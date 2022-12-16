‫توسع شركة Risen Energy في محفظة الهيئة الوطنية للمعايير في الهند (BIS)

BIS هي الهيئة الوطنية للمعايير في الهند التي تم إنشاؤها بموجب قانون BIS لعام 2016 من أجل التطوير المتناسق لأنشطة توحيد المعايير ووضع العلامات وإصدار شهادات الجودة للسلع. تضمن شهادة BIS الصادرة عن مكتب المعايير الهندية ( BIS ) جودة وسلامة وموثوقية المنتجات وفقًا للمعايير الهندية ( IS ).

بناءً على قيادتها المبكرة في الحصول على شهادة BIS في عام 2018، قدمت Risen Energy حلولاً إلى منتجي الطاقة المستقلين IPP والمطورين وشركات EPC والمستثمرين. إن إضافة سلسلة TITAN 132 إلى جزء من محفظة BIS ، يخلق المزيد من الإمكانات والتغلغل للطاقة الشمسية الكهروضوئية في السوق الهندية.

قال بي فيراجو تشوداري، رئيس المبيعات والتسويق ( CSMO ) في Risen Energy ، معلقا على الإنجاز: “تلتزم Risen Energy بالبحث والتطوير والإنتاج الضخم للوحدات الكهروضوئية عالية الكفاءة. يمثل الحصول على شهادة BIS لوحداتها الكهروضوئية ثنائية الوجه وأحادية الوجه ذات الطاقة الفائقة من سلسلة TITAN 132 علامة فارقة بالنسبة لنا، ونتطلع إلى تزويد العملاء في الهند بمنتجات عالية الأداء وأفضل الخدمات في فئتها بالإضافة إلى تعزيز تطوير وتطبيق الطاقة المتجددة في البلاد”.

“تركز Risen Energy على تزويد العالم بأفضل جودة ومنتجات الوحدات الكهروضوئية الفعالة من حيث التكلفة لأكثر من عقدين. حظيت منتجات سلسلة Titan ، التي تتمتع بمزيد من توليد الطاقة وكفاءة أعلى، بتقدير قوي في السوق على مستوى العالم منذ إطلاقها. يتيح اعتماد التقنيات الرائدة مثل التقسيم متعدد الشبكات، والتقسيم غير المدمر، والتعبئة نصف المقطوعة، والتغليف عالي الكثافة، وما إلى ذلك، لسلسلة TITAN 132 الحصول على أداء فائق مع تقليل تكاليف موازنة النظام في ساحة التحديات المالية الحالية . الأداء العالي مع تغطية طاقة تصل إلى 670 واط، جعل من سلسلة TITAN نجمًا في الأداء بأي مقياس أو متري. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص التصميم المتنوع والمرن لسلسلة TITAN للحلول في مختلف المشاريع الصناعية والتجارية والمرافق العامة.

نبذة عن Risen Energy

Risen Energy هي شركة رائدة وعالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الأداء من المستوى 1 ومزود حلول الأعمال الكاملة لتوليد الطاقة. تعمل الشركة، التي تأسست في عام 1986 وتم إدراجها في البورصة في عام 2010، على توليد القيمة لعملائها العالميين، واكتساب حصة سوقية ملحوظة في أكثر من 50 دولة. يحيط الابتكار التجاري التقني، المدعوم بالجودة والدعم البارزين، حلول أعمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإجمالية لشركة Risen Energy والتي تعد من أقوى الحلول وأكثرها فعالية من حيث التكلفة في الصناعة. من خلال التواجد في السوق المحلي، وحالة القدرة المصرفية المالية القوية، نحن ملتزمون وقادرون على بناء علاقات تعاون إستراتيجية متبادلة المنفعة مع شركائنا، حيث نستفيد معًا من القيمة المتزايدة للطاقة الخضراء. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.risenenergy.com