا البطارية والوحدات وأنظمة إدارة البطاريات. يكرم إصدار قائمة الشركات الخمسين الأكثر ابتكارًا في الصين الشركات التي لها تأثير كبير على نموذج أعمالها، والاستثمار في البحث والتطوير، والنمو الذاتي، وحوكمة الشركات، وعناصر أخرى مدفوعة بالابتكار.

يُظهر الإدراج في القائمة استعداد شركة Pylontech للابتكار والقيادة في القطاع المتجدد والمستدام ويمثل اعترافًا كبيرًا وإضافيًا بعد الدخول في مؤشر MSCI . بصفتها مزودًا عالميًا رائدًا لنظام تخزين الطاقة (ESS) ، فقد خدمت Pylontech القطاعات السكنية والصناعية والمرافق لعقود.

قال نائب رئيس Pylontech جيفري سونج: “إنه لشرف عظيم أن يتم تسميتك في قائمة Forbes China 50 الأكثر ابتكارًا. يعزز الإدراج ثقتنا في مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لمنتجات أكثر ابتكارًا. سنواصل التركيز على تطوير تخزين الطاقة والالتزام بالابتكار والبحث والتطوير لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية”.

تمتلك الشركة والشركات التابعة لها حاليًا 194 براءة اختراع وفقًا لآخر تقرير نصف سنوي لعام 2022 صدر في 26 أغسطس 2022. ويشير هذا التقرير أيضًا إلى أن معدل الإيرادات في البحث والتطوير لشركة Pylontech في النصف الأول من عام 2022 يصل إلى 6.99% وأن الاستثمار في البحث والتطوير قد حقق زيادة بنسبة 132.40% خلال النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل تحقيقًا لاستراتيجيتها الخاصة بالاستثمار المرتفع في البحث والتطوير.

مع وجود مستقبل مستدام وشيك، سيؤدي تكامل حلول التخزين المبتكرة وتوليد الطاقة المتجددة إلى تعظيم فوائد النظام البيئي المترابط للطاقة. من خلال وضع القدرة على الابتكار في الصميم، تلتزم Pylontech بقيادة تطوير صناعة تخزين الطاقة وخلق عالم من الطاقة الخضراء مع العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Pylontech

تأسست Pylontech في عام 2009 كمزود مخصص لنظام تخزين البطاريات ( BSS ) من خلال تعزيز خبرتها في الكيمياء الكهربائية وإلكترونيات الطاقة وتكامل النظام. من خلال توفير حلول ESS موثوقة وبأسعار معقولة، مكّنت الشركة مكانة السوق كواحدة من أكبر موردي تخزين بطاريات الليثيوم على مستوى العالم من خلال مضاعفة حصتها في السوق في 7 سنوات