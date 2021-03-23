جائزة الطاقة العالمية لعام 2021 وعدد قياسي من الدول المشاركة

Press Release

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أكملت Global Energy Prize (جائزة الطاقة العالمية) دورة الترشيح 2020/2021، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة على الرغم من الجائحة.

تم تمثيل ستة وثلاثين دولة في القائمة الطويلة للمرشحين، وثلاثة أضعاف الرقم في عام 2019 (12 دولة) وحوالي ضعف رقم عام 2020 (20 دولة). تتضمن القائمة شخصيات أكاديمية من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، كما تضم أيضًا، ولأول مرة، شخصيات من دول مثل الجزائر وبوركينا فاسو والكاميرون ومصر وغانا وغامبيا والمجر والأردن ولاتفيا ومدغشقر والمكسيك ونيجيريا وتوجو وأوروغواي وزيمبابوي. لقد طُبقت قواعد صارمة وأعلى المعايير الأكاديمية.

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، يوجد أربع مرشحات؛ وهن من الهند وكازاخستان والولايات المتحدة وزيمبابوي.

تؤكد الرقعة الجغرافية الممتدة التي تشملها الجائزة على المكانة واسعة النطاق التي تحظى بها الجائزة، والتي حفزها التعاون مع مجلس الطاقة العالمي (World Energy Council) في لندن والترويج النشط لأجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما تحظى الجائزة بمكانة دولية ممتدة لمجلس الأمناء؛ بما في ذلك المدير العام لجمعية مرافق الطاقة الأفريقية (Association of Power Utilities of Africa)، أبيل ديدييه تيلا، وكذلك الرئيس السابق لأوروغواي، خوليو ماريا سانغينيتي كويرولو، ومؤسس مجموعة تأثير لندن-بروكسل، بيتر ويلدينج.

من بين 106 من الترشيحات، تم تخصيص 34 ترشيحًا للطاقة التقليدية، و 45 لترشيحات غير تقليدية، و 27 لطرق جديدة لتطبيق الطاقة، بما في ذلك فئة فرعية “إدارية”. ويتماشى هذا المبدأ مع اتجاهات الطاقة العالمية وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة (International Energy Agency) بحدوث طفرة في مصادر الطاقة المتجددة في البلدان الغنية وتزايد الطلب على الوقود الأحفوري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسوف ينظر الخبراء المستقلون في المرشحين، مع تطبيق معايير تشمل “الحداثة” والقيمة العلمية والعملية. وسوف تُعد قائمة مختصرة مكونة من 15 مرشحًا على أساس أولئك الذين يحصلون على أكبر عدد من متوسط النقاط في كل فئة.

ثم يأتي دور اللجنة الدولية والتي ستنظر في القائمة المختصرة؛ هذه اللجنة مكونة من 20 أكاديميًا من 14 دولة. وسوف تلتقي اللجنة هذا العام أثناء منتدى تتارستان للنفط والغاز في مدينة كازان (يوم 6-7 سبتمبر). وستُقدم عروض الجوائز أثناء المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي (Russian Energy Week) في مدينة موسكو في خريف عام 2021.

كما سيُعقد العرض التقديمي لعام 2020 (والذي قد جرى تأجيله بسبب الوباء) بالتزامن مع بالتزامن مع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (St. Petersburg International Economic Forum) (من 2 إلى 5 يونيو)، والذي تنظمه مؤسسة روسكونجرس (Roscongress Foundation).

وتُعد جلوبال إنيرجي أسوسيشين (رابطة الطاقة العالمية – Global Energy Association) منظمة غير تجارية مقرها في موسكو. ومن ضمن أعضاء الرابطة شركة غازبروم (Gazprom) وشركة سورجوتنافتيغاز (Surgutneftegas) وشركة روسيتي (Rosseti FGC UES).