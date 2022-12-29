‫تيا لي ( لي يو فين) فنانة البوب الشعبي الصيني العالمية تصدر أول ريمكس لأغنية “Goodbye Princess” بالتعاون مع سوبر ستار دي جي ديو نيرفو

Press Release

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هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة – – Media OutReach 29 ديسمبر 2022 – أطلقت اليوم تيا لي (لي يو فين) مغنية البوب الشعبي الصيني، وأيقونة الموضة وممثلة السينما والتليفزيون، نسخة معدلة من “Goodbye Princess” بالتعاون مع نيرفو – وهو عبارة عن ثنائي دي جي أسترالي يتألف من الأختين التوأم أوليفيا وميريام نيرفو – وهما أفضل دي جي على الإطلاق في العالم وقد انضمتا إلى حركة EmpowerHer# بعد النجاح الباهر الذي حققته حملة هذه الحركة.

يأتي هذا بعد النجاح الباهر الذي حققته تيا من خلال الفيديو الموسيقي “Goodbye Princess” الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في غضون 10 ساعات بعد أول عرض له في جميع أنحاء العالم. وحتى الآن، فإن “Goodbye Princess” قد حققت ما يزيد عن 73 مليون مشاهدة على اليوتيوب في غضون أسبوعين فقط. ويؤكد هذا التفاعل الضخم على الصدى منقطع النظير لكل من الأغنية ورسالة #EmpowerHer’s ‘Female Empowers Female’ ، مما يمثل نجاح الحملة عالميًا من أجل تمكين المرأة.

ريمكس من نيرفو لأغنية “Goodbye Princess” – يقدم تعبيرًا موسيقيًا جديدًا عن القوة والتمكين

قامت فرقة نيرفو بكتابة وإنتاج أغانٍ لنجوم عالميين مثل كايلي مينوغ وKe$ha وذا بوسي كات دولز، والأفروجاك، وستيف أوكي، وأرمين فان بورين – حتى أنها فازت بجائزة جرامي معن كتابتها ’When Love Takes Over‘ لديفيد جويتا وكيلي رولاند. ومع ذلك، كان حبها الأول دائمًا لموسيقى الرقص الإلكترونية (EDM)؛ فهي تمثل ذخيرتها من الأغاني التي تصدرت جميع الأرقام والألبوم الأول الذي نال استحسان النقاد قد أثبتت هذه الفرقة نفسها كواحدة من أكبر الفرق التي تقدم عروض الرقص في هذا المجال.

بالأسلوب الأصلي، فإن ريمكس أغنية “Goodbye Princess“ المقدم من نيرفو يقلب إيقاع الأغنية وينسج معًا طبقات توليفيه متعددة فوق غناء تيا الكريستالي، ليقدم وصفًا موسيقيًا لنداء حثيث من أجل العمل على تمكين المرأة وتوضيح روح تيا الجريئة والشجاعة والمرنة. لنحصل في النهاية على نسخة جديدة مثيرة تذكرنا بموسيقى الديسكو في الفترة من منتصف التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين، ليحقق نقلة نوعية ويجعل من هذه الأغنية أنشودة حافلة بالتحدي مع التركيز على القوة الداخلية.

وفي هذا السياق، صرحت علقت أوليفيا وميريام نيرفو بقولهما “لقد كان لدينا تاريخ طويل في العمل مع نجوم البوب​الآسيويين لذلك انتهزنا الفرصة لإعادة مزج لحن تيا الرائع! ‘Goodbye Princess’ هي بالفعل أغنية لا تُنسى وتقدم رسالة قوية حول تمكين المرأة، لكننا أردنا أن نجعل الإنتاج أصعب قليلاً لعشاق موسيقى الرقص الحقيقي. نأمل أن يحبها الجميع بقدر ما نحبها!”

نسخة معدلة (ريمكس) من أغنية “Goodbye Princess” بالتعاون مع دي جي نيرفو

قوة EmpowerHerDance # تلهم الوعي من خلال الرقص

من المتوقع أن يضيف إصدار ريميكس “Goodbye Princess”مزيدًا من القوة الدافعة إلى التحدي العالمي #EmpowerHerDance ، المستوحى من أغنية تيا الأصلية التي أحدثت ثورة في التك توك. فلقد قامت الراقصات العالميات والمؤثرات البارزات في جميع أنحاء العالم بتغطية رقصة “Goodbye Princess” على المنصة، مما خلق المزيد من الوعي حول حملة #EmpowerHer – إحدى أكبر المبادرات في العالم لدعم تمكين المرأة.

