‫جمعية المهنيين الماليين تطلق المجلس الاستشاري للتخطيط والتحليل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

يهدف المجلس الاستشاري للتخطيط والتحليل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي تم تشكيله مؤخرًا إلى أن يكون بمثابة المورد الرئيسي والمناصر لأعمال التخطيط والتحليل المالي في المنطقة

بيثيسدا، ماريلاند، 20 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت جمعية المهنيين الماليين ( AFP ) عن تشكيل مجلسها الاستشاري الجديد للتخطيط والتحليل المالي ( FP&A ) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف المجلس إلى توفير الخبرة والإرشادات في مواضيع بعينها بما يضمن قيام جمعية المهنيين الماليين بتقديم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات مجتمع تمويل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يتألف المجلس من متخصصين في التخطيط والتحليل المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ممن يتمتعون بخبرة تمتد لعديد السنوات في مجال التخطيط والتحليل المالي ويمثلون التنوع على صعيد الأماكن الجغرافية والصناعة وحجم الشركات والهيكل والعرق والجنس.

يضم المجلس الاستشاري للتخطيط والتحليل المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجمعية المهنيين الماليين في عضويته كل من:

· محمود أبو طالب، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة، إنرشيا مصر، مصر

· بافيل أرتيموف، مدير التخطيط والتحليل المالي، تابروير، الإمارات العربية المتحدة

· محمد درويش، مدير تخطيط وتحليل الأعمال المالية، نوفارتيس، مصر

· محمد الروبي، محاسب إداري عالمي مشارك ‎(ACMA) ، ومحاسب إداري معتمد ‎(CGMA) ، ومهني معتمد لشركات التخطيط والتحليل المالي ‎(FPAC) ، وماجستير في إدارة الأعمال، ورئيس التمويل العالمي والمدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فارمانوفيا، الإمارات العربية المتحدة

· هندريكس كازونجو، محاسب عام معتمد، مراقبة الأعمال ومدير التخطيط والتحليل المالي ( في ELN ) – شرق وغرب إفريقيا الإنجليزية، المحيط الهندي وأفريقيا، دانون، كينيا

· فيليب موشابا، مدير أول – التخطيط المالي وإعداد التقارير، سفاري كوم بي إل سي، كينيا

· سلطان مجلد، مهني معتمد لشركات التخطيط والتحليل المالي ‎(FPAC) ، خدمات الملاحة الجوية السعودية، المملكة العربية السعودية

· مونيكا موثيمي، الشريك التجاري للتمويل القُطري، شركة يونيليفر، كينيا

· إسماعيل أوباندي، محاسب عام معتمد، محلل ذكاء الأعمال والبيانات ‎(BIDA) ، المدير المالي، مجموعة لير المحدودة، كينيا

· رضا شوشة، ماجستير في إدارة الأعمال، محاسب إداري عالمي مشارك ‎(ACMA) ، ومحاسب إداري معتمد ‎(CGMA) ، ومهني معتمد لشركات التخطيط والتحليل المالي ‎(FPAC) ، مستشار مالي معتمد ‎(CFC) ، مدير مالي، شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، المملكة العربية السعودية

لدعم جمعية المهنيين الماليين في هدفها المتمثل في أن تكون المورد الرئيسي والمناصر لمهنة التخطيط المالي والإداري داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيجتمع المجلس الاستشاري من أجل تبادل الأفكار ومناقشة أفضل الممارسات لمواجهة التحديات المشتركة والاحتياجات المتغيرة. وسيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لإثراء وتدعيم مجتمع ممارسي التخطيط والتحليل المالي من خلال المقالات والبحوث والأحداث.

وفي هذا السياق، قال جيم كايتز، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المهنيين الماليين: “إن أعضاء المجلس الاستشاري للتخطيط والتحليل المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجمعية المهنيين الماليين هم قادة فكر متحمسون وعاطفيون لمهنة التخطيط والتحليل المالي”. وأضاف “نحن في جمعية المهنيين الماليين نتطلع إلى العمل مع هؤلاء المهنيين المذهلين لتزويد العاملين في مجال التخطيط والتحليل المالي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالدعم المركّز الذي يحتاجون إليه لبلوغ مستويات متميزة من الأداء.”

يرجى توجيه جميع الاستفسارات الصحفية إلى ميليسا رواك، العضو المنتدب، على mrawak@afponline.org ‏.

حول جمعية المهنيين الماليين ‎(AFP®)

إذ يقع مقرها الرئيسي خارج واشنطن العاصمة ومقرها الإقليمي في سنغافورة، جمعية المهنيين الماليين هي جمعية مهنية ملتزمة بتعزيز نجاح أعضاء المهن المالية ومنظماتهم. تم الإنشاءها والإدارة من قبل جمعية المهنيين الماليين، وتضع شهادة مدير الخزانة المعتمد وشهادة FP&A المهنية للشركات معايير التميز في الخزينة والتمويل.