‫توسيع مستشفى ساميتيويت الدولي للأطفال، مما يساهم في تطوير الرعاية الصحية للأطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

2 مليار بات تايلاندي لأبحاث التميز في طب الأطفال والابتكار في المستشفيات الذكيةبانكوك، تايلاند – 4 مارس 2025 – كشف مستشفى ساميتيويت، الرائد في مجال رعاية الأطفال، عن التوسيع الحديث في مستشفى ساميتيويت الدولي للأطفال المستقل في مستشفى ساميتيويت سريناكارين. بدعم استثماري بقيمة 2 مليار بات تايلاندي، يعزز هذا التوسع التزام ساميتيويت بأن تصبح مركز الإحالة الرائد لطب الأطفال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتوفر الرعاية المتخصصة والعلاجات المبتكرة والتنسيق الطبي السلس.

إحداث ثورة في رعاية الأطفال من خلال العلاجات المتقدمة

يعيد مستشفى ساميتيويت الدولي للأطفال تعريف التميز في طب الأطفال، حيث يقدم علاجات متطورة للحالات المعقدة والنادرة:

من جراحة القلب المفتوح إلى القسطرة الأقل تدخلاً – رعاية كاملة للقلب منذ الولادة، وضمان توفير العلاج المتقدم والتعافي بشكل أسرع.

رعاية كاملة للقلب منذ الولادة، وضمان توفير العلاج المتقدم والتعافي بشكل أسرع. زراعة نخاع العظم متماثل الشكل (BMT ) لعلاج الخلايا التائية CAR-T – علاجات متقدمة لاضطرابات الدم والسرطان.

– علاجات متقدمة لاضطرابات الدم والسرطان. جراحة الأطفال وحديثي الولادة الشاملة – خبرة في إجراء العمليات من الرأس إلى القدمين، بقيادة أطباء متخصصين.

خبرة في إجراء العمليات من الرأس إلى القدمين، بقيادة أطباء متخصصين. علاج الصرع باستخدام الأدوية وزرعات تحفيز العصب المبهم (VNS) – حلول لمرض الصرع المقاوم للأدوية.

تعزيز التميز في طب الأطفال من خلال المرافق المتطورة

يضم المستشفى الجديد، المكون من ثمانية طوابق، 111 سريراً، بما في ذلك 12 سريراً للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، و8 أسرة للعناية المركزة لحديثي الولادة. ويدمج المستشفى تكنولوجيا المستشفيات الذكية لتحقيق الكفاءة والرعاية التي تركز على المريض. تتضمن الميزات الرئيسية ما يلي:

غرفة العمليات الهجينة : إجراءات جراحية دقيقة لحديثي الولادة والأطفال باستخدام تقنية التصوير ثنائي المستوى.

: إجراءات جراحية دقيقة لحديثي الولادة والأطفال باستخدام تقنية التصوير ثنائي المستوى. تخصصات طب الأطفال ذات المستوى العالمي : فرق متعددة التخصصات تعالج الحالات المعقدة والنادرة.

: فرق متعددة التخصصات تعالج الحالات المعقدة والنادرة. العناية المركزة المتقدمة لحديثي الولادة والأطفال : رعاية متخصصة للأطفال الخدج الأقل من 500 جرام.

: رعاية متخصصة للأطفال الخدج الأقل من 500 جرام. مركز إعادة التأهيل المتطور : التدريب على المشي بمساعدة الروبوت، وعلاج الأطراف المساعدة الهجينة (HAL)، وأنظمة Redcord NEURAC.

: التدريب على المشي بمساعدة الروبوت، وعلاج الأطراف المساعدة الهجينة (HAL)، وأنظمة Redcord NEURAC. خدمات شاملة للمرضى الدوليين: الاستشارات عن بعد قبل الوصول، والنقل الطبي الجوي، وفرق الرعاية متعددة اللغات، ومواعيد المتابعة، والإخلاء الطبي والإعادة إلى الوطن.

الشراكات العالمية والخبرات الطبية

تتعاون ساميتيويت مع مستشفى دورنبيشر للأطفال (جامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية) لتحسين الرعاية المقدمة للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وحديثى الولادة، ومرضى الصدمات. تضمن الشراكة مع مستشفى تاكاتسوكي العام (اليابان) تقديم علاجات متخصصة لحديثي الولادة والحساسية، مما يوفر إمكانية الوصول إلى أحدث التطورات في طب الأطفال.

ريادة الابتكارات في المستشفيات الذكية

تعد شركة ساميتيويت رائدة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، حيث تدمج التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والرعاية:

تطبيق Well Kidz : لإدارة السجلات الطبية والمواعيد والاستشارات عن بُعد.

: لإدارة السجلات الطبية والمواعيد والاستشارات عن بُعد. خدمات الطوارئ والإسعاف الذكية : يعمل الرصد في الوقت الفعلي على ضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.

: يعمل الرصد في الوقت الفعلي على ضمان الاستجابة السريعة للطوارئ. العيادات الخارجية الذكية والعيادات الداخلية الذكية : لتقدير التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتتبع قائمة الانتظار، والتواصل السلس بين المريض والفريق الطبي.

: لتقدير التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتتبع قائمة الانتظار، والتواصل السلس بين المريض والفريق الطبي. نظام تسهيل الخروج: لتسهيل خروج المريض من المستشفى لتحقيق راحة أكبر.

نتائج وإنجازات استثنائية في طب الأطفال

تقدم ساميتيويت نتائج مذهلة منها:

علاج أكثر من 7,000 حالة حرجة من الأطفال سنويًا

إجراء أكثر من 1,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال، بما في ذلك الإجراءات الجراحية الأقل تدخلاً

معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد لعمليات زرع نخاع العظم يصل إلى 92%، متجاوزًا بذلك المعايير العالمية

نجاح علاج أكثر من 400 طفل حديث الولادة يعانون من مشكلات في القلب، وذلك من خلال التصحيح الجراحي

رعاية متخصصة للأطفال الخدج الذين تقل أوزانهم عند الولادة عن 500 جرام

نسبة الثقة 98% من العائلات

الالتزام بمستقبل أكثر صحة لكل طفل

يوضح دكتور. سورانغكانا تيشابايتون، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات ساميتيويت وبي إن إتش ومدير مستشفى ساميتيويت الدولي للأطفال:

“نريد أن نرى مستقبلًا أكثر صحة لكل طفل من خلال دمج الابتكار والخبرة العالمية والرعاية الرحيمة. وإن هذه المنشأة تعزز دورنا كمركز رائد لإحالات طب الأطفال، مما يوسع نطاق الوصول إلى العلاج المتخصص ويضمن حصول الأطفال في كل مكان على أفضل رعاية منذ الطفولة وحتى المراهقة.”

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: https://smtvj.com/3F5dPKC

نبذة عن مستشفى ساميتيويت

ساميتيويت هي مجموعة مستشفيات معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، تقدم رعاية عالمية المستوى منذ عام 1979. تعد المجموعة، التي تضم سبعة مستشفيات، من المجموعات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في تايلاند وجنوب شرق آسيا، حيث تخدم السكان المحليين والمغتربين على حد سواء.