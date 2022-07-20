‫توسع Reach Alliance التابع لجامعة تورنتو شبكتها من خلال الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في إفريقيا وآسيا وأستراليا

– المبادرة العالمية تجمع الباحثين والممارسين من مختلف التخصصات ومن جميع أنحاء العالم لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة –

تورنتو، 20 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — تعلن Reach Alliance عن شراكات مع أربع جامعات رائدة، بما في ذلك جامعة كيب تاون (جنوب إفريقيا)، وجامعة أشيسي (غانا)، وجامعة سنغافورة للإدارة (سنغافورة)، وجامعة ملبورن (أستراليا). يشهد هذا التوسع نمو التحالف من أربع إلى ثماني جامعات عالمية كبرى، مع شركاء أصليين بما في ذلك جامعة تورنتو (كندا)، وتكنولوجيكو دي مونتيري (المكسيك)، وكلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة)، وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة).

تأسست Reach Alliance في جامعة تورنتو بمدرسة مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة ، بالشراكة مع مركز ماستركارد للنمو الشامل ، وهي مبادرة بحثية وقيادة عالمية تبحث في كيفية وصول التدخلات الحاسمة إلى أولئك الذين يصعب الوصول إليهم. ثم يشترك التحالف مع المنظمات عبر القطاعات لترجمة رؤى بحثية قابلة للتنفيذ من أجل التأثير.

تقول مارين ماكليود، المديرة التنفيذية في Reach Alliance : “لا يمكن أن يتم عمل Reach Alliance إلا من خلال تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الامتداد العالمي”.

يعلق البروفيسور ماموكغيتي فاكينج، نائب رئيس جامعة كيب تاون، على أن “ Reach Alliance هو مفهوم رائع يتماشى بشكل وثيق مع مهمة الجامعة: لضمان أن بحثنا يلبي احتياجات حتى المجتمعات الأكثر تهميشًا في إفريقيا، الذي له تأثير حقيقي، وأننا ننتج قادة الغد الملتزمين بالعدالة الاجتماعية “.

المشاعر التي تشاركها البروفيسور أنجيلا أوسو أنسا، عميدة جامعة آشيز Ashesi ، “من المرجح أن يؤدي إشراك الطلاب في البحث عن التجارب الحية للفئات المهمشة إلى تضخيم التفكير الأخلاقي والريادي والنقدي لدى الطلاب؛ واهتمامهم بالآخرين والشجاعة للعمل من أجل التغيير. “

سيؤدي التوسع في الجامعات في إفريقيا وآسيا وأستراليا إلى توسيع نطاق وعمق بحث Reach ، وتعزيز خبرة البحث الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتسريع إنتاج رؤى قابلة للتنفيذ حول بعض قضايا التنمية الأكثر تعقيدًا في العالم.

“تمكّن Reach Alliance شبكة عالمية من الجامعات الشريكة من التعاون في البحث وتطوير حلول متعددة التخصصات”، كما يقول البروفيسور إلفين ليم، عميد كلية الدراسات التكاملية بجامعة سنغافورة للإدارة. “من خلال أبحاث الطلاب وإرشاد أعضاء هيئة التدريس المستمدين من التحالف، نهدف إلى تعميق مشاركتنا مع المدينة وإحداث تأثير هادف للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.”

يسلط البروفيسور أدريان ليتل، نائب المستشار المحترف (دوليًا)، بجامعة ملبورن، الضوء على المهمة الاجتماعية للجامعة كسبب رئيسي للانضمام إلى التحالف، “من خلال المشاركة مع Reach Alliance ، يمكننا معالجة المشكلات داخل أستراليا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع بالتعاون مع مجموعة متميزة من شركاء الجامعة “.

حتى الآن، نشرت Reach Alliance ما قدره 30 دراسة حالة في 20 دولة. لقد أطلعت الرؤى البحثية القابلة للتنفيذ الممارسين وصانعي السياسات – مما أدى إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنشاء الجيل القادم من القادة العالميين. تم نشر نتائج الوصول في منافذ بيع رائدة ، مثل The Lancet و Stanford Social Innovation Review و WHO Bulletin .

“يسعدنا الترحيب بهذه الجامعات الرائدة في التحالف والتعلم من وجهات نظرها الفريدة والمتنوعة. سيقدم أعضاء هيئة التدريس والطلاب مساهمة هائلة لشبكتنا العالمية من الخبراء حول كيفية الوصول إلى من يصعب الوصول إليهم”، كما يقول ماكلويد.

نبذة عن Reach Alliance

تقوم Reach بتجنيد الطلاب عبر الجامعات العالمية – وتجهيز الجيل القادم من القادة لإجراء البحوث، وإنتاج رؤى قابلة للتنفيذ – وتحفيز التأثير من خلال الشركاء المؤسسيين. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.reachalliance.org .

للتواصل الإعلامي: فادومو فاراه، مسؤول الاتصالات والفعاليات في Reach Alliance ، جامعة تورنتو، الهاتف: ‎1-226-606-7895 ‏، البريد إلكتروني: fadumo.faarah@utoronto.ca