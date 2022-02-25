‫جمعت نييو مبلغا قدره 100 مليون دولار في جولة من السلسلة سي (Series C) بقيادة أكسل (Accel) ولايتروك (Lightrock)

سيتم استخدام الأموال لتسريع مهمة جعل الخدمات المصرفية أسهل لـ 30 مليون مستخدم

بمومباي، الهند25 فبراير 2022/PRNewswire/ — نيو (Niyo) ، جمعت منصة الخدمات المصرفية الحديثة مبلغ 100 مليون دولار في جولتها التمويلية من السلسلة سي(Series C). ستستخدم الشركة هذه الأموال لتسريع مهمتها لتحسين الخدمات المصرفية في الهند، وتقديم خدمات مالية ملائمة وخالية من المتاعب للعملاء المحليين الرقميين.

وقاد كل من أكسل وليتروك بالهند (Accel & Lightrock India) جولة التمويل هذه من السلسلة سي (SeriesC) بمشاركة من صندوق بيمز فينطيك (Beams Fintech). يشارك المستثمرون الحاليون جس كابيتال (JS Capital) و برايم فنتور بارتنرز(Prime Venture Partners) أيضًا في هذه الجولة مع آخرين.

تقدم نيو (Niyo) حسابات توفير رقمية وخدمات مصرفية أخرى بالشراكة مع الأبناك. تخدم الشركة حاليًا حوالي 4 ملايين عميل عبر خدماتها المصرفية وتلك المتعلقة بإدارة الثروات مع انخراط أكثر من 10000 مستخدم جديد يوميًا إلى منصتها. تعالج نيو (Niyo) أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من المعاملات، مما يجعلها أكبر منصة خدمات مصرفية حديثة في الهند.

ستستخدم الشركة الأموال لابتكار المنتجات وتسويقها والعلامة التجارية، وزيادة تأثير التوزيع، وتوظيف أفضل المواهب لكل الوظائف. تتطلع نيو (Niyo) إلى تقديم خدمات مالية شاملة أيضًا لفائدة أكثر من 30 مليون مستخدم من خلال التوسع العضوي وغير العضوي بمرور الوقت مما يجعل الخدمات المصرفية تجربة ممتعة وآمنة.

أطلقت نيو (Niyo) أول حساب راتب رقمي بالكامل في الهند هذا الشهر وهي بصدد إطلاق قروض شخصية وبطاقات ائتمانية وفوركس متكامل، ومنتجات مصرفية أخرى في الأشهر الثلاثة المقبلة. تأسست الشركة سنة 2015 من قبل فيناي باجري وفيرندر بيشت وهم من قدامى المحاربين في المجالات المصرفية والتكنولوجيا.

كانت أفوندوس كابيتال (Avendus Capital) المستشار المالي الحصري لشركة نيو (Niyo) في الصفقة.

المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة نيو ( Niyo ) فيناي باجري قال: “لقد سعينا دائمًا لتقديم قيمة ملموسة وتجربة ممتعة لعملائنا. في هذه العملية، نحن بصدد تغيير طريقة الأبناك الهندية. نحن متحمسون للشراكة مع أكسل (Accel) ولايتروك (Lightrock) وبيمز (Beams) في رحلتنا هذه، حيث نتطلع إلى تسريع مهمة إيصال المنتجات المصرفية الرقمية الرائدة إلى ملايين المستخدمين في الهند والتأثير بشكل إيجابي على رفاهيتهم المالي. “

قال أناند دانيال، شريك في أكسل ( Accel ): “نحن متحمسون لدعم نيو(Niyo) أسرع بنك حديث نموا في الهند. لقد قام فيناي وفيرن وفريقهم بإنشاء منتج رائع ذو قيمة واضحة للعملاء وهو ما ينعكس في نموهم الهائل. نتطلع إلى الشراكة مع نيو (Niyo) في تغيير طريقة عمل البنوك الهندية “.

قال أشيش جارج، مدير شركة لايتروك إنديا ( Lightrock India ):”نحن جد متحمسون بشأن إمكانيات نيو (Niyo) في إعادة تصور التجربة المصرفية لملايين المستخدمين في الهند عبر هرم الدخل. تعد البنوك الحديثة فئة أصول ناشئة في الهند وتعتقد أن جودة فريق نيو (Niyo) وفهمهم للعملاء والتكنولوجيا ستمكنهم من الظهور كقائد لهذا المجال “.

المؤسس الشريك ومدير التكنولوجيا الرئيسي فيرندر بشت قال:“إننا نشهد فرص ضخمة للمنتجات المالية الرقمية منذ ظهور كوفيد. تم إطلاق منتجنا الأول من نوعه نسوإكس “NiyoX” منذ أقل من عام، الذي أضفى الطابع الديمقراطي على التجربة المصرفية الرقمية الفائقة للمستخدمين، وقد اعتماده المستخدمون بشكل هائل. نهدف إلى توسيع مجموعة المنتجات لعملائنا وتلبية توقعاتهم المتزايدة بهذه الأموال”.

حول نيو ( Niyo )

تعتبر نيو (Niyo) التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية الرقمية التي تم تصورها في عام 2015 ، تجعل الخدمات المصرفية أكثر ذكاءً وأمانًا وبساطة من خلال مجموعة منتجاتها المالية. تنتشر مبيعات نيو(Niyo ) في أكثر من 20 ولاية واتحاد بالهند، وتخدم حاليا قاعدة عملاء تبلغ 4 ملايين وما يزيد عن 7000 شركة. يعمل في نيو (Niyo) حاليًا حوالي 500 موظف، أكثر من 250 منهم متخصصون في لتكنولوجيا والمنتجات والتصميم.