هانا بلاني في أستراليا، كانت أول من قمن بتغطية الكوريغرافيا (تصميم الرقصات) المميزة للأغنية مع حركة اليد المميزة “وداعًا”، تليها يهوذا ميتو تيكورا في نيوزيلندا، جلو في هونغ كونغ، لين محمد من الشرق الأوسط، إيفي ميج في المملكة المتحدة و ساليس روز من أمريكا الجنوبية. شاهد أكثر من مليون شخص مقاطع الفيديو الخاصة بالرقص حتى الآن، ويتم نشر أغلفة جديدة على المنصة كل يوم تحت هاشتاج EmpowerHerDance# كخطوة داعمة أكبر للقضية.

في إطار حملة #EmpowerHer ، سيتم تقديم تبرع للمستفيدين المختارين من الحملة، بحد أقصى 3.8 مليون دولار هونج كونج، مقابل تحقيق رقم قياسي للفيديو الموسيقي “Goodbye Princess”. تم اختيار هذا الرقم لأهميته لليوم العالمي للمرأة القادم، والذي يصادف الثامن من مارس 2023. بدأت تيا بنفسها بالفعل في دحرجة الكرة من خلال اختيار Teen’s Key كأول منظمة مستفيدة EmpowerHer#.

حملة “Goodbye Princess” المبتكرة للإصدار التمهيدي تحقق رقماً قياسياً جديداً لأغنية البوب – بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة على مستوى العالم في غضون شهر.

وفي الشهر الماضي، تضمنت الحملة الدعائية لـ “Goodbye Princess” مسلسل رسوم متحركة من 6 أجزاء يروي قصة رحلة تيا في صناعة الموسيقى والترفيه، بالإضافة إلى إعادة ابتكارها لنفسها لاحقًا.

حققت الحملة الدعائية المبتكرة التي تجمع بين الرسوم المتحركة والموسيقى وتصوير الأزياء بالفيديو رقماً قياسياً غير مسبوق لأغنية البوب بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة في غضون شهر. وعلاوة على ذلك فإن الحملة الدعائية في طريقها لتصبح أكثر حملات التفاعل نجاحًا على الإطلاق لفنان البوب.

يمكن مشاهدة الفيديو الموسيقي “Goodbye Princess” والحملة الدعائية للرسوم المتحركة وتصوير فيديو للأزياء على قناة تيا الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى موسيقاها، دعت تيا أيضًا إلى تمكين المرأة في الجمال والموضة. وانضمت إلى العديد من نجوم الصف الأول مثل جاستن بيبر وأليسيا كيز على أغلفة المجلات الشهيرة مثل فوغ ورولكوستر، واستخدمت هذه المنصات اللامعة لنشر رسالتها عن القوة الداخلية والتمكين – وكذلك لإلهام النساء الأخريات من خلال قصتها التي تستند إلى أساس قوي من المثابرة والعمل الجاد والثقة بالنفس.

مواد صحفية رسمية:

أول ريمكس لـ “Goodbye Princess” بالتعاون مع دي جيه نيرفو: https://youtu.be/ebhtJqtx9vI فيديو عن مفهوم الحملة #EmpowerHer: https://youtu.be/gK7ldOO1wAM فيديو موسيقي “GOODBYE PRINCESS”: https://youtu.be/VwxtUuZYsuY https://weibo.com/1396928042/MiMX0oPdI غلاف فردي “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/Clxu8nWNdOE/ https://www.facebook.com/photo?fbid=696972191796005&set=a.231904644969431 (للتنزيل) الحملة الدعائية لحلقات الرسوم المتحركة والصور المتحركة لمسلسل “GOODBYE PRINCESS”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMEhj-AvvXvBIjICUGgQQPYXfJNnbV-VG

غلاف مجلة رولكوستر البريطانية: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431 (للتنزيل) غلاف فوغ هونج كونج ذا فويس 」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيس بوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي | لي يو فين:

تيا لي يو فين (李毓芬) هي ولدت في تايبيه وهي هي مغنية البوب العالمية وممثلة السينما والتليفزيون، وعارضة الأزياء. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها مصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

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