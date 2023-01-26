‫تم تكريم الحدث الافتتاحي لِـTEDxAllianceUniversity تحت عنوان “ما وراء الحدود” من قبل المتحدثين الملهمين الذين شاركوا دروس الحياة والأفكار التي تستحق المنصات

وكان من بين المتحدثين كانديدا لويس، وهي فتاة هندية من كارناتاكا أخذت شغفها بجولات الدراجات العالمية؛ أنكيتا ميهرا، قائدة التنوع والشمول وصانعة المحتوى؛ أشيش روران، أحد طيارى الراليات الهنود القلائل الذين شاركوا في رالي داكار، وهو أصعب غارة رالي في العالم كقائد قرصان؛ روهيت ميشرا، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الهندي أسس منظمة تمكّن الفتيات من خلال الدفاع عن النفس؛ مالافيكا أفيناش، سياسي وممثل سينمائي وتلفزيوني شهير من جنوب الهند؛ روشير فالوديا، خريج جامعة ألاينس الذي تغلب على كل غريب ليضع قدميه في عالم الشركات؛ فايشنافي إتش إس، إعلامي محترف ابتكر برامج حائزة على جوائز؛ وسايوين كوادراس، راوي القصص الرئيسي الذي كتب سيناريوهات لأفلام بوليوود مثل Mary Kom و Neerja و Parmanu : قصة بوخران.

يؤيد التحالف من خلال منصة TEDx التزامه بتشكيل الحياة من خلال مشاركة الأفكار والتعليم الأكاديمي والتنمية الشاملة التي تساهم في تحول المجتمع ككل. تقف TEDxAllianceUniversity بمثابة شهادة على التزام جامعة أليانس بتعزيز قضية التعلم وتأثيرها على الأشخاص والمجتمعات. جمعت TEDxAllianceUniversity الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين والمدعوين من مختلف التخصصات في الأعمال والقانون والهندسة والفنون الحرة وغير ذلك. من خلال هذا الحدث، تحتفل جامعة أليانس بروح التغيير والتحول التي قرر الأفراد تحقيقها في حياتهم وحياة الأشخاص من حولهم من خلال قصصهم وأفكارهم التي تستحق النشر.

روابط الإنترنيت:

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https://www.alliance.edu.in/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1989907/TEDxAllianceUniversity.jpg