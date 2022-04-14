Press Release

‫توصيل ناجح للوحدة 4 في مفاعل Hualong One، وهو مشروع طاقة نووية أطلقته Shanghai Electric

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شنغهاي، 14 أبريل 2022 / PRNewswire / – في 25 مارس، أتمت وحدة الطاقة النووية 6 Fuqing ، التي ساعدت Shanghai Electric في إنشائها، 168 ساعة من التشغيل التجريبي لتصبح جاهزة للتشغيل التجاري. وحدة الطاقة النووية 6 Fuqing هي الوحدة الثانية في مشروع Hualong One الإرشادي لمحطة الطاقة النووية من الجيل الثالث المطورة محليًا في الصين. يمثل إكمال مشروع Hualong One الإرشادي وتشغيله بطاقة كاملة انتقال الصين إلى المستوى الأول عالميًا من تكنولوجيا وقدرات الطاقة النووية ويدعم تحول الصين إلى دولة رائدة في مجال الطاقة النووية.

وقد تعاقدت الشركة النووية الوطنية الصينية ( CNNC ) على إنشاء كل من الوحدتين K-2 و K-3 لمحطة كراتشي للطاقة النووية من، حيث تعمل Shanghai Electric كواحدة من موردي المعدات الرئيسيين، وتتميز بالعديد من أحدث تكنولوجيات الطاقة النووية المحلية في الصين. تمثل محطة الطاقة هذه أحد أبرز ركائز التعاون في مجال الطاقة بين الصين وباكستان، حيث تؤدي دورًا أساسيًا في مساعدة باكستان على إنشاء اقتصاد منخفض التلوث الكربوني بالإضافة إلى توفير دفعة جديدة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

“باعتباره مشروعًا تاريخيًا في إطار الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ومبادرة الحزام والطريق، يمثل استكمال وتشغيل الوحدتين K-2 و K-3 من محطة كراتشي للطاقة النووية خطوة مهمة لشركات الطاقة الصينية التي تواصل توسيع نطاقها انتشارها في السوق الدولي. وقالت شركة Shanghai Electric في بيان لها” إن تشغيل الوحدتين المشار إليهما يبشر بانطلاق حقبة جديدة من التعاون بين الصين وباكستان حيث تعمل الدولتان على زيادة نطاق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في إنشاء قوة مشتركة لتعزيز مجال التنمية الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف انخفاض انبعاثات الكربون وأهداف الحياد”.

تم تكليف شركة Shanghai No.1 Machine Tools Plant المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة Shanghai Electric للطاقة النووية تم تكليفها بتصنيع المعدات الرئيسية للمفاعلات الداخلية المستخدمة في الجزيرة النووية، وآلات شحن وقود أجهزة PMC وتفريغه بالإضافة إلى أجهزة نقل الوقود. وقد بدأت الشركة مشروع تطوير أجزاء المفاعل الداخلية للمشروع Hualong One منذ عام 2015، وقد نجحت في التغلب على واحد وسبعين مشكلة من ضمنها التحديات الفنية والاختبارات. وخلال هذه العملية، أنجزت الشركة ابتكارًا فنيًا في عمليتين اثنين من عمليات توطين المواد و5 تقنيات لحام و4 تقنيات اختبار و7 تقنيات معالجة. كما حصلت الشركة على 10 براءات اختراع للتصنيع.

في إطار عملية إنشاء المفاعل النووي الأكثر تقدمًا في الصين، ساهم العديد من الشركات التابعة لـ Shanghai Electric ، بما في ذلك Shanghai Electric Power Station Equipment Co. ، Ltd . ساهمت أيضًا في تصنيع المعدات الأساسية للجزيرة التقليدية، كالتوربينات البخارية ومولدات الطاقة وأجهزة فصل البخار – المياه بالإضافة إلى تصميم مجموعة مولدات التوربينات البخارية.

بدأ التشغيل التجاري للوحدة K-2 بمحطة الطاقة في عام 2021 وأكملت اختبار تشغيل مستمر لمدة 100 ساعة بكامل طاقتها، مع توافق جميع مؤشرات الأداء مع المعايير وتشغيل الوحدة في حالة سليمة. ويتوقع أن تولد كل وحدة من وحدات Hualong One حوالي 9 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا وهي كمية طاقة قادرة على تلبية الطلب السنوي على الكهرباء لأكثر من 4 ملايين أسرة في باكستان، أي ما يعادل الطاقة المنتجة بواسطة 3.12 مليون طن من الفحم القياسي الذي ينتج عنه و8.16 مليون انبعاث لثاني أكسيد الكربون كل عام، فضلا عن زراعة أكثر من 70 مليون شجرة.

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