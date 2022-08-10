‫تم طرح أول سيارة كهربائية عالمية تابعة لشركة Wuling الصينية، وهي الخطوة الأولى في إندونيسيا 

جاكارتا، 10 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — في الثامن من غشت/آب، احتفلت شركة صناعة السيارات الصينية Wuling ببدء الإنتاج الإندونيسي لأول سيارة كهربائية عالمية لها، Air ev (نسخة القيادة اليمنى). يمثل هذا معلمًا مهمًا لِـ Wuling New Energy في الانتشار العالمي محققة مليون نموذج إنتاج. حضر حفل الافتتاح السيد إيرلانغا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، والسيد أجوس جوموانج كارتاسميتا، وزير الصناعة بإندونيسيا، مع السفير الصيني لدى إندونيسيا لو كانغ.

باعت Wuling New Energy ، التي مقرها في الصين، أكثر من مليون سيارة خلال 5 سنوات، مما يجعلها شركة سيارات الطاقة الجديدة الرائدة في جميع أنحاء العالم والتي حققت هذا الهدف بشكل أسرع. من خلال الانضمام إلى دفع السوق العالمية، ستعمل Air ev على تسريع التوسع في الأسواق العالمية، مع المحطة الأولى في إندونيسيا. من الآن فصاعدًا، ستدخل Air ev الهند ومصر ومناطق أخرى حول العالم، لتؤكد مكانة الصين كشركة رائدة في صناعة السيارات الذكية.

يتوافق طرح Air ev مع تركيز سوق “المحيط الأزرق” لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية ويعمل على تمثيل نقاط القوة في الصين في التصنيع الذكي. باعتبارها ماركة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في إندونيسيا، أشارت الحكومة الإندونيسية إلى الأهمية الكبرى لتطوير Wuling . استعدادًا للإطلاق العالمي، سيتم عرض Air ev في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات في 11 غشت/آب.

بعد حصولها على التقدير والثناء الدوليين، تم إعداد Air ev لترقية مفهوم العالم لِـ “صنع في الصين”. في نونمبر/تشرين الثاني 2022، ستُفتتح قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وبسبب تجربة سفر عالية الجودة والتزامها بالاستدامة البيئية، تم اختيار Air ev السيارة الرسمية لقمة مجموعة العشرين 2022. ستظهر Wuling الإنجازات المبتكرة للتصنيع الذكي في الصين على المسرح العالمي، مما يضيف قيمة إلى القمة لتحقيق نجاح كامل.

تدفع Wuling New Energy التنمية بالابتكار. من المقرر أن تبذل الشركة قصارى جهدها للمضي قدمًا في أنشطتها الخارجية، والاستمرار في تقديم مركبات الطاقة الجديدة عالية الجودة وخبرات الخدمة لأصحاب السيارات العالميين مع إظهار قدرات التكنولوجيا الفائقة لـ “صنع في الصين”.

نبذة عن SGMW

تأسست SGMW في عام 2002، وهي تمتلك علامتين تجاريتين صينيتين عاليتي القيمة للسيارات، “ Wuling ” و “ Baojun “. في الوقت الحاضر، لدى SGMW خمس قواعد إنتاج رئيسية: مقر Liuzhou Hexi ، قاعدة Liuzhou Baojun ، فرع Qingdao ، فرع Chongqing ، و PT SGMW . في عام 2021، باعت SGMW ما يقارب 1760176 وحدة، بزيادة قدرها 13.5 في المائة على أساس سنوي، مما يجعلها ليست فقط العلامة التجارية الوطنية الأولى للسيارات من حيث حجم المبيعات، ولكن أيضًا تم الاعتراف بها من قبل أكثر من 25.5 مليون عميل. صدرت SGMW ما قدره 145550 وحدة/مجموعة من المركبات وقطع الغيار في عام 2021، تغطي أكثر من 40 دولة ومنطقة، مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.