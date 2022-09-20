‫‫توسع OneConnect تواجدها في الشرق الأوسط من خلال تطوير منصة تمويل رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع سوق أبوظبي العالمي

سنغفورة، 20 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة OneConnect Financial Technology Co., Ltd (المشار إليها أسفله بِـ” OneConnect ” أو “الشركة”)، الشركة الرائدة في تقديم التكنولوجيا كخدمة ) “ (“TaaS ، أنها ستساعد في تطوير منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي ( (ADGM ، وهي سوق تمويل رقمي متكامل من شأنه أن يحول مشهد خدمات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( SMEs ) في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). من خلال العمل مع سوق أبوظبي العالمي ( (ADGM ، المركز المالي الدولي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، سيساعد السوق الذكي على تعزيز الشمول المالي وتعزيز الشفافية وتخفيف التكاليف التشغيلية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجربة العملاء الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل.

ستكون منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) منصة تمويل رقمية مفتوحة وشاملة تعمل على تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. بصفتها سوقًا يربط بين مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين المتعددين ومصادر البيانات من الوكالات الحكومية، ومدعومة بعملية إنشاء قروض قوية تتيح النقل السلس للبيانات، ستتيح المنصة قرارات تمويل أفضل وأسرع وأكثر ملاءمة للمخاطر لصنعه. أصبحت عملية طلب القرض مرنة ومبسطة بأكملها من خلال استخدام الأدوات الرقمية مثل العقود والتوقيعات الإلكترونية.

نتيجة لذلك، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل مثل حلول تمويل سلسلة التوريد الفعالة. كما ستتيح للممولين مثل البنوك وصناديق الائتمان الوصول إلى مجموعة أكبر من العملاء. علاوة على ذلك، سيساعد محرك التوصيات الذكي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديد أفضل منتجات القروض المتاحة لها في السوق.

“في OneConnect ، نؤمن بضرورة خلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا. نستمع إلى احتياجات عملائنا ونقدم الجيل التالي من الحلول الشاملة التي يمكن أن تلبي ليس فقط احتياجاتهم الحالية ولكن احتياجاتهم المستقبلية أيضًا. مع سوق أبوظبي العالمي ( (ADGM ، هذا هو مشروعنا الثاني، وهو انعكاس مباشر لعلاقات عملائنا وثقتنا العميقة. نعتقد أن الأشياء العظيمة في العمل لا يقوم بها شخص واحد! نتعلم من الجميع لنبني للجميع. نحن متحمسون لتقديم خبرتنا في تطوير الحلول المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الإمارات العربية المتحدة، وفي النهاية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA ) “. قالت السيدة تان بن رو، الرئيسة التنفيذية (جنوب شرق آسيا) لشركة OneConnect Financial Technology .

في وقت سابق ، عملت OneConnect مع سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) لإطلاق المختبر الرقمي في أوائل عام 2021. المختبر الرقمي هو أول منصة واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة في الإمارات العربية المتحدة تسمح للمؤسسات المالية ومبتكري التكنولوجيا المالية بالتعاون وبناء الجيل التالي من الخدمات المالية الرقمية.

قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ): “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي وتستحق سوقًا مفتوحًا وشفافًا للمنتجات المالية”. “من خلال المنصة الجديدة، ستجد الشركات الصغيرة والمتوسطة حلول تمويل أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة وفعالة من شأنها تحسين القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد الإماراتي وتحويل المشهد التمويلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 العالمي المستمر، نجحت OneConnect في تأمين شراكة جديدة لبناء علاقة قوية مع سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ). من خلال مجموعة شاملة من التقنيات، ونموذج عمل فريد من نوعه “مالي + تكنولوجي” ونهج موجه نحو العملاء، ستواصل OneConnect استكشاف الفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد اعتماد منصة متطورة من قبل مركز مالي رائد ومشترك الاختصاص القانوني في المنطقة.