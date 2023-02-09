‫توسع Flutterwave في شمال إفريقيا من خلال تراخيص الدفع المصرية الجديدة

سان فرانسيسكو، 9 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة Flutterwave ، الشركة الرائدة في مجال تقنيات المدفوعات في إفريقيا، اليوم عن حصولها على تراخيص مزود خدمات الدفع وتيسير المدفوعات في مصر.

ستمكّن التراخيص Flutterwave من العمل كمزود خدمة دفع رسمي في الدولة، وتحصيل المدفوعات نيابة عن عملائها وتسوية المدفوعات محليًا وعالميًا. ستسمح هذه التراخيص لشركة Flutterwave بنشر مجموعة منتجات Flutterwave for Business بما في ذلك المتجر وروابط الدفع والفواتير والسداد في مصر.

أصبحت Flutterwave نتيجة لهذه التراخيص واحدة من مزودي خدمة الدفع القلائل في مصر الذين يتمتعون بقدرات تسوية محلية وعالمية.

تسهل Flutterwave المعاملات العابرة الحدود بعملات متعددة للشركات العالمية، بما في ذلك أوبر Uber ، وستساعد التراخيص الجديدة الشركة في دعم الشركات الدولية التي تدخل السوق المصري أو تنمي عملياتها في البلاد. ستكون Flutterwave أيضًا في وضع قوي لتمكين الشركات الموجودة في مصر من التوسع دوليًا، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة في البلاد من خلال تمكين الشركات المحلية.

وتعليقًا على الأخبار، قالت آلاء جمال، المديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا في التوسع والشراكات بمصر: “ نحن متحمسون لتلقي تراخيص مزودي خدمات المدفوعات والميسرين في مصر. ستمكننا التراخيص من أن نكون معالج الدفع وشريك التحول الرقمي للتسويات العالمية في مصر، مما يمكّن عملائنا من التوسع بسرعة داخل الدولة أو خارجها. هذه، بالنسبة لنا، هي بداية انتصارات استراتيجية أخرى في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط“.

وتعليقًا على الأخبار، قال أولوغبنغا غب أغبولا، الرئيس التنفيذي ومؤسس Flutterwave :

“نحن فخورون بمنحنا تراخيص مقدم خدمات الدفع وميسر الدفع في مصر، والتي تشكل جزءًا من استراتيجيتنا التوسعية الدولية. هذا دليل على التزامنا بتقديم خدمات دفع من الدرجة الأولى، وربط الشركات بعملائها بسلاسة. تتمثل رؤيتنا في ربط جميع أنحاء إفريقيا من خلال المدفوعات وربط إفريقيا بالعالم. بهذه الطريقة، يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التوسع في إفريقيا للقيام بذلك. هذا الإنجاز هو خطوة أخرى في هذا الاتجاه. “

كجزء من مبادرات التوسع في Flutterwave ، فقد أتاحوا أيضًا للمستخدمين إرسال الأموال إلى إثيوبيا عن طريق الاستلام النقدي. يمكن للجالية الأثيوبية إرسال الأموال إلى الوطن وجعل المستلمين يأخذون الأموال النقدية في فروع بنك Dashen و Amole Agents ومكاتب الخدمات البريدية الإثيوبية.

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