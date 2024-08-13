Press Release

جامعة هولندا البحرية تعلن عن المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ ‫2024.

iadminComments Off on جامعة هولندا البحرية تعلن عن المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ ‫2024.
بوتراجايا، ماليزيا – 13 أغسطس 2024 – جامعة هولندا البحرية، بالتعاون مع معهد التدريب في مجال الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة إس تي سي إنترناشونال، وبالتنظيم مع شركة إم واي إسكندر (ش.خ.م) والمعهد المعتمد للوجستيات والنقل، تعلن بكل فخرعن عقد المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ 2024، وسيقام هذا الحدث المرموق في قاعات بوتراجايا الدولي
للمؤتمرات من 3 إلى 5 سبتمبر، حيث سيجمع بين رواد فكر وخبراء في هذا المجال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

سيتيح المؤتمر منبرًا حيويًا لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية البحرية وإدارة الموانئ وإدارة سلاسل التوريد والنقل. سيتناول المؤتمر موضوعات محورية مثل الأسواق الجديدة في مجال تطوير الموانئ والقانون البحري وإدارة المخاطر في الخدمات اللوجستية البحرية والموانئ الذكية والشحن النظيف وبناء السفن والأمن السيبراني وإدارة سلاسل التوريد الرقمية والخدمات اللوجستية الإنسانية في الاستجابة للكوارث وتعليم وتدريب المهنيين البحريين. سيقدم المتحدثون المرموقون رؤى تعزز الابتكار والتعاون، وسيدعم هذا الحدث دور الابتكار والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، مع التأكيد على أهمية الخدمات اللوجستية الفعالة والمستدامة للتجارة العالمية والنمو
الاقتصادي.
ستكون هناك عشاء خاص للتواصل بين المشاركين، والذي سيتيح للحاضرين فرصة للتواصل مع معارفهم الجدد، وعمل شراكات جديدة، واستكشاف فرص للتعاون في إطار مريح ومرموق. علاوة على ذلك، يمكن للمشاركين الاستمتاع بجولة بحرية خاصة على بحيرة بوتراجايا للادماج بين الترفيه والتواصل بين أفضل وألمع العاملين في المجال.
يدعو المؤتمر الدولي للخدمات اللوجستية البحرية والموانئ 2024 العارضين إلى تقديم منتجاتهم أو خدماتهم ويرحب بالرعاة لدعم هذا الحدث المميز، وهذا الأمر سيتيح فرصة فريدة للشركات لتعزيز مكانتها والتواصل مع رواد المجال المؤثرين، وإقامة علاقات قيمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع البحري، وسيجعلها ذلك في مقدمة الناهضين بمجال الخدمات البحرية.
انضم إلينا وشارك في الدراسة العالمية عن التقدم والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والموانئ. لمعرفة مزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على ‎icmlp.nmuc.edu.my لاغتنام هذه الفرصة.‎
iadmin

Related Articles
Press Release

ROSEN, A GLOBAL AND LEADING FIRM, Encourages Virtu Financial, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action – VIRT

iadmin

NEW YORK, June 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Virtu Financial, Inc., (NASDAQ: VIRT) between March 1, 2019 and April 28, 2023, both dates inclusive (the “Class Period”) of the important July 18, 2023 lead plaintiff deadline. SO WHAT: If you purchased […]
Press Release

‫Flutterwave تمكّن Google Pay للشركات الأفريقية

iadmin

تقدم شركة تكنولوجيا المدفوعات الرائدة في إفريقيا خيارات دفع إضافية للتجار والعملاء سان فرانسيسكو, 27 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت Flutterwave، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في إفريقيا، اليوم عنGoogle Pay، وهي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول، طورتها Google ، كطريقة دفع على Flutterwave. كجزء من هذا التعاون، سيكون Google Pay بمثابة خيار […]
Press Release

‫أكثر من 2.9 مليون معروضات في معرض كانتون 131 الجاري

iadmin

غوانزو، الصين، 22 أبريل 2022 /PRNewswire/ — انطلاق معرض كانتون الـ 131 على الإنترنت في 15 أبريل. يجتمع أكثر من 25,000 عارض في هذه الفعالية التي تستمر 10 أيام وقام العارضون بالفعل بتحميل أكثر من 2.9 مليون من المعروضات عالية الجودة، مثل: الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأدوات البناء والتزيين، والتصنيع الصناعي، والأجهزة والأدوات، والأدوات المنزلية […]