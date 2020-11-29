جامعة ماكغيل تعيد تصميم برنامج ماجستير إدارة الأعمال بهدف تعزيز قدرات الطلبة على مواجهة تحديات مناخ الأعمال المتغير

مونتريال، كندا، 92 نوفمبر 2020 – أعلنتكلية ديسوتيل للإدارة في جامعة ماكغيل، إطلاق برنامجها الجديد لدرجة ماجستير إدارة الأعمال والذي تم إعادة تصميمه خصيصاً لإعداد الطلبة وتعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات بيئة الأعمال التي تشهد تطورات متسارعة.

وقال جون بول فيرغسون الأستاذ الجامعي والمدير الأكاديمي لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال: “أظهرت جائحة كوفيد-19، أن ما ينجح اليوم لن ينجح بالضرورة غدًا. ونحن في كلية ديسوتيلللإدارة نحرص على التواصل الدائم والوثيق مع قادة قطاع الأعمال الذين يبحثون عن مرشحين لمساعدتهم على بناء شركات أكثر مرونة ومستعدة للمستقبل. ويمنح برنامجنا لدرجة ماجستير إدارة الأعمال والمصمم حديثًا الطلبة هذا المزيج المناسب من المهارات والخبرات التي تؤهلهم للاستجابة لتلك المتطلبات والتحديات.”

ويعتمد معظم طلبة ماجستير إدارة الأعمال بشكل تقليدي على شهاداتهم للترقي داخل الشركة أو القطاع الذي يعلمون فيه. واليوم، يلتحق عدد متزايد من الطلبة ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال أملاً في المساهمة في إحدث التغيير المطلوب لقطاع الأعمال أو إعادة إطلاق حياتهم المهنية في بلد آخر أو الاستعداد لبدء أعمالهم التجارية الخاصة. ويقول الأستاذ فيرغسون: “يستجيب برنامج ماجستير إدارة الأعمال المعاد تصميمه لدينا لاحتياجات الطلبة المتغيرة وكذلك متطلبات السوق. وقد طرأ تغير ملحوظ على متوسط مستوى الطلبة الراغبين في تحضير ماجستير إدارة الأعمال خلال السنوات الخمسة عشرة إلى العشرين الماضية.” وبناء على ذلك تم تصميم البرنامج بحيث يقدم إمكانية الاختيار بين الدراسة لمدة عام أو عامين، والتي قد تختلف طول مدتها اعتمادًا على ما إذا كان الطالب يرغب في خوض تدريب الداخلي أم لا، وأيضاً من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة.

ويساعد برنامج كلية ديسوتيل للإدارة الطلبة على اكتساب ميزة التنافسية من خلال طرح البرنامج في إطار مرن يمكن تخصيصه بحسب ما يناسب الطالب لدراسة مجالات من بينها التقنيات المالية وتحليل البيانات. وفي الوقت الذي تصعد فيه مونتريال على الساحة العالمية كمدينة رائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تستفيد الكلية من علاقاتها القوية مع مختلف القطاعات لمنح طلبة الماجستير في إدارة الأعمال مميزات إضافة تتيح لهم المزيد من فرص التعلم في تلك المجالات.

ويأخذ برنامج ماجستير إدارة الأعمال المعاد تصميمه بعين الاعتبار الأعداد المتزايدة للطلبة الذين يرغبون في استخدام درجتهم العلمية للمساهمة في إحداث تأثير اجتماعي. وحول ذلك، يقول الأستاذ فيرغسون، “لا يفكر طلبتنا فقط في كيفية التدرج على السلم الوظيفي، ولكن يريدون الاستفادة من مهاراتهم لإحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم.” ويدمج برنامج ماجستير إدارة الأعمال بتصميمه الجديد مواضيع الاستدامة في فصوله الدراسية الأساسية، بما يضمن أن جميع طلبة الماجستير في إدارة الأعمال وبحلول وقت تخرجهم قد ألموا جيداً بموضوعات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويضيف فيرغسون قائلاً “حتى نتمكن من قيادة هذا المناخ الاقتصادي الذي تشوبه حالة من عدم اليقين، فإن طلبتنا بحاجة لأن يكونوا مجهزين لتطوير ممارسات قابلة للتطبيق ومفيدة على المدى الطويل”.

وفيما يشهد العالم الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، يستعد طلبة ماجستير إدارة الأعمال بكلية ديسوتيل للإنضمام إلى شركات أو تأسيس أعمال تواجهها بمجموعة متزايدة من التحديات، ويقول الأستاذ فيرغسون، “مهمتنا هي تكوين قادة يتمتعون بالمرونة الكافية التي تؤهلهم بقوة لمواجهة التحديات المستقبلية غير المتوقعة. ويعد برنامج ماجستير إدارة الأعمال المعاد تصميمه خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح.”

نبذة عن كلية ديسوتيل للإدارة في جامعة ماكغيل

تأسست جامعة ماكغيل في مونتريال عام 1821، وهي مؤسسة كندية تعليمية رائدة بعد المرحلة الثانوية. ولديها 300 برنامج دراسي وأكثر من 40 ألف طالب من أكثر من 150 دولة من حول العالم. ومنذ عام 1906 واصلت كلية ديسوتيلللإدارة بجامعة ماكغيل ريادتها كواحدة من أفضل كليات الإدارة في العالم، حيث تقدم برامج على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والمستويات التنفيذية. وتؤكد الكلية على أهمية تكامل التدريس والبحث والممارسة، وتطبق نهجًا شاملاً متعدد التخصصات لتحديد الفرص وحل المشكلات.

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معلومات إضافية:

ستشمل التغييرات الرئيسية في برنامج ماجستير إدارة الأعمال المعاد تصميمه ما يلي:

• إتاحة خيارات لمدة الدراسة لمدة عام أو عامين لمزيد من المرونة للطلاب.

• تقديم دورات الاندماج وبرنامج شامل للقيادة والمهارات المهنية لتلبية الاحتياجات المتخصصة للقطاعات.

• استبدال التركيز على التخصصات غير الإلزامية في ريادة الأعمال والاستراتيجية والقيادة العالمية وتحليلات الأعمال والتسويق والتمويل

• زيادة التركيز على فرص التعلم التجريبي من خلال تطبيق المعلومات الأكاديمية على أرض الواقع. وستتاح للطلبة فرصة العمل على حالات مباشرة ومشاريع استشارية لشركات حقيقية طوال فترة برنامجهم.

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