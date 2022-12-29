‫تم منح الموافقة لٍـDigitt+ على الإطلاق التجريبي في باكستان

تلتزم Digitt+ برقمنة النظام البيئي الزراعي، وتقديم الشمول المالي للمزارعين والأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات مصرفية من خلال التكنولوجيا والشراكات والعلاقات مع الأعمال التجارية الزراعية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول في باكستان.

دخلت Digitt + في شراكة مع FuiouPay ، المزود الرائد لحلول الدفع الدولية، لتوفير بديل قائم على السوق للنظام المصرفي التقليدي. تقدم FuiouPay حلول تمكين شاملة من خلال خمسة وسبعين ترخيصًا للملكية الفكرية والعديد من البرامج الحاصلة على براءات اختراع.

تحدث قاسم أختار خان، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Digitt + عن حجم وإمكانات المشروع: “نتطلع إلى توفير حلول التكنولوجيا المالية للمزارعين في باكستان الذين سيتمكنون من فتح حسابات مصرفية والوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الرقمية الحديثة مثل سداد الفواتير والتجارة الإلكترونية والاستثمارات وتحويلات الأموال. هذا الجهد لديه القدرة على حل قضايا الأمن الغذائي، وتعزيز غلة المحاصيل، وتحسين رفاهية الإنسان في باكستان، مما يؤثر بشكل مباشر على آلاف المزارعين والتجار.”

كانت باكستان قوة زراعية لعقود. توظف الزراعة ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد وتساهم بنحو 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من حجمه وبروزه، لا يتمتع القطاع بوصول متكافئ إلى الخدمات المالية من النظام المصرفي. علاوة على ذلك، فقد أدى تغير المناخ في الآونة الأخيرة إلى تدمير المزارعين وأثر على إنتاجهم بشدة، مما جعل الوصول إلى التكنولوجيا المالية أكثر أهمية. يمكن أن توفر مثل هذه الخدمات الوصول الذي تشتد الحاجة إليه إلى القنوات المصرفية الرسمية والوكالات المانحة لدعم المزارعين في التكيف مع تغير المناخ.

“في Digitt+ ، نستخدم التكنولوجيا لتطوير منتجات مالية رقمية مبتكرة تركز على الخدمات الصغيرة لبناء منصة شاملة ستمكن من تقديم هذه الحلول لمجموعة واسعة من المستخدمين، ليس فقط لسوق التجزئة الزراعية ولكن لقطاع الشركات وكذلك من خلال توفير أدوات عمل متخصصة”. أضاف أحمد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة Digitt+ ، مما أعطى مزيدًا من الأفكار حول كيفية قيام الشركة بإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الزراعي.

تستعد Digitt+ للشروع في مهمة لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا المالية الزراعية في باكستان. تعتبر الموافقة من بنك الدولة الباكستاني علامة فارقة مهمة في هذا الاتجاه.

للتواصل: نعمان شبير، noman@toplinepr.com