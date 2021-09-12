توقيع اتaفاقية تعاون بين كلا من جلف داتا إنترناشونال، و فيس تيك من جانب، وديجتال دبي من جانب آخر.

شراكة تقنية متقدمة لتقديم أساس آمن للمدن الرقمية المستقبلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — وقعت جلف داتا إنترناشيونال، الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة فيس تيك ، الرائدة عالميا في برمجيات التحقق من الوجه بتقية ثلاثية الأبعاد، اتفاقية تعاون مع ديجتال دبي للتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام التقنية الحيوية للتحقق من الوجه.

وباعتبارها كيانا حكوميا رائدا في التحول الرقمي للمدينة، تم تكليف ديجتال دبي بأربعة مهام رئيسية- تتمثل في تسريع التحول الرقمي للمدينة من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص، فضلا عن زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي للإمارة في إجمالي الناتج المحلي، وبناء وتطوير كفاءات رقمية للمواهب الوطنية، والحفاظ على الثروة الرقمية لدبي وتطويرها مع تسريع جهود الأمن السيبراني في دبي.

تأسست جلف داتا إنترناشيونال عام 1983، وتعتبر شركة تقديم خدمات عالية القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صرح عمر عطا، كبير المسؤولين التجاريين في جلف داتا إنترناشيونال قائلا “تفخر جلف داتا إنترناشيونال بالشراكة مع فيس تيك، الرائدة عالميا في التقنية ثلاثية الأبعاد للتحقق من الوجه”، واستدرك عطا “تقدم فيس تيك عملياتها الأمنية المعززة، التي أصبحت تمثل حاليا معايير صناعية جديدة في قطاع التقنية الحديثة لقائمة عالمية من العملاء رفيعي المرتبة، وسيتيح في النهاية التعاون مع فيس تيك بشأن تقديم حلولهم لهذه المنطقة إذدهار تقنية التحقق البيومترية حيث ينبغي ضمان استخدام السوق لأفضل التقنيات المتاحة للحفاظ على المعايير الأمنية العالية، مع تعزيز تجربة المستخدم بشكل كبير. تعد ديجيتال دبي رائدة عالميا في كلا من التطبيق التقني وتجقيق رضا المواطنين، كما تمثل ركنا أساسيا في الإشراف على النمو المتواصل لدبي، يعتبر التعاون مع ديجتال دبي في مثل هذا الحل الفعال بمثابة أمرا حيويا لاعتبارهم أحد رواد الابتكار في العالم”. قال كيفين ألان توسي، الرئيس التنفيذي لفيس تيك” ستتيح حلول فيس تيك بعض حالات الاستخدام العظيمة التي صُممت لتطبق في المنطقة، حيث تتحقق ثقة المؤسسات في النهاية في مقدمي خدمة التحقق من الوجوه،

ولتلبية المعايير العالية لمستوى التحقق من المستخدم، تعتبر تقنية التحقق البيومترية القوية والموثوقة مطلبا أساسيا،

“نشعر بسعادة غامرة للعمل مع جلف ديجيتال إنترناشيونال، المؤسسة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” “تسعى ديجتال دبي للوصول إلى الحلول التي يقدمونها لاستمرار إظهار الأداء والقيمة الاستثنائيين، ونتشرف باختيارنا من بين عشرات البائعين الآخرين من حول العالم لنصبح أحد شركاء التقنية لتحقيق الإنجاز الهام والمستقبلي المخطط له للمدينة”

عن جلف ديجتال إنترناشيونال

تعتبر جلف ديجتال إنترناشيونال رائدة في مجال التحول الرقمي وأعمال الأتمتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إنشائها في الإمارات العربية المتحدة عام 1983، وتحدد مزود حلول تكنولوجيا المعلومات ومقدم خدمة تكامل الأنظمة فرص التقنية المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى الناشئة للمؤسسات الإقليمية بشكل رأسي في قطاعات مثل القطاع العام، والقطاعات المثرفية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز لتعزيز إمكانياتها التشغيلية، كما تقدم حلولا في تكامل الأنظمة، وتخطيط موارد الشركات، وإدارة أداء الشركة، وتطوير الأنظمة، فضلًا عن تقديم حلول رأسية في إدارة النقل، والتصنيع، وإدارة الأصول، وإدارة النفايات،

وبعد نجاحها في تنفيذ المئات من المشروعات في الشرق الأوسط، فإن فريقها الاستشاري ومديري مشروعاتها، ومطوريها من المهنيين الخبراء الذين يجمعون بين الأساس التقني الصلب والفهم المتعمق لعمليات الأعمال، وتبذل خدمات جلف دلتا إنترناشونال الجهد لتحقيق الرضا الكامل للعملاء، وتستطيع تحقيق ذلك من خلال سلسلة من خدمات دورة الحياة الكاملة للمشروعات، بما في ذلك إدارة المشروع، والتخطيط، والتحليل، والتصميم، واختبار الإنششاء، ودعم النشر وما بعد النشر.

للمزيد منالمعلومات، واستفسارات الأعمال، يرجى زيارة www.gdi-me.com . للاستفسارات، يرجى التواصل مع جلف دلتا إنترناشونال gulfdata@gdi.ae .

نبذة عن فيس تيك

تأسست في عام 2013، بفريق عمل في الولايات المتحدة، والبرازيل، والبرتغال، والمكسيك، وسنغافورة، تعد فيس تيك مزود خدمات رائد في مجال التحقق من الوجوه بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وبرمجيات التحقق. تعد فيس تيك الحاصلة على براءة الاختراع من الكيانات والمعتمدة والرائدة صناعيا في كشف الحيوية، ومطابقة الوجوه، والتعرف البصري على الأحرف، وتقنية تقدير العمر التي تربط بيومتريا المستخدم الفريد، الحي ثلاثي الأبعاد بحسابه الشخصي مما يخلق سلسلة آمنة من الثقة في التطبيقات الشبكية وتطبيقات الهاتف.

للمزيد منالمعلومات، واستفسارات الأعمال، يرجى زيارة www.FaceTec.com . للمزيد من الاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع جون وجويديكا JohnW@FaceTec.com .

نبذة عن تقنية التحقق من الوجوه ثلاثية الأبعاد.

تحولت بسرعة تقنية فيس تيك ثلاثية الأبعاد للتحقق من الوجوه لتصبح المعيار العالمي لتهيئة الموظفين المنضمين، واعرف عميلك، والتحقق المستمر، ووقف الاحتيال في الهوية والوصول غير المصرح به لملايين من المستخدمين في القارات الست للعديد من المؤسسات العالمية الرائدة في IAM-IDV، والخدمات المالية، والدفع عن طريق الجوال، وأمن الحدود، والنقل المرتبط، والعملات المشفرة بلوك تشين، والتصويت الإلكتروني، وأكثر

ميزات تقنية فيس تيك ثلاثية الأبعاد للتحقق من الوجوه:

· برامج بنسبة 100%، لجميع الهواتف الذكية الحديثة، وأجهزة التابليت، والحاسوب المكتبي المزود بكاميرا.

· معدل تطابق ثلاثي الأبعاد رائد عالميا بنسبة 1 في 12.8 مليون FAR بما يقل عن 1% من FRR

· تؤدي واجهة المستخدم الحاصلة على براءة اختراع إلى تقديم خرائط وجه ثلاثية الأبعاد غنية بالبيانات™من الكاميرات القياسية ثنائية الأبعاد

· برنامج Spoof Bounty Program، والمستويات 1، و2 من كشف الحيوية المعتمد بقيمة 100000 دولار

· تضمن خرائط الوجة ثلاثية الأبعاد غير القابلة للمشاركة تحقيق الثقة بدون خلق موضع جذب

· لوحة IDV مزودة بقوائم مدمجة من 1 إلى N للازدواجية، واحتيال المستخدم

· مطابقة رائدة عالميا في1 من بين 500.000 FAR من خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد، وصولا إلى تحديد الهوية بالصورة ثنائية الأبعاد

· تقدير عمري مجهول ومجاني ، وفحوصات عمرية مع كل فحص ثلاثي الأبعاد للحيوية

· فحوصات حيوية مجانية أحادية الإطار ثنائية الأبعاد للحالات شبه الخاضعة للإشراف

· واجهة سريعة وسهلة الاستخدام بمعدل نجاح في عالم المستخدم الحقيقي يصل إلى 98-99%

· سهولة التكامل، والتخصيص، والنشر، والإدارة

يمكن للمطورين الوصول إلى تطبيقات فيس تيك ديمو FaceTec.com ل أي أو إس، وأندرويد، وأي حاسوب مكتبي مزود بكاميرا، وتتاح حسابات مطوري فيس تيك مجانًا على dev.facetec.com .

نبذة عن Liveness.com

وحيث أنشئت لتعمل كمورد تعليمي لمستخدمي القياسات البيومترية، والبائعين، والمحللين، والوسائط الإعلامية، والمنظمين، www.Liveness.com فإنها تقدم تاريخا شاملا لكشف هجوم العروض التقديمية، واحتيالات الكاميرا، والتلاعب بالقالب، إلى جانب شروحات لأدوات ووسائل التقييم، واختبارات التحقق، وبرامج المكافآت

ديجيتال دبي

في يونيو 2021، أنشئت ديجتال دبي على يد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وحاكم دبي، لتطوير والإشراف على تطبيق السياسات والاستراتيجيات التي تحكم جميع المسائل المتعلقة بتقنية معلومات دبي، والبيانات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

تجمع ديجتال دبي خبرات أربع كيانات- مركز دبي للأمن الإليكتروني، ومركز إحصائيات دبي، ومؤسسة بيانات دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية- وذلك لضمان التعاون داخل المدينة لتحقيق رؤية قيادة المدينة لتصبح دبي اقتصادا رقميا رائدا حول العالم

وتم تكليف الكيان باربع مهام أساسية- تعجيل التحول الرقمي للمدينة من خلال المشاركات الاستراتيجية مع الحكومات، وكيانات القطاع الخاص، بما يزيد مساهمة الاقتصاد الرقمي للإمارة في الناتج الإجمالي المحلي للمدينة، إلى جانب بناء وتطوير كفاءات رقمية من المواهب القومية، والحفاظ على الثروة الرقمية لدبي وتطويرها مع تسريع جهود الأمن السيبراني داخل دبي